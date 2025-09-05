Brutális leépítéseket vetít előre az AI-forradalom – megérkezett a magyar kormány válasza

Ezen technológiák fejlődése miatt egyes szakmák megszűnnek, mások gyökeresen átalakulnak, miközben új, eddig nem ismert állások jelennek meg.

A magyar MI-stratégia szerint három lehetséges jövő elé néz a munkaerőpiac: korlátozott, kiterjedt és teljes automatizáció

A stratégia szerint a legeffektívebb módja annak, hogy Magyarország helyt tudjon állni ebben a kérdéskörben az, hogy jelentős figyelmet fordítunk az oktatás fejlesztésére. A folyamatos tanulás és átképzés, valamint a felnőttképzések erősítése kell, hogy központi elemmé váljanak.

A magyar MI-stratégia kimondja azt is, hogy erős adatvédelmi programokra és egyértelmű szabályokra van szükség ahhoz, hogy az emberek bízzanak a technológiában.

A cél az együttműködés, nem pedig az ember teljes kiváltása.

Ezen felül olvasható a dokumentumban egy gondolat is, ami szerint "az automatizáció és a mesterséges intelligencia kihívásait nem elhárítani kell, hanem kezelni."

A magyar közlönyben megjelent stratégia kimondja azt is, hogy egységes keretet kell teremteni az MI használatára. Ez azt jelenti, hogy minden minisztériumnak és állami intézménynek a saját programjait a magyar MI-stratégia célrendszeréhez kell igazítania.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

