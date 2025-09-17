Kifakadtak a szenátorok: keményebb orosz-politikát követelnek Trumptól

Néhány republikánus szenátor egyre jobban fel van háborodva amiatt, hogy Trump elnök nem adja meg nekik az engedélyt, hogy szigorú, kétpárti szankciókat vezessenek be Oroszország és az ország olaját vásárló országok ellen – írja a Hill.

Trump és Putyin Alaszkában. Fotó: Kremlin Press Office / Anadolu via AFP

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Trump a hétvégén nyomást gyakorolt európai szövetségeseire, hogy szigorúbb szankciókat vezessenek be Oroszország ellen, de halogatja a kétpárti szankciókat tartalmazó törvényjavaslatot, amelyet a republikánus szenátorok júliusban szerettek volna elfogadni.

A cselekvés elmulasztása egyre növekvő kiábrándultságot szül néhány szenátusi republikánus körében, akik szerint Trump nem komolyan gondolja Ukrajna támogatását.

Egy republikánus szenátor, – aki névtelenséget kért a washingtoni székhelyű laptól – kétségbe vonta, hogy Trump valaha is támogatni fogja Ukrajna további katonai támogatását vagy Oroszország szigorú szankcionálását.