Ez fájhat Magyarországnak: Ursula von der Leyen felgyorsítaná az orosz olajról való leállást

A szankciók eddig leginkább Európának fájtak, és most még egy ütést mérhet Brüsszel az energiaiparra. Az olajipari cégek is bekerülhetnek a következő szankciós csomagba.
A Bizottság elnöke már egy lépést sem tesz anélkül, hogy előtte ne hívná fel Donald Trumpot. Ursula von der Leyen ezúttal is csak egy ilyen beszélgetés után jelentette be a 19. szankciós csomagot.
Ursula von der Leyen bejelentette, hogy egy sor intézkedést hoznak az Oroszországból származó olaj- és gázimport teljes leállításának felgyorsítására – írja a DW.
„Oroszország háborús gazdasága, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn, finanszírozza az ukrajnai vérontást”
– írta von der Leyen az X-en, hozzátéve, hogy a Bizottság „javasolni fogja” az orosz fosszilis tüzelőanyagok importjának fokozatos leállításának felgyorsítását.
Az X-en közétett bejegyzésben arra is utalt, hogy a bejelentés előtt telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel.
A DW cikke megjegyzi: Von der Leyen további részleteket nem közölt, de
az EU jelenlegi terve szerint 2028-ra teljesen leállítja az orosz gázimportot, az olajimportot pedig 2027-ig fokozatosan megszünteti.
A Bizottság elnöke elmondta, hogy „jó beszélgetést” folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, aki nemrégiben az Egyesült Államok további szankcióit Oroszországgal szemben ahhoz kötötte, hogy Európa magas is vámokat vessen ki a kínai importra és állítsa le az orosz olaj vásárlását.
„A Bizottság hamarosan bemutatja 19. szankciócsomagját, amely a kriptovalutákra, a bankokra és az energiára irányul” – írta von der Leyen a közösségi médiában.
A Politico egy cikkben elemezte, hogy vajon az Európai Unió tudja-e teljesíteni azt az amerikai követelést, hogy álljon le az orosz olajról. A brüsszeli lap elemzése „közepes” nehézségű feladatnak mínősiti ezt Ursula von der Leyen számára. Az EU legtöbb állama ugyanis könnyen megszabadul az orosz olajtól van azonban két kivétel: Magyarország és Szlovákia.
„Magyarország az invázió előtti 61 százalékról 2024-re 86 százalékra növelte orosz kőolajfüggőségét, Szlovákia pedig továbbra is szinte 100 százalékban függ Moszkvától” – áll az Energia és Tiszta Levegő Kutatóközpont jelentésében.
„Az orosz energiaforrásoktól való elszakadás nagyon súlyos következményekkel járna mind a szlovák, mind az európai gazdaságra nézve”
– mondta a szlovák külügyminisztérium szóvivője. „Ezért aktívan ellenezzük ezt a javaslatot.”
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa a következő hetekben tárgyalásokat kezdeményez a két országgal a REPowerEU terv részeként, amelynek célja az orosz energiavásárlások megszüntetése. Brüsszel júliusban olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely előírná az EU-tagállamoknak, hogy 2027-ig szüntessék meg az orosz gázimportot.
Washington újabb háborús nyomásgyakorlásra buzdítja Európát.
