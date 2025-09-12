Magyar csapattársa lehet Messinek

Megható pillanatok: Messi könnyek között búcsúzott – ezt nem akarták hallani tőle az argentinok (VIDEÓ)
A 38 éves klasszis duplázott a válogatottban az utolsó hazai tétmérkőzésén.
Az Inter Miami rövidtávú szerződést kötött Pintér Dániellel. A 18 éves magyar labdarúgó akár már a hétvégén együtt játszhat Leo Messivel.
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami magyar idő szerint péntek este a hivatalos oldalán közölte, hogy rövidtávú szerződést kötött a klub második csapatánál szereplő Pintér Dániellel, aki így akár már a vasárnap hajnali bajnokin pályára léphet Lionel Messiéknél.
Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú 18 éves támadó az Inter Miami II-ben 16 mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett eddig a mostani idényben. Pintér korábban a mindkét nemzet utánpótlás-válogatottjaiban pályára lépett, és többször edzett a Miami első csapatával is, de utóbbi meccskeretébe még nem került be.
Pintér új szerződését nagyban segítette, hogy Luis Suárezt a Csakfoci cikke szerint három MLS- és hat Ligakupa-mérkőzésre eltiltották azután, hogy elvesztette a fejét, és köpködött is a pályán.
Sztárokból persze így is akad bőven az Inter Miami keretében, miután jó eséllyel Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba és Rodrigo De Paul is bevethető lesz a hétvégén.
Ezt is ajánljuk a témában
A 38 éves klasszis duplázott a válogatottban az utolsó hazai tétmérkőzésén.
Fotó: intermiamicf.com