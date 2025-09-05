Ft
kormány adatvédelmi automatizáció intelligencia javaslat program stratégia munkahely

Brutális leépítéseket vetít előre az AI-forradalom – megérkezett a magyar kormány válasza

2025. szeptember 05. 12:00

A kormány felméréseinek eredménye szerint, a munkahelyek több mint 40 százaléka már most is kiváltható gépekkel.

2025. szeptember 05. 12:00
A mesterséges intelligencia térnyerése alapjaiban forgatja fel a munkaerőpiacot. A kormány felméréseinek eredménye szerint, a munkahelyek több mint 40 százaléka már most is kiváltható gépekkel. Ezt a helyzetet kívánja kezelni a magyar MI-stratégia, amelyről a vonatkozó javaslatot csütörtökön fogadta el a kormány.

A frissen elfogadott stratégia 2025–2030 között részletesen foglalkozik majd azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyek az automatizáció és mesterséges intelligencia fejlődéséből fakadnak.

Ezen technológiák fejlődése miatt egyes szakmák megszűnnek, mások gyökeresen átalakulnak, miközben új, eddig nem ismert állások jelennek meg.

A magyar MI-stratégia szerint három lehetséges jövő elé néz a munkaerőpiac: korlátozott, kiterjedt és teljes automatizáció

A stratégia szerint a legeffektívebb módja annak, hogy Magyarország helyt tudjon állni ebben a kérdéskörben az, hogy jelentős figyelmet fordítunk az oktatás fejlesztésére. A folyamatos tanulás és átképzés, valamint a felnőttképzések erősítése kell, hogy központi elemmé váljanak. 

A magyar MI-stratégia kimondja azt is, hogy erős adatvédelmi programokra és egyértelmű szabályokra van szükség ahhoz, hogy az emberek bízzanak a technológiában.

A cél az együttműködés, nem pedig az ember teljes kiváltása.

Ezen felül olvasható a dokumentumban egy gondolat is, ami szerint "az automatizáció és a mesterséges intelligencia kihívásait nem elhárítani kell, hanem kezelni."

A magyar közlönyben megjelent stratégia kimondja azt is, hogy egységes keretet kell teremteni az MI használatára. Ez azt jelenti, hogy minden minisztériumnak és állami intézménynek a saját programjait a magyar MI-stratégia célrendszeréhez kell igazítania.

Összesen 10 komment

Dermedve
2025. szeptember 05. 12:49
A gazdaság alapja az adók és a fogyasztás. Az MI vagy egy robot nem adózik és nem fogyaszt.
vamonos-4
2025. szeptember 05. 12:38
A magyar MI-stratégiat megiratta chatgpt-vel a haver vege, aztan kiszamlazott erte 200 millat a miniszteriumnak Business as usual
GrumpyGerald
2025. szeptember 05. 12:38 Szerkesztve
Apokalipszis szélén állunk és a sötét anyag nyom hátulról, bele a sűrű, szürkés-feketés ködbe. Stratégia ide, vagy oda, a Skynet kora - bár titkon mindig hittük a szívünkben, hogy elkerülhető, vagy csak, hogy sokára lesz -, beköszöntött. Az mindegy, hogy úgy fog-e történni, mint a filmben, vagy másképp. Mindenképp végünk, ahogy eddig az emberiség világát ismertük. Egy optimistább, mégis hasonlóan tragikus forgatókönyvet ebben az alkotásban lehetett látni: Mike Judd: Idiocracy (2006)
rejszmano
2025. szeptember 05. 12:10
"A magyar MI-stratégia szerint három lehetséges jövő elé néz a munkaerőpiac: korlátozott, kiterjedt és teljes automatizáció" Akkor még 10 évvel ezelőtti feltevésekből indulnak ki. Ma már látszik, hogy az AI nemcsak a tevékenységek automatizációját jelenti (különböző fokozatokkal), hanem a tevékenységi kör átalakulását is, számos tevékenység megszünésével. Az újabb tevékenységi köröket pedig egyre kevésbé a humán, és egyre inkább az AI szükségletek fogják indukálni.
