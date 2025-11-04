Megkérdezték Cristiano Ronaldótól, ki a jobb: ő vagy Messi? – ezt válaszolta

„Szégyen az egész!” – ezért nem volt ott Cristiano Ronaldo Diogo Jota temetésén
A húga védte meg az ötszörös aranylabdást.
Piers Morgan tabuk nélküli interjút ígér a portugál világsztárral. C. Ronaldo az örök elmaradhatatlan kérdést is megkapta, és az ötszörös aranylabdás klasszisnak nem is esett nehezére választania saját maga és Lionel Messi között...
Kendőzetlenül őszinte, az eddigi legszemélyesebb hangvételű Cristiano Ronaldo-interjút ígér az ismert angol televíziós személyiség, Piers Morgan. A bemutatott videóelőzetes alapján a magánéleti témák mellett olyan kemény kérdések is szóba kerülnek, mint hogy a portugál sztár miért nem ment el honfitársa, Diogo Jota temetésére, miért adott egy békeüzenettel ellátott mezt Donald Trumpnak, vagy hogy mi a véleménye arról, hogy egykori csapattársa, Wayne Rooney azt nyilatkozta, a híresztelésekkel ellentétben nem utálja őt, viszont Lionel Messit változatlanul jobb futballistának gondolja.
Az alig egyperces előzetesből nézőcsalogató módon nem sok konkrétum derül ki, az viszont máris igen, hogy a 40 évesen sem lassító világsztár nem osztja a Messi-tábor nézeteit:
Nem probléma, de nem értek egyet, szerénytelenség nélkül”
– derül ki a bejátszásból, ami előrebocsátja, hogy a rendhagyó beszélgetésre – melynek első részét ma délutánra ígéri az egyébként köztudottan Arsenal-szurkoló Morgan – tényleg érdemes lesz majd időt szánni.
Családban marad...
(Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP)