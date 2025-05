„A Törvényszék megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben utóbbi megtagadta, hogy kiadja von der Leyen elnök asszony és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat, amelyeket az érintettek a COVID-19 járvány alatt, éppen a Pfizer vakcinák megrendelését megelőzően küldtek egymásnak.

»Verba volant, scripta manent«, azaz a »szó elszáll, az írás megmarad« – tartja a régi latin bölcsesség. S valóban, az írás megmaradni látszik, még akkor is, ha a Bizottság ennek az ellenkezőjét állítja – ti. azt, hogy nem rendelkezik azokkal az SMS üzenetekkel, amelyeket von der Leyen elnök asszony a Pfizer vezérigazgatójával váltott –, ugyanis a Törvényszék nem fogadta el a Bizottság sem azon érvelését, hogy nem találják ezeket az üzeneteket (sic!), sem azt, hogy nem őrzik ezeket. A dolog jelen állása szerint tehát a Bizottságnak elő kellene keríteni ezeket…

Az ügy úgy kezdődött, hogy Matina Stevi, a New York Times újságírója, 2021 áprilisában cikket írt arról, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hónapokon át számos SMS-t (illetve telefonhívást) váltott a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourla úrral. Stevi az interjúkat követően hozzáférést kért ezekhez az üzenetekhez a Bizottságtól, amely azt válaszolta, hogy nem rendelkezik ezekkel, így nem is tudja kiadni azokat.

Hogy mi volt ezeknek az SMS-eknek a tartalma, így máig nem tudjuk. Stevi azonban nem hagyta annyiban az ügyet, s keresetet indított a Törvényszék előtt a bizottsági határozat megsemmisítése iránt. Bár mind a nemzetközi, mind a magyar sajtó hírt adott az ítéletről, az ügy komolyságára tekintettel azonban érdemes azzal európai (intézmény- és igazságügy)politikai oldalról is foglalkozni, az ugyanis a jövőre nézve is hasznos támpontokkal szolgálhat más európai uniós dokumentumokhoz való hozzáférési ügyek tekintetében is.

A helyzet ugyanis az, hogy a COVID-19 járvány legsúlyosabb időszakában, amikor a Bizottság meglehetős kétségeket ébresztett az európai polgárokban a tekintetben, hogy hatékonyan és ütőképesen tudja-e kezelni a járványt és a vakcinabeszerzést, az Európai Bizottság elnöke számtalan üzenetet váltott annak a világcégnek az első számú vezetőjével, amely végül eurómilliárdokért oltóanyagot szállított az EU-nak. A jóérzésen túl az európai jogállamisági eszme is azt diktálja (diktálná), hogy a nyilvánosság ismerhesse meg, mégis milyen tartalmú volt ez a levelezés, és az befolyásolta-e és ha igen, miként a rendkívüli összegű vakcina-megrendelést.”

Nyitókép forrása: ludovika.hu

