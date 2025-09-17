Magyar focistának gratulált Messi – ezt mondták neki a korábbi barcelonai világsztárok

– árulta el a támadó, majd elmesélte, Javier Mascherano vezetőedző hogyan szólt neki, hogy ott lesz a kispadon.

„Az utazás előtti napon, edzés után személyesen mondta el nekem, hogy bekerülök a meccskeretbe. A pályaedzők többször is megdicsértek a tréningek során, így éreztem, hogy ez benne van a levegőben. Nem nagyon izgultam, az elmúlt években nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra. Az megkönnyítette a dolgomat, hogy a játékrendszer és a taktika nagyon hasonló ahhoz, amit a tartalékcsapatnál is alkalmazunk. Viszont minden sokkal gyorsabb, sokkal lendületesebb és sokkal többet kell futni.”

Pintér arról is beszélt: milyen együtt tréningezni a korábbi barcelonai világsztárokkal.

„Még az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, még náluk sincs a labda, de már több lépésre előre gondolkodnak. Szinte minden játékhelyzetet kimagaslóan gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le."

Messi gratulációja