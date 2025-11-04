Megkérdezték Cristiano Ronaldótól, ki a jobb: ő vagy Messi? – ezt válaszolta

Kendőzetlenül őszinte, az eddigi legszemélyesebb hangvételű Cristiano Ronaldo-interjút ígér az ismert angol televíziós személyiség, Piers Morgan. A bemutatott videóelőzetes alapján a magánéleti témák mellett olyan kemény kérdések is szóba kerülnek, mint hogy a portugál sztár miért nem ment el honfitársa, Diogo Jota temetésére, miért adott egy békeüzenettel ellátott mezt Donald Trumpnak, vagy hogy mi a véleménye arról, hogy egykori csapattársa, Wayne Rooney azt nyilatkozta, a híresztelésekkel ellentétben nem utálja őt, viszont Lionel Messit változatlanul jobb futballistának gondolja.

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi: a két korszakos zseni egyás közt (Fotó: Ben STANSALL / AFP)