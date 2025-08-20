Ft
Kocsis Máté program Magyar Péter

„A MANöken jórészt a kormánytól szedte az ötleteit, neki csak az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne” – Kocsis Máté ízekre szedte a Tisza-vezér ünnepi beszédét

2025. augusztus 20. 14:36

„235 nap, és felkenődik a falra” – zárta posztját a Fidesz frakcióvezetője.

2025. augusztus 20. 14:36
null

„Magyar Péter Pannonhalmán hetet-havat összehordott” – kezdte szerdai Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint ebben nincs is nagy meglepetés, hiszen – ahogy fogalmazott – az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen.

Ahogy az MTI beszámolt róla, a Tisza-vezér ünnepi beszédében meghirdette a Szent István-programot.

A pártelnök szerint „ma a népességünk fogy, a falvaink kiürülnek, egészségünk törékenyebb, mint a szomszédainké. A várólisták hosszabbak, mint amennyit a türelmünk elbír. Oktatásunk az élmezőnyből a középmezőnyben ragadt, miközben a jövő a tantermekben dől el. A víz, amelyből az országunk lett, ma gond és hiány, aszályok, kiszáradó tavak és sérülékeny földek. A levegő, amely lassan ölő méreggel töltődik”. 

Kocsis szerint Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot. „Ezekről viszont elfelejtett beszélni. A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól. Ahogy a választási eredmény is el fog. 235 nap, és felkenődik a falra” – zárta posztját a Fidesz frakcióvezetője.

Megjegyezte, „a MANöken jórészt a kormánytól szedte az ötleteit, neki csak az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.”

Fotó: Ferenc Isza / EC / AFP

 

