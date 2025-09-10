Ft
Célkeresztben az olaj: ott ütnék az oroszokat, ahol az a legjobban fáj

2025. szeptember 10. 11:08

A szankciók eddig leginkább Európának fájtak, és most még egy ütést mérhet Brüsszel az energiaiparra. Az olajipari cégek is bekerülhetnek a következő szankciós csomagba.

2025. szeptember 10. 11:08
null

Az Európai Bizottság már bejelentette, hogy fontolóra veszi további orosz bankok és energetikai vállalatok felvételét a következő szankciócsomagba, amely a 19. lesz, mióta Moszkva 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen. Az EU diplomáciai forrásai szerint a következő szankciócsomag tervezetét a következő napokban terjesztik elő, és várhatóan érinti az olajipari vállalatokat – számolt be az Euractiv. 

Orosz olaj tanker/YAMIL LAGE / AFP
Orosz olaj tanker/YAMIL LAGE / AFP

Párizs és Berlin közös kezdeményezése szerint a csomagnak a nagy orosz energiavállalatokat kell megcéloznia, hogy megnehezítse Moszkva számára a háború finanszírozását.

 „További lépéseket kell fontolóra venni, különösen olyan nagy olajipari vállalatok felvételét a listára, mint a Lukoil vagy a Litasco, hogy maximális nyomást gyakoroljunk Moszkva olajexport-képességére”

– áll a dokumentumban.

Olajipari vállalatok

A Rosneft után Oroszország második legnagyobb olajipari vállalata, a Lukoil eddig még nem került fel az EU feketelistájára, főként azért, mert egyes EU-országok, például Magyarország és Szlovákia, energiaellátásukban függnek tőle.

További orosz energiavállalatok felvétele együtt járna a harmadik országokra vonatkozó másodlagos szankciók bevezetésének megfontolásával, valamint az egyéb orosz áruk behozatalának szigorúbb korlátozásával.

Közös dokumentumukban Párizs és Berlin azt is szorgalmazza, hogy a nemrég szigorított olajár-plafont terjesszék ki azokra az európai szállítmányozókra is, akik harmadik országokba exportált orosz finomított termékeket kezelnek.

Az elmúlt napokban az EU tisztviselői a Trump-kormányzattal együttműködve a következő orosz szankciók koordinálásán dolgoztak.

A tárgyalásokkal tisztában lévő források szerint az EU delegációja a héten Washingtonban találkozott amerikai kollégáival, hogy összehangolják az intézkedéseket egy „egységes szankcióforma” kialakítása érdekében, különös tekintettel az energiaágazatra.

Franciaország és Németország egyaránt sürgeti az EU-t, hogy fontolja meg új importtilalmak vagy magasabb vámok bevezetését az orosz árukra.

Nyitókép: Egy Lukoil tároló Bulgáriában. /STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. szeptember 10. 11:48
A Siemenset és a Phillipset kell szankcionálni. Lenullázni. Hogy az EU végképp bealázódjon amerika alá😭😭😭
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 10. 11:31
Lippsi gecigorda, igazi f@szfej banda. De nem baj az, szétb@sszátok az EU-t legalább. Minél több szankciós csomag van, annál hamarabb hullik atomjaira a brüsszeli gecihorda tákolmánya. Minél rosszabb, annál jobb. Jó'mondom, lippsi taknyok? :-))
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. szeptember 10. 11:30
Az nem elég, hogy Kína, India a K2 magasságából szarik nemcsak az EU de az USA dumájára is? Junckert utódai az EUban még jobban le akarják ültetni a gazdaságot. Nem jár arra egy tapasztalt drónkezelő csapat olyan herczig kis drónokal pl. a Fonderlány nevére?
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. szeptember 10. 11:24
Megtiltják Indiának, hogy orosz olajat adjon el? Trampli már próbálkozott vele. Sikerült? Nem?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!