„Mások voltak az előzetes várakozások, de mások lettek a számok is: a Youtube-on nagyjából duplaannyian nézték-hallgatták meg az ellenzék vezetőjét, mint a kormányfőt, a Facebookon pedig (harcosok és DPK-k ide vagy oda) négyezer vs. 22 ezer az állás – nem Orbán javára: ezek szerint az újonnan toborzott haderők digitális kompetenciáiból egyelőre annyira futja, hogy közülük minden tizediknek sikerült eltalálnia a miniszterelnök FB-oldalára.

Hogy ki győzött vagy ki veszített, annak eldöntése nyilván nem a mi dolgunk – végeredményt eleve csak jövő áprilisban hirdetnek majd –, inkább az egyértelmű tanulságok megfogalmazásával próbálkoznánk. Az egyik ilyen, hogy ha van erős centrista szereplő is a porondon – márpedig most van –, akkor szélsőjobbról szinte lehetetlen választást nyerni (erről szólt anno a centrális erőtér: ma a centrumban a Tisza van, akkor is, ha nem sürgeti a gyorsított ukrán EU-csatlakozást – bármi is az oka, jelenleg idehaza ez a közép álláspontja). A másik, szintén nem a NER túlélési esélyeit növelő konklúzió, hogy az a bizonyos magyar lélek, amelyet állítólag Orbán Viktor mindenki másnál pontosabban ismer, valahogy nem annyira rezdül már az orbáni gondolatokra; nemhogy nálunk, de Erdélyben is múlóban van a varázsa. Ami szintén változhat még, de azért, ha mondjuk egy marslakót megkérdeznénk, hogy melyik szónoklat szólt a magyaroknak a magyarokról, és melyik volt inkább (hogy ismerős frázisokkal éljünk) »egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett próbálkozása«, könnyen lehet, hogy azt mondaná: idén Fehérváron volt Tusványos.”

