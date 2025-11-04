Ft
11. 04.
kedd
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Piers Morgan Ronaldo

Megkérdezték Cristiano Ronaldótól, ki a jobb: ő vagy Messi? – ezt válaszolta

2025. november 04. 12:50

Piers Morgan tabuk nélküli interjút ígér a portugál világsztárral. C. Ronaldo az örök elmaradhatatlan kérdést is megkapta, és az ötszörös aranylabdás klasszisnak nem is esett nehezére választania saját maga és Lionel Messi között...

2025. november 04. 12:50
null

Kendőzetlenül őszinte, az eddigi legszemélyesebb hangvételű Cristiano Ronaldo-interjút ígér az ismert angol televíziós személyiség, Piers Morgan. A bemutatott videóelőzetes alapján a magánéleti témák mellett olyan kemény kérdések is szóba kerülnek, mint hogy a portugál sztár miért nem ment el honfitársa, Diogo Jota temetésére, miért adott egy békeüzenettel ellátott mezt Donald Trumpnak, vagy hogy mi a véleménye arról, hogy egykori csapattársa, Wayne Rooney azt nyilatkozta, a híresztelésekkel ellentétben nem utálja őt, viszont Lionel Messit változatlanul jobb futballistának gondolja.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi: a két korszakos zseni egyás közt (Fotó: Ben STANSALL / AFP)

Ronaldo nem szerénykedett

Az alig egyperces előzetesből nézőcsalogató módon nem sok konkrétum derül ki, az viszont máris igen, hogy a 40 évesen sem lassító világsztár nem osztja a Messi-tábor nézeteit: 

Nem probléma, de nem értek egyet, szerénytelenség nélkül”

– derül ki a bejátszásból, ami előrebocsátja, hogy a rendhagyó beszélgetésre – melynek első részét ma délutánra ígéri az egyébként köztudottan Arsenal-szurkoló Morgan – tényleg érdemes lesz majd időt szánni. 

(Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP)

