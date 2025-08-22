Dobrev Klára ki akart szúrni Orbánnal, ezért elment bevásárolni, de oltári bakot lőtt

Dobrev Klára szerint a pénteken frissen meghosszabbított árrésstop felesleges, ahelyett „tisztességes fizetésekre, nyugdíjra és euróra” lenne szüksége az országnak – olvasható DK-s politikus Facebook-bejegyzésében.

Ezt bizonyítandó az EP-képviselő Horvátországban ment el bevásárolni a hétvégi ebédhez, hogy bebizonyítsa: ott több mindent kapunk a pénzünkért, hiszen ott Euróval fizetnek az emberek.

Azonban arra már Kohán Mátyásnak kellett felhívnia Dobrev Klára figyelmét,