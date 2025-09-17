Ft
Charlie Kirk Amerika Marjorie Taylor Greene Republikánusok

Trump képviselőjének elege lett: politikai hovatartozás szerint kettévágná Amerikát

2025. szeptember 17. 12:11

Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő szerint Amerika már túl megosztott ahhoz, hogy egységes ország maradjon.

2025. szeptember 17. 12:11
null

Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselő Charlie Kirk halála kapcsán felvetette azon korábbi gondolatát, hogy politikai alapon kettéválasztaná az Egyesült Államokat – írta meg a X-bejegyzésében a képviselő.

Nincs már miről beszlni a baloldallal. (...) Megöltek egy ártatlan embert, aki békésen szeretett volna velük vitázni ideológiákról. Ezt több millióan ünnepelték és még több ember halálát kívánták. Szerintem a béke érdekében ketté kellene választani az országot”

– fogalmazott Greene.

Kijelentését a georgiai képviselő azzal indokolta, hogy Amerika már túlságosan megosztott és emiatt az országban már senki sincs biztonságban.

A politkus a saját pártját is komoly kritikákkal illette,

Ha arra számítanak, hogy a Republikánusok a rendelkezésükre álló eszközökkel harcba szállnak majd ez ellen a gonoszság ellen, akkor csalódni fognak”.

Ezt azzal indokolta, hogy szerinte a Kongresszus ezen a héten is a korábbi, Biden-féle költségvetés meghosszabbításáról fog szavazni, és „nem a Trump-féle büdzséről”, amely a republikánus szavazók valódi kívánsága lenne.

A képviselő korábban 2023 februárjában vetette fel a „nemzeti különválás” gondolatát. Véleménye szerint az országot „vörös és kék államokra” kellene osztani, amelyben az egyes tagállamok politikai részrehajlása alapján tagozódnának be. Ezzel egy időben a szövetségi kormány hatáskörét is csökkentené Marjorie Taylor Greene.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

***

 

Vata Aripeit
2025. szeptember 17. 13:38
akkor minek van elnök, minek van kormány, minek van rendőrség, minek vannak a törvények etc??? semmi más nem kellene se ott, se itthon, mint hogy be kellene tartatni a törvényeket, amiket itt a parlament ott a szenátus hoz(ott)...de nem ...hablatyolás, széttárt karok, nem tudunk mit tenni, na ez a baj
Hattori
2025. szeptember 17. 13:19
ez elég nagy baromság. ugyanaz lenne belőle mint az amerikai polgárháború idején. Észak (liberális), dél (republikánus). az ipar és a tőke meg inkább északon van....
Pusztuljatokglobalomajmok
2025. szeptember 17. 13:15
Soha nem is volt egységes .. ha már itt tartunk ..! Am. meg .. a világ testén egy rákos daganat .. !
europész
2025. szeptember 17. 12:44
Hat ezt mar regota mondom.Magyarorszagon is lepni kellene.A libsibolsikomcsiglobalistak valasszanak ki ket varmegyenyi teruletet maguknak es csinaljanak egy orszagot belole tetszes szerinti nevvel.Aztan ott egymas kozt kielhetik a perverz vagyaikat egymassal.Nagyobb teruletre nincs szukseguk mert ket varmegye is tul nagy a letszamukhoz kepest.Ha valami joval eloallnak megvesszuk toluk.Azt hiszem hamar felkopna az alluk.
