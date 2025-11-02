Ft
Ronaldo büszkesége: „nyaktörő” találat a 105. percben; nem esett messze az alma a fájától (VIDEÓ)

2025. november 02. 19:50

Dupla dupla hátán a kortalan klasszistól. Cristiano Ronaldo a válogatott után klubjában is remekelt, miközben fia a legjobb úton halad apja nyomdokain: mindössze második meccsén megszerezte első gólját a portugál U16-is válogatottban!

2025. november 02. 19:50
A hétvégén újabb „bizonyítékok” kerültek elő Cristiano Ronaldo kortalanságára. Hogy az al-Naszr világsztárja 40 évesen sem tud leállni a góllövéssel, mi tudjuk a legjobban, de nemcsak a nemzetközi porondon, hanem a klubjában sem lassít. Az ötszörös aranylabdás ikon az al-Feiha elleni szaúdi bajnokin is egy duplával került a reflektorfénybe, méghozzá nem akármilyennel: előbb egy klasszis csatármegmozdulással egyenlített, majd a győztes találatot is bevitte a drámai végjátékban. 

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo úgy lövöldözi a duplákat 40 évesen, mintha csak egy videojátékban lenne... (Fotó: Facebook/Al Nassr)

Ronaldo örömtánca nyaktörő mutatvánnyal megspékelve

Na de milyen körülmények között?! Már eleve a büntető ténye rendkívül vitatott volt: a hatperces hosszabbítás hosszabbításában, a 98. percben fújta be a játékvezető, aztán még négy percen át videózta, mire helyben hagyta... 

Ronaldo persze bebombázta, hogy aztán kiszaladjon a közönség elé gólöröm gyanánt táncot lejteni, miközben a nyakába ugró csapattársa a fején átesve kis híján nyakát törje...

A helyzet azonban az, hogy immár van valaki, aki magán Cristiano Ronaldón túlmenően is markánsan emlékeztet az idő ijesztő rohanására: az ifjabbik Cristiano Ronaldo! A világhírű apja útját követő 15 éves tehetségről épp a minap írtunk, erre most szakmailag is kiérdemelte az elismerést, hiszen 

mindössze második mérkőzésén megszerezte első gólját a portugál U16-os válogatottban.

(Nyitókép: Facebook/Al Nassr)

marcon-2
2025. november 02. 20:53
Ha már itt van egy cikk erről a szégyenteljes meccsről (amit végignéztem), itt jegyezném meg, hogy ennél nyilvánvalóbb csalást rég láttam - ha erre 11-est ítélt a bíró, pláne VIDEÓZÁS UTÁN, akkor bármely meccsen pontrúgásonként kb. 2-3 db 11-est kellene ítélni.
