Célkeresztben az olaj: ott ütnék az oroszokat, ahol az a legjobban fáj

Az Európai Bizottság már bejelentette, hogy fontolóra veszi további orosz bankok és energetikai vállalatok felvételét a következő szankciócsomagba, amely a 19. lesz, mióta Moszkva 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen. Az EU diplomáciai forrásai szerint a következő szankciócsomag tervezetét a következő napokban terjesztik elő, és várhatóan érinti az olajipari vállalatokat – számolt be az Euractiv.

Orosz olaj tanker/YAMIL LAGE / AFP

Párizs és Berlin közös kezdeményezése szerint a csomagnak a nagy orosz energiavállalatokat kell megcéloznia, hogy megnehezítse Moszkva számára a háború finanszírozását.

„További lépéseket kell fontolóra venni, különösen olyan nagy olajipari vállalatok felvételét a listára, mint a Lukoil vagy a Litasco, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Moszkva olajexport-képességére”

– áll a dokumentumban.