Dobrev Klára ki akart szúrni Orbánnal, ezért elment bevásárolni, de oltári bakot lőtt

2025. augusztus 22. 14:22

A DK elnökét fel kellett világosítani arról, hogy árrésstop nem csak Magyarországon létezik.

2025. augusztus 22. 14:22
Dobrev Klára szerint a pénteken frissen meghosszabbított árrésstop felesleges, ahelyett  „tisztességes fizetésekre, nyugdíjra és euróra” lenne szüksége az országnak – olvasható DK-s politikus Facebook-bejegyzésében.

Ezt bizonyítandó az EP-képviselő Horvátországban ment el bevásárolni a hétvégi ebédhez, hogy bebizonyítsa: ott több mindent kapunk a pénzünkért, hiszen ott Euróval fizetnek az emberek.

Azonban arra már Kohán Mátyásnak kellett felhívnia Dobrev Klára figyelmét,

hogy Horvátországban még Magyarországnál is régebb óta és több termékre van érvényben árrésstop.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

londonbaby
•••
2025. augusztus 22. 16:02 Szerkesztve
hogy ez mekkora egy dísz barom... az a baj hogy nemért még a gondolkodáshoz sem.. Fletó baszki ezt a nőt ahányszor megdugtad annyiszor követtél el fajtalankodást... Borzasztó egy idióta.. nem csodálom hogy próbáltad magad egyensúlyba hozni némi piával.. Amúgy téged is utállak, mert egy ávós köcsög vagy, de legalább szenvedtél ennél a buta picsánál vezeklés képpen ..
Válasz erre
0
0
nyúlgerinc
2025. augusztus 22. 16:01
Klára úr mindig megmondja a tutit....hahaha...
Válasz erre
1
0
falcatus-2
2025. augusztus 22. 15:51
vamonos-3: "Nagyon at vagytok ti baszva Bindzsisztanban.." latrinásunkból már nem a tisza, hanem az epeillat árad
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. augusztus 22. 15:48
Korrupt Kornél 2025. augusztus 22. 15:28 klara ferkót is magaddal vitted? Vagy már el is ástátok?.." feltűnő, hogy mennyire titkolják ferinek még a létezését is. Még feltűnőbb, hogy még a sleppje és a sajtója sem keresi.
Válasz erre
1
0
