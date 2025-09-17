Trump képviselőjének elege lett: politikai hovatartozás szerint kettévágná Amerikát

Polgárháborús hangulat Amerikában: Elon Musk is megszólalt az ügy kapcsán
Több mint tízszeresére ugrott a „polgárháború” említése az X közösségi oldalon Charlie Kirk jobboldali aktivista halálát követően.
Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő szerint Amerika már túl megosztott ahhoz, hogy egységes ország maradjon.
Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselő Charlie Kirk halála kapcsán felvetette azon korábbi gondolatát, hogy politikai alapon kettéválasztaná az Egyesült Államokat – írta meg a X-bejegyzésében a képviselő.
Nincs már miről beszlni a baloldallal. (...) Megöltek egy ártatlan embert, aki békésen szeretett volna velük vitázni ideológiákról. Ezt több millióan ünnepelték és még több ember halálát kívánták. Szerintem a béke érdekében ketté kellene választani az országot”
– fogalmazott Greene.
Kijelentését a georgiai képviselő azzal indokolta, hogy Amerika már túlságosan megosztott és emiatt az országban már senki sincs biztonságban.
A politkus a saját pártját is komoly kritikákkal illette,
Ha arra számítanak, hogy a Republikánusok a rendelkezésükre álló eszközökkel harcba szállnak majd ez ellen a gonoszság ellen, akkor csalódni fognak”.
Ezt azzal indokolta, hogy szerinte a Kongresszus ezen a héten is a korábbi, Biden-féle költségvetés meghosszabbításáról fog szavazni, és „nem a Trump-féle büdzséről”, amely a republikánus szavazók valódi kívánsága lenne.
A képviselő korábban 2023 februárjában vetette fel a „nemzeti különválás” gondolatát. Véleménye szerint az országot „vörös és kék államokra” kellene osztani, amelyben az egyes tagállamok politikai részrehajlása alapján tagozódnának be. Ezzel egy időben a szövetségi kormány hatáskörét is csökkentené Marjorie Taylor Greene.
Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP
