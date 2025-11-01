Olyan luxusautót kapott Cristiano Ronaldo 15 éves fia, hogy a szemünk könnybe lábad (FOTÓ)

Büszke lehet Cristiano Ronaldo, a nyomdokaiba lépett a fia: 15 éves Cristiano Junior debütált a korosztályos, U16-os portugál válogatottban. A szupertehetség májusban még az egy évvel fiatalabbak között szerepelt, akkor négy meccsen kétszer talált be, ezúttal pedig újabb korosztályban esett át a tűzkeresztségen.