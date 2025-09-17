Trump képviselőjének elege lett: politikai hovatartozás szerint kettévágná Amerikát

A politkus a saját pártját is komoly kritikákkal illette,

Ha arra számítanak, hogy a Republikánusok a rendelkezésükre álló eszközökkel harcba szállnak majd ez ellen a gonoszság ellen, akkor csalódni fognak”.

Ezt azzal indokolta, hogy szerinte a Kongresszus ezen a héten is a korábbi, Biden-féle költségvetés meghosszabbításáról fog szavazni, és „nem a Trump-féle büdzséről”, amely a republikánus szavazók valódi kívánsága lenne.

A képviselő korábban 2023 februárjában vetette fel a „nemzeti különválás” gondolatát. Véleménye szerint az országot „vörös és kék államokra” kellene osztani, amelyben az egyes tagállamok politikai részrehajlása alapján tagozódnának be. Ezzel egy időben a szövetségi kormány hatáskörét is csökkentené Marjorie Taylor Greene.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP