Ronaldo büszkesége: „nyaktörő” találat a 105. percben; nem esett messze az alma a fájától (VIDEÓ)

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Dupla dupla hátán a kortalan klasszistól. Cristiano Ronaldo a válogatott után klubjában is remekelt, miközben fia a legjobb úton halad apja nyomdokain: mindössze második meccsén megszerezte első gólját a portugál U16-is válogatottban!
A hétvégén újabb „bizonyítékok” kerültek elő Cristiano Ronaldo kortalanságára. Hogy az al-Naszr világsztárja 40 évesen sem tud leállni a góllövéssel, mi tudjuk a legjobban, de nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a klubjában sem lassít. Az ötszörös aranylabdás ikon az al-Feiha elleni szaúdi bajnokin is egy duplával került a reflektorfénybe, méghozzá nem akármilyennel: előbb egy klasszis csatármegmozdulással egyenlített, majd a győztes találatot is bevitte a drámai végjátékban.
Na de milyen körülmények között?! Már eleve a büntető ténye rendkívül vitatott volt: a hatperces hosszabbítás hosszabbításában, a 98. percben fújta be a játékvezető, aztán még négy percen át videózta, mire helyben hagyta...
Ronaldo persze bebombázta, hogy aztán kiszaladjon a közönség elé gólöröm gyanánt táncot lejteni, miközben a nyakába ugró csapattársa a fején átesve kis híján nyakát törje...
Ezt is ajánljuk a témában
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
A helyzet azonban az, hogy immár van valaki, aki magán Cristiano Ronaldón túlmenően is markánsan emlékeztet az idő ijesztő rohanására: az ifjabbik Cristiano Ronaldo! A világhírű apja útját követő 15 éves tehetségről épp a minap írtunk, erre most szakmailag is kiérdemelte az elismerést, hiszen
mindössze második mérkőzésén megszerezte első gólját a portugál U16-os válogatottban.
Ezt is ajánljuk a témában
Busás jutalom a debütálás után.
(Nyitókép: Facebook/Al Nassr)