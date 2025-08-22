Dobrev Klára ki akart szúrni Orbánnal, ezért elment bevásárolni, de oltári bakot lőtt

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel!
A kormányülésen született meg a döntés.
A DK elnökét fel kellett világosítani arról, hogy árrésstop nem csak Magyarországon létezik.
Dobrev Klára szerint a pénteken frissen meghosszabbított árrésstop felesleges, ahelyett „tisztességes fizetésekre, nyugdíjra és euróra” lenne szüksége az országnak – olvasható DK-s politikus Facebook-bejegyzésében.
Ezt bizonyítandó az EP-képviselő Horvátországban ment el bevásárolni a hétvégi ebédhez, hogy bebizonyítsa: ott több mindent kapunk a pénzünkért, hiszen ott Euróval fizetnek az emberek.
Azonban arra már Kohán Mátyásnak kellett felhívnia Dobrev Klára figyelmét,
hogy Horvátországban még Magyarországnál is régebb óta és több termékre van érvényben árrésstop.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
***