Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter ellenzék Orbán Viktor baloldal

Teljesen kiakadt Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

2025. szeptember 16. 15:49

„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.

2025. szeptember 16. 15:49
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Orbán Viktor reakciója

„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig.

Magyarország maradjon a béke szigete!”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

akitiosz
2025. szeptember 16. 18:11
Teljesen kiakadt? Be nem rágott?
dzsini75
2025. szeptember 16. 18:11 Szerkesztve
Toka Generális Facebook posztja. Ebben beismeri, hogy hordott….. “Miután felvállaltam politikai nézetemet, számtalan fenyegetést kaptam. Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is. Mostanra odáig jutottunk, hogy a Tiszának fokozott személyi védelmet kell biztosítania számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet”…. Szívesen, kedves Szekta tagok… 🫡🫡🫡
nogradi
2025. szeptember 16. 18:07
Ada adadad ad adad.
august
2025. szeptember 16. 17:59
:) Legközelebb majd a Tisza rendezvényeknél kiteszik a figyelmeztetést, hogy szinpadra menet a megőrzőbe kéretik leadni a gyíklesőket, disznóölő késeket, karikás ostorokat, és a pisztolytáskákat, pisztollyal együtt. Aztán a probléma megoldódik.
