Célkeresztben az olaj: ott ütnék az oroszokat, ahol az a legjobban fáj

„Ukrajna jövője az Unióban van” – évet értékel Ursula von der Leyen (ÉLŐ)
Fő téma az orosz–ukrán háború.
A szankciók eddig leginkább Európának fájtak, és most még egy ütést mérhet Brüsszel az energiaiparra. Az olajipari cégek is bekerülhetnek a következő szankciós csomagba.
Az Európai Bizottság már bejelentette, hogy fontolóra veszi további orosz bankok és energetikai vállalatok felvételét a következő szankciócsomagba, amely a 19. lesz, mióta Moszkva 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen. Az EU diplomáciai forrásai szerint a következő szankciócsomag tervezetét a következő napokban terjesztik elő, és várhatóan érinti az olajipari vállalatokat – számolt be az Euractiv.
Párizs és Berlin közös kezdeményezése szerint a csomagnak a nagy orosz energiavállalatokat kell megcéloznia, hogy megnehezítse Moszkva számára a háború finanszírozását.
„További lépéseket kell fontolóra venni, különösen olyan nagy olajipari vállalatok felvételét a listára, mint a Lukoil vagy a Litasco, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Moszkva olajexport-képességére”
– áll a dokumentumban.
A Rosneft után Oroszország második legnagyobb olajipari vállalata, a Lukoil eddig még nem került fel az EU feketelistájára, főként azért, mert egyes EU-országok, például Magyarország és Szlovákia, energiaellátásukban függnek tőle.
További orosz energiavállalatok felvétele együtt járna a harmadik országokra vonatkozó másodlagos szankciók bevezetésének megfontolásával, valamint az egyéb orosz áruk behozatalának szigorúbb korlátozásával.
Közös dokumentumukban Párizs és Berlin azt is szorgalmazza, hogy a nemrég szigorított olajár-plafont terjesszék ki azokra az európai szállítmányozókra is, akik harmadik országokba exportált orosz finomított termékeket kezelnek.
Az elmúlt napokban az EU tisztviselői a Trump-kormányzattal együttműködve a következő orosz szankciók koordinálásán dolgoztak.
A tárgyalásokkal tisztában lévő források szerint az EU delegációja a héten Washingtonban találkozott amerikai kollégáival, hogy összehangolják az intézkedéseket egy „egységes szankcióforma” kialakítása érdekében, különös tekintettel az energiaágazatra.
Franciaország és Németország egyaránt sürgeti az EU-t, hogy fontolja meg új importtilalmak vagy magasabb vámok bevezetését az orosz árukra.
Nyitókép: Egy Lukoil tároló Bulgáriában. /STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Fő téma az orosz–ukrán háború.
***