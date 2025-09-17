Ft
09. 17.
szerda
háború Háború Ukrajnában lőszersegély lőszer Ukrajna Andrej Babiš Orbán Viktor

Forr a levegő Európában: Orbán Viktor már tudja, mi változtathat meg mindent

2025. szeptember 17. 11:49

Hamarosan erősödhet a visegrádi országok befolyása Brüsszelben.

2025. szeptember 17. 11:49
null

A cseh ellenzék, élén Andrej Babiš volt miniszterelnökkel, élesen bírálja a kormány Ukrajnának szánt lőszersegély-programját, „korruptnak” és „túl drágának” nevezve azt – írja a The European Conservative.

Babiš ígéri: hatalomra kerülése esetén megszünteti az akciót, mert szerinte Csehországnak saját polgáraira kellene költenie.

A jelenlegi kormányfő, Petr Fiala szerint viszont a program kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából, nem véletlen, hogy Jan Lipavsky külügyminiszter arra figyelmeztetett: leállítása Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kedvezne.

A közvélemény azonban megosztott; sokan túlzásnak tartják az ukrán támogatást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki Babiš szövetségese – hangsúlyozta: ANO győzelmével erősödhetne a visegrádi országok befolyása Brüsszelben és visszaszoríthatók lennének az EU „Ukrajna-központú”, gazdaságilag káros intézkedései.

pipa89
2025. szeptember 17. 13:36
Van néhány sarokköve annak, hogy a Patrióták helyzetbe kerülhessenek Brüsszelben: 1. Babis sikere 2. Vusics hatalomban maradása 3. Ficoék bevonzásaa Patriótákhoz 4. A lengyelekkel és a többiekkel a V4 újraindítása 5. Ausztria és Szerbia bevonása a V4-be 6. Az AfD segítse 7. Le Pen segítése 8. Meloni segítése
angie1
2025. szeptember 17. 13:28
Sokáig nem tudtak gátat szabni a visegrádi országoknak, de tudtak rengeteg kárt okozni. Viszont ebből a helyzetből még erősebben fog kijönni a V4, amit akár még több ország is követhet. A lengyelek is legközelebb már nemet mondanak a szépnek látszó ígéreteknek.
Gubbio
2025. szeptember 17. 13:08
Svejk népe nagyon hermetikus - senki nem tudja, mi jár az eszükben. Keresztény hit, konzervatív hagyományok ott is lejáratva, a fölbe döngölve, a liberális individualizmus felpörgetve. Hajrá, Babis!
petronius50
2025. szeptember 17. 12:02
Előbb-utóbb visszaáll a visegrádi országok szövetsége újfent. Megszűnnek a liberálfasiszták által gerjesztett ellentétek, többségbe kerülnek a józanul gondolkodók ezekben az országokban. Az európai "elit" zseniális módon próbált éket verni a négy ország szövetségébe, de ez csak időleges lesz. A lengyelek rájöttek, hogy nagyon átverték őket és elzavarják Tuskó Donáldot. A cseh államfőre is hasonló sors vár - remélhetőleg. Én abban hiszek, hogy megerősödve és a balfék ármányokkkal szembeni immunitás fokozásával folytatódni fog ezen négy ország együttműködése, mely az amerikai mélyállam kilóra megvett kiszolgálóinak újra nagy fejtörést fog okozni.
