Magyar focistának gratulált Messi – ezt mondták neki a korábbi barcelonai világsztárok

Magyar csapattársa lehet Messinek
Suárez helyzete és honfitársunk jó formája miatt kötöttek vele szerződést.
Pintér Dánielnek még Lionel Messi is gratulált, miután debütált az Inter Miami színeiben, a többi korábbi barcelonai világsztár pedig tanácsokkal látta el. Pedig Messi nem volt túl boldog...
Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami saját nevelésű magyar játékosa, Pintér Dániel szombaton 18 évesen debütált a felnőtt csapatban – ezzel ő lett az első magyar futballista, aki hivatalos mérkőzésen egy csapatban játszhatott a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messivel.
Az amerikai születésű tehetség a 70. percben léphetett pályára a Charlotte otthonában, csapata pedig 3–0-s vereséget szenvedett. Pintér a Jenkifocinak adott exkluzív interjút nem mindennapi élményeiről.
Luis Suárez az edzésen, Jordi Alba és Sergio Busquets a meccs közben adott tanácsot. A lefújás után Messi is gratulált a debütálásomhoz”
– árulta el a támadó, majd elmesélte, Javier Mascherano vezetőedző hogyan szólt neki, hogy ott lesz a kispadon.
„Az utazás előtti napon, edzés után személyesen mondta el nekem, hogy bekerülök a meccskeretbe. A pályaedzők többször is megdicsértek a tréningek során, így éreztem, hogy ez benne van a levegőben. Nem nagyon izgultam, az elmúlt években nagyon sokat és nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Érettnek éreztem magam erre a pillanatra. Az megkönnyítette a dolgomat, hogy a játékrendszer és a taktika nagyon hasonló ahhoz, amit a tartalékcsapatnál is alkalmazunk. Viszont minden sokkal gyorsabb, sokkal lendületesebb és sokkal többet kell futni.”
Pintér arról is beszélt: milyen együtt tréningezni a korábbi barcelonai világsztárokkal.
„Még az edzéseken is elképesztően rövid idő alatt hoznak jó döntéseket, még náluk sincs a labda, de már több lépésre előre gondolkodnak. Szinte minden játékhelyzetet kimagaslóan gyorsan átlátnak és megfelelően reagálnak le."
Messi gratulációjára pedig így emlékszik vissza:
Messi is megdicsért a debütálás kapcsán, aminek nagyon örültem, de természetesen azért nem volt annyira ünnepi a hangulat. Kikaptunk, márpedig ebben a csapatban mindenki mindig nyerni akar.”
Pintér amerikai-magyar kettős állampolgár, már mindkét ország korosztályos válogatottjában pályára lépett, jelenleg a tengerentúli U19-es nemzeti csapatot erősíti.
Pintér Dánielről még biztosan sokat fogunk hallani.
Nyitókép: Chris Arjoon / AFP