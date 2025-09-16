Teljesen kiakadt Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

Ettől padlót fog Ruszin-Szendi Romulusz: Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyetlen mondattal döngölte földbe
A honvédelmi miniszter a Mandiner cikkét szemlézte a közösségi oldalán.
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.
Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.
„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor.
„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig.
Magyarország maradjon a béke szigete!”
– jelentette ki a miniszterelnök.
