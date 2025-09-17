Forr a levegő Európában: Orbán Viktor már tudja, mi változtathat meg mindent

Teljesen kiakadt Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Hamarosan erősödhet a visegrádi országok befolyása Brüsszelben.
A cseh ellenzék, élén Andrej Babiš volt miniszterelnökkel, élesen bírálja a kormány Ukrajnának szánt lőszersegély-programját, „korruptnak” és „túl drágának” nevezve azt – írja a The European Conservative.
Babiš ígéri: hatalomra kerülése esetén megszünteti az akciót, mert szerinte Csehországnak saját polgáraira kellene költenie.
A jelenlegi kormányfő, Petr Fiala szerint viszont a program kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából, nem véletlen, hogy Jan Lipavsky külügyminiszter arra figyelmeztetett: leállítása Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kedvezne.
A közvélemény azonban megosztott; sokan túlzásnak tartják az ukrán támogatást. Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki Babiš szövetségese – hangsúlyozta: ANO győzelmével erősödhetne a visegrádi országok befolyása Brüsszelben és visszaszoríthatók lennének az EU „Ukrajna-központú”, gazdaságilag káros intézkedései.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook
