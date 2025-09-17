Ft
Lionel Messi Pintér Dániel Inter Miami

Magyar focistának gratulált Messi – ezt mondták neki a korábbi barcelonai világsztárok

2025. szeptember 17. 11:43

Pintér Dánielnek még Lionel Messi is gratulált, miután debütált az Inter Miami színeiben, a többi korábbi barcelonai világsztár pedig tanácsokkal látta el. Pedig Messi nem volt túl boldog...

2025. szeptember 17. 11:43
null

Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami saját nevelésű magyar játékosa, Pintér Dániel szombaton 18 évesen debütált a felnőtt csapatban – ezzel ő lett az első magyar futballista, aki hivatalos mérkőzésen egy csapatban játszhatott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messivel.

Messi
Lionel Messi is gratulált. Fotó: Chris Arjoon / AFP

Az amerikai születésű tehetség a 70. percben léphetett pályára a Charlotte otthonában, csapata pedig 3–0-s vereséget szenvedett. Pintér a Jenkifocinak adott exkluzív interjút nem mindennapi élményeiről.

Luis Suárez az edzésen, Jordi Alba és Sergio Busquets a meccs közben adott tanácsot. A lefújás után Messi is gratulált a debütálásomhoz”

 – árulta el a támadó, majd elmesélte, Javier Mascherano vezetőedző hogyan szólt neki, hogy ott lesz a kispadon.

„Az utazás előtti napon, edzés után személyesen mondta el nekem, hogy bekerülök a meccskeretbe. A pályaedzők többször is megdicsértek a tréningek során, így éreztem, hogy ez benne van a levegőben. Nem nagyon izgultam, az elmúlt években nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra. Az megkönnyítette a dolgomat, hogy a játékrendszer és a taktika nagyon hasonló ahhoz, amit a tartalékcsapatnál is alkalmazunk. Viszont minden sokkal gyorsabb, sokkal lendületesebb és sokkal többet kell futni.”

Pintér arról is beszélt: milyen együtt tréningezni a korábbi barcelonai világsztárokkal.

„Még az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, még náluk sincs a labda, de már több lépésre előre gondolkodnak. Szinte minden játékhelyzetet kimagaslóan gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le."

Messi gratulációja

Messi gratulációjára pedig így emlékszik vissza:

Messi is megdicsért a debütálás kapcsán, aminek nagyon örültem, de természetesen azért nem volt annyira ünnepi a hangulat. Kikaptunk, márpedig ebben a csapatban mindenki mindig nyerni akar.”

Pintér amerikai-magyar kettős állampolgár, már mindkét ország korosztályos válogatottjában pályára lépett, jelenleg a tengerentúli U19-es nemzeti csapatot erősíti.

Nyitókép: Chris Arjoon / AFP

