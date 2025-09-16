Teljesen kiakadt Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

Mint arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi ráadásul olyan kijelentéseket is tett korábban egy másik, siófoki fórumán, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”.

Orbán Viktor reakciója

„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor.

„Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig.