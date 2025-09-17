Ez fájhat Magyarországnak: Ursula von der Leyen felgyorsítaná az orosz olajról való leállást

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy egy sor intézkedést hoznak az Oroszországból származó olaj- és gázimport teljes leállításának felgyorsítására – írja a DW.

Két ember áll Ursula von der Leyen útjában: Orbán Viktor és Robert Fico. Fotó: Joe Klamar / AFP

„Oroszország háborús gazdasága, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn, finanszírozza az ukrajnai vérontást”

– írta von der Leyen az X-en, hozzátéve, hogy a Bizottság „javasolni fogja” az orosz fosszilis tüzelőanyagok importjának fokozatos leállításának felgyorsítását.

Az X-en közétett bejegyzésben arra is utalt, hogy a bejelentés előtt telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel.