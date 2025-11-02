Ronaldo büszkesége: „nyaktörő” találat a 105. percben; nem esett messze az alma a fájától (VIDEÓ)

A hétvégén újabb „bizonyítékok” kerültek elő Cristiano Ronaldo kortalanságára. Hogy az al-Naszr világsztárja 40 évesen sem tud leállni a góllövéssel, mi tudjuk a legjobban, de nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a klubjában sem lassít. Az ötszörös aranylabdás ikon az al-Feiha elleni szaúdi bajnokin is egy duplával került a reflektorfénybe, méghozzá nem akármilyennel: előbb egy klasszis csatármegmozdulással egyenlített, majd a győztes találatot is bevitte a drámai végjátékban.

Cristiano Ronaldo úgy lövöldözi a duplákat 40 évesen, mintha csak egy videojátékban lenne... (Fotó: Facebook/Al Nassr)

Ronaldo örömtánca nyaktörő mutatvánnyal megspékelve

Na de milyen körülmények között?! Már eleve a büntető ténye rendkívül vitatott volt: a hatperces hosszabbítás hosszabbításában, a 98. percben fújta be a játékvezető, aztán még négy percen át videózta, mire helyben hagyta...