A NATO nemet mondott Moszkvának: nincs szó a bővítés leállításáról

A NATO-diplomaták szerint ez a követelés irreális. „Ez nem olyasmi, amit csak úgy megszerezhetnek” – mondta egy forrás, utalva arra, hogy több nemzetközi megállapodás – így a NATO alapító szerződése (1949), a bécsi szerződésjogi egyezmény (1969) vagy a Helsinki Záróokmány (1975) – is rögzíti: minden állam szabadon dönthet arról, melyik szövetséghez kíván csatlakozni. Hasonló elveket tartalmaz az 1997-es NATO–Oroszország Alapokmány is, amely, bár egyesek szerint idejétmúlt, hivatalosan továbbra is érvényes dokumentum.