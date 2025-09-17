Kifakadtak a szenátorok: keményebb orosz-politikát követelnek Trumptól

Trump magasra tette a lécet az Egyesült Államok szankcióinak előrehaladását illetően, amikor azt követelte, hogy „minden NATO-ország” vállalja, hogy nem vásárol többé orosz olajat.
A Fehér Ház egyik tisztviselője, akit a kritikáról kérdeztek, azt mondta, hogy „együttműködnek a Kongresszussal annak biztosítása érdekében, hogy a benyújtott törvényjavaslatok előmozdítsák az elnök külpolitikai céljait és hatásköreit”.
„Az alkotmány az elnököt ruházza fel a külföldi államokkal folytatott diplomácia lebonyolításának jogkörével. Bármely szankciócsomagnak teljes rugalmasságot kell biztosítania az elnöknek, hogy továbbra is folytathassa a kívánt külpolitikát” – mondta a tisztviselő.
