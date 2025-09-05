Megható pillanatok: Messi könnyek között búcsúzott – ezt nem akarták hallani tőle az argentinok (VIDEÓ)

Az argentin labdarúgó-válogatott magyar idő szerint péntek hajnalban 3–0-ra nyert otthon Venezuela ellen világbajnoki selejtezőn. A találkozó az argentinok szempontjából nem bírt különösebb jelentőséggel, hiszen már márciusban biztossá tették a vb-kvalifikációjukat, nekik inkább abból a tekintetből marad emlékezetes ez az összecsapás, hogy

ez volt Lionel Messi utolsó hazai tétmérkőzése a nemzeti csapatban.

A nyolcszoros aranylabdás már a bemelegítésnél elpityeregte magát, majd a meccs előtt – mint ahogy a borítóképünkön látható – a három kisfiával (Thiago, Mateo, Ciro) hallgatta meg a himnuszt a pályán. A társak aztán felejthetetlenné tették Messi számára a búcsút, az első félidőben Julián Álvarez, a másodikban Thiago Almada passzolta le neki a labdát szinte üres kapura, így a 38 éves klasszis két góllal búcsúzott az argentin közönségtől.

A mérkőzés összefoglalója (Messi első gólja 2.51-től, a második 8.13-tól)

„Nagyon boldog vagyok, mindig is ilyen befejezésről álmodtam itt” – nyilatkozta a meccs után a válogatottban immár 114 gólnál járó Messi, aki azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy a jövő évi vb-n vállalja-e a játékot.

Ahogy azt korábban is mondtam, nem hiszem, hogy játszom majd, józan paraszti ésszel gondolkodva a koromból fakadóan nem tűnik logikusnak. De már a nyakunkon a világbajnokság, én pedig izgatott és motivált vagyok, hogy részt vegyek rajta. Mindig próbálok őszinte lenni magammal. Amikor kényelmesen érzem magamat a pályán, akkor élvezek minden pillanatot, de amikor nem, akkor inkább kimaradnék a dolgokból. Nem hoztam még meg a végső döntést a vébével kapcsolatban.

Meccsről-meccsre folytatom az idényt, aztán végigcsinálom az előszezont, és hat hónappal a világbajnokság előtt meglátjuk majd, hogy érzem magamat.”

Az argentinok győzelmével egy időben egyébként Uruguay, Paraguay és Kolumbia is biztossá tette helyét a 2026-os vb mezőnyében.

A kétszeres világbajnok (1930, 1950) uruguayiak sorozatban ötödször, összességében 15-ödször indulnak a vb-n. Paraguay 2010 után jutott ki ismét a világbajnokságra, akkor érte el legjobb eredményét is, negyeddöntős volt. Összességében nyolcadszor résztvevő. Kolumbia 2018-at követően szerepel ismét a sportág legnagyobb seregszemléjén, összességében pedig hetedszer. A kolumbiaiak legjobban 2014-ben, Brazíliában szerepeltek, amikor a legjobb nyolc közé jutottak.

Argentína, Ecuador és Brazília már korábban kvalifikálta magát a világbajnokságra.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: JUAN MABROMATA / AFP