09. 17.
szerda
09. 17.
szerda
részeg férfi MOL Dunai Finomító betörés

Bejutott és órákig kóborolt egy részeg férfi a szigorúan őrzött százhalombattai MOL finomítóban

2025. szeptember 17. 10:29

Sörrel a kezében.

2025. szeptember 17. 10:29
null

Szeptember 6-án este egészen megdöbbentő eset történt a MOL Dunai Finomító területén. Egy erősen ittas hajléktalan férfi, kezében egy doboz sörrel, 

egyszerűen besétált az elvileg szigorúan őrzött létesítménybe

– írja a Privátkopó.

A portál információi szerint a férfi egészen hajnal 2 óráig, vagyis csaknem hét órán keresztül szabadon sétálgatott a finomítóban. Bolyongása közben több épületbe is bejutott, köztük a központi irodaházba. A betolakodót végül a létesítmény tűzoltói vették észre, majd jelezték a biztonsági szolgálatnak.

A MOL Nyrt. az esettel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy valóban történt jogosulatlan behatolás. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a vállalat.

Nyitóképen a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

goldie-2
2025. szeptember 17. 13:33
Nem egyeztetni kell, hanem kirúgni az alvállalkozót.
zrx8
2025. szeptember 17. 13:05
Mondjuk ha ukrán kém lennék, és rajtakapnának felderítés közben, én is részegnek tettetném magam.
Sanyikám
2025. szeptember 17. 13:04
Majd jó lesz a szekurití cég a tisza rendezvények biztosítására 🤡🤡🤣🤣 Biztonsági őrnek az abszolút logikátlan lusta emberek,vagy nyugdíjas börtön őrök mennek el. Akik vagy egy kötekedő köcsögök vagy leszarom az egészet típus. Egyébként, Nyilván kifogástalan hétköznapi emberek.
DE JÓ
2025. szeptember 17. 12:33
Pedig tuti, hogy évente százmilliókat költenek a sz.rkupac őrzés-védelemükre. Nyilván, egy finomítónak sokféle módon lehet ártani, de akkor is ultra ciki, hogy akár egy diverzáns is besétélhatott volna. A múltkor a MIG-ek kifosztása, most ez, miközben sorra durranak fel az orosz meg ukrán finomítók... Ez meg mindig a langyos sörös, pénzmosós, bratyizós Kelet-Európa.
