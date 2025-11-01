Ft
Cristiano Ronaldo Jr. Cristiano Ronaldo Portugália

Olyan luxusautót kapott Cristiano Ronaldo 15 éves fia, hogy a szemünk könnybe lábad (FOTÓ)

2025. november 01. 18:05

Busás jutalom a debütálás után.

2025. november 01. 18:05
null

Büszke lehet Cristiano Ronaldo, a nyomdokaiba lépett a fia: 15 éves Cristiano Junior debütált a korosztályos, U16-os portugál válogatottban. A szupertehetség májusban még az egy évvel fiatalabbak között szerepelt, akkor négy meccsen kétszer talált be, ezúttal pedig újabb korosztályban esett át a tűzkeresztségen.

A bemutatkozás apropóján hatalmas meglepetést kapott Ronaldo Jr.: egy Lamborghini Urust.

Az al-Nasszr 2010-es születésű labdarúgója édesapjához hasonlóan rajong az autócsodákért, egy közel 300 ezer euróra taksált luxusjárművet kapott, ám még egy ideig várnia kell, hogy a volánja mögé ülhessen – írta az O Globo.

Ronaldo luxusflottájába korábban Ferrarik, Bugattik, Rolls-Royce-ok, McLarenek és Aston Martinok tartoztak.

Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

 

Összesen 7 komment

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. november 01. 19:00 Szerkesztve
nekem nem lábadt könnybe a szemem .. baj? inkább a közelmúlt tapasztalataiból az jutott eszembe: "bölcsőd az, s majdan sírod is......."
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. november 01. 18:47
futja a faternak...miért ne
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. november 01. 18:39
Valljuk be: megdolgozott érte a srác. Sokat letett már az asztalra. CR nem a kedvencem, enyhén szólva sem, de annak az esélye h a fia akárcsak megközelítse őt vajmi csekély. (Max hobbiból kéne a srácnak focizni a saját focipályájukon, a kinti harmadik medence mögöttin.)
Válasz erre
3
0
letsgobrandon-2
2025. november 01. 18:30
nagyon európai a sérója
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!