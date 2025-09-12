Ft
Lionel Messi Pintér Dániel videó Inter Miami Egyesült Államok

Magyar csapattársa lehet Messinek

2025. szeptember 12. 22:54

Az Inter Miami rövidtávú szerződést kötött Pintér Dániellel. A 18 éves magyar labdarúgó akár már a hétvégén együtt játszhat Leo Messivel.

null

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami magyar idő szerint péntek este a hivatalos oldalán közölte, hogy rövidtávú szerződést kötött a klub második csapatánál szereplő Pintér Dániellel, aki így akár már a vasárnap hajnali bajnokin pályára léphet Lionel Messiéknél.

Messivel játszhat egy csapatban
Messivel játszhat egy csapatban Pintér Dániel / Fotó: Chandan Khanna/AFP

Messiékkel egy csapatban

Az amerikai-magyar kettős állampolgárságú 18 éves támadó az Inter Miami II-ben 16 mérkőzésen hét gólt és három gólpasszt jegyzett eddig a mostani idényben. Pintér korábban a mindkét nemzet utánpótlás-válogatottjaiban pályára lépett, és többször edzett a Miami első csapatával is, de utóbbi meccskeretébe még nem került be.

Pintér új szerződését nagyban segítette, hogy Luis Suárezt a Csakfoci cikke szerint három MLS- és hat Ligakupa-mérkőzésre eltiltották azután, hogy elvesztette a fejét, és köpködött is a pályán.

Sztárokból persze így is akad bőven az Inter Miami keretében, miután jó eséllyel Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba és Rodrigo De Paul is bevethető lesz a hétvégén.

Fotó: intermiamicf.com

 

