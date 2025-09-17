Bejutott és órákig kóborolt egy részeg férfi a szigorúan őrzött százhalombattai MOL finomítóban

Autósok, figyelem: megjöttek a friss üzemanyagárak, óriási roham várható
Sörrel a kezében.
Szeptember 6-án este egészen megdöbbentő eset történt a MOL Dunai Finomító területén. Egy erősen ittas hajléktalan férfi, kezében egy doboz sörrel,
egyszerűen besétált az elvileg szigorúan őrzött létesítménybe
– írja a Privátkopó.
A portál információi szerint a férfi egészen hajnal 2 óráig, vagyis csaknem hét órán keresztül szabadon sétálgatott a finomítóban. Bolyongása közben több épületbe is bejutott, köztük a központi irodaházba. A betolakodót végül a létesítmény tűzoltói vették észre, majd jelezték a biztonsági szolgálatnak.
A MOL Nyrt. az esettel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben elismerte, hogy valóban történt jogosulatlan behatolás. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” – közölte a vállalat.
Nyitóképen a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt