háború Ukrajna Oroszország szankciók Donald Trump

Kifakadtak a szenátorok: keményebb orosz-politikát követelnek Trumptól

2025. szeptember 17. 11:54

Több republikánusnak már viszket a keze, hogy odacsaphassanak Oroszországnak.

2025. szeptember 17. 11:54
Donald Trump

Néhány republikánus szenátor egyre jobban fel van háborodva amiatt, hogy Trump elnök nem adja meg nekik az engedélyt, hogy szigorú, kétpárti szankciókat vezessenek be Oroszország és az ország olaját vásárló országok ellen – írja a Hill. 

Trump és Putyin Alaszkában. Fotó: Kremlin Press Office / Anadolu via AFP
Trump és Putyin Alaszkában. Fotó:  Kremlin Press Office / Anadolu via AFP

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Trump a hétvégén nyomást gyakorolt európai szövetségeseire, hogy szigorúbb szankciókat vezessenek be Oroszország ellen, de halogatja a kétpárti szankciókat tartalmazó törvényjavaslatot, amelyet a republikánus szenátorok júliusban szerettek volna elfogadni.

A cselekvés elmulasztása egyre növekvő kiábrándultságot szül néhány szenátusi republikánus körében, akik szerint Trump nem komolyan gondolja Ukrajna támogatását.

Egy republikánus szenátor, – aki névtelenséget kért a washingtoni székhelyű laptól – kétségbe vonta, hogy Trump valaha is támogatni fogja Ukrajna további katonai támogatását vagy Oroszország szigorú szankcionálását.



„Elegem van Trumpból és JD-ből, és abból, hogy mindent imádnak, ami Putyinnal kapcsolatos”

 – morgolódott a szenátor.

A republikánus törvényhozó szerint Oroszország múlt heti hatalmas drón- és rakétatámadása Ukrajna ellen, amely a három és fél éves háború legnagyobb légitámadása volt, komoly provokáció és egyértelmű jele annak, hogy Putyin nem fél Washington komoly visszavágásától.

„Csak azt tesztelik, hogy meddig hajolunk meg. Ettől rosszul leszek”

 – mondta a törvényhozó.

Egy másik republikánus szenátor, aki névtelenséget kért, megjegyezte, hogy Trump időnként keményen beszélt Oroszországról, de a szavakat nem követte tettekkel.

A republikánus szenátor szerint Trump – enyhén szólva – „vegyes üzeneteket” küldött Oroszországról.

Trump az EU együttműködését kérte

Trump egy lépést tett a republikánus párton belüli kritikusainak megnyugtatására, amikor a hétvégén sürgette az európai szövetségeseket, hogy tegyenek első lépéseket az Oroszország elleni szankciók terén.

„Készen állok arra, hogy jelentős szankciókat vezessek be Oroszország ellen, ha az összes NATO-tagállam egyetért ezzel, és elkezdi ugyanezt tenni, és ha az összes NATO-tagállam MEGSZŰNIK OLAJT VÁSÁROLNI OROSZORSZÁGTÓL”

 – írta Trump a Truth Social nevű közösségi média platformján.

Lindsey Graham szenátor, aki a múlt héten találkozott Trump-pal abban a reményben, hogy ráveszi az elnököt a szankciókat előirányzó törvényjavaslat támogatására, üdvözölte a nyilatkozatot.

Graham és Brian Fitzpatrick képviselő, a 2025-ös Oroszország szankcionálási törvény fő republikánus támogatói, kijelentették, hogy arra fogják ösztönözni kollégáikat, hogy csatolják a törvényjavaslatot a kormány leállásának elkerülése érdekében szeptember 30-ig elfogadandó folyamatos határozathoz.

John Thune (R-S.D.) szenátusi többségi vezető azonban hétfőn jelezte, hogy ez valószínűleg nem fog megtörténni, hacsak Trump nem hagyja jóvá.

Trump magasra tette a lécet az Egyesült Államok szankcióinak előrehaladását illetően, amikor azt követelte, hogy „minden NATO-ország” vállalja, hogy nem vásárol többé orosz olajat. 

A Fehér Ház egyik tisztviselője, akit a kritikáról kérdeztek, azt mondta, hogy „együttműködnek a Kongresszussal annak biztosítása érdekében, hogy a benyújtott törvényjavaslatok előmozdítsák az elnök külpolitikai céljait és hatásköreit”.

„Az alkotmány az elnököt ruházza fel a külföldi államokkal folytatott diplomácia lebonyolításának jogkörével. Bármely szankciócsomagnak teljes rugalmasságot kell biztosítania az elnöknek, hogy továbbra is folytathassa a kívánt külpolitikát” – mondta a tisztviselő.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP



***

 

pipa89
2025. szeptember 17. 13:29
Nyilván, hogy több ilyen is van, mindaz, aki a a pénzmaffia zsebében van, köszörüli a nyelvét Trump politikáján, hiszen érdekeltek egy sokkal szélesebb háború kirobbantásában, Oroszország szétcincálásában, a háborús extraprofitban, amiben elsőként Európa államait és népeit tudják kifosztani. Trump viszont üzletelni a akar az oroszokkal és mindenkivel, hogy az USA-át fellendítse... Nagyon nehéz lehet most kivárnia, míg Putyin elintézi az ukrán "kirándulást", hiszen minden nappal nő az elégedetlenség a hátországban, különösen a pénzmaffiában.
kakukk_madar
2025. szeptember 17. 12:48
Jól van csináljanak amit akarnak, de másoknak ne legyen kötelező...
akosb
2025. szeptember 17. 12:17
Na az ilyen szenátorokat kell majd elzavarni a 26-os előválasztásokon.
DE JÓ
2025. szeptember 17. 12:17
Buborékban élő, szivacsos agyú, idejétmúlt, öntelt idióták.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!