Bejutott és órákig kóborolt egy részeg férfi a szigorúan őrzött százhalombattai MOL finomítóban

Szeptember 6-án este egészen megdöbbentő eset történt a MOL Dunai Finomító területén. Egy erősen ittas hajléktalan férfi, kezében egy doboz sörrel,

egyszerűen besétált az elvileg szigorúan őrzött létesítménybe

– írja a Privátkopó.

A portál információi szerint a férfi egészen hajnal 2 óráig, vagyis csaknem hét órán keresztül szabadon sétálgatott a finomítóban. Bolyongása közben több épületbe is bejutott, köztük a központi irodaházba. A betolakodót végül a létesítmény tűzoltói vették észre, majd jelezték a biztonsági szolgálatnak.

A MOL Nyrt. az esettel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy valóban történt jogosulatlan behatolás. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a vállalat.