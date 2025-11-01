Olyan luxusautót kapott Cristiano Ronaldo 15 éves fia, hogy a szemünk könnybe lábad (FOTÓ)

Ez ám a szenzáció: Cristiano Ronaldo magyar filmben tűnik fel
Az sem kizárható, hogy meg is szólal benne.
Busás jutalom a debütálás után.
Büszke lehet Cristiano Ronaldo, a nyomdokaiba lépett a fia: 15 éves Cristiano Junior debütált a korosztályos, U16-os portugál válogatottban. A szupertehetség májusban még az egy évvel fiatalabbak között szerepelt, akkor négy meccsen kétszer talált be, ezúttal pedig újabb korosztályban esett át a tűzkeresztségen.
A bemutatkozás apropóján hatalmas meglepetést kapott Ronaldo Jr.: egy Lamborghini Urust.
Az al-Nasszr 2010-es születésű labdarúgója édesapjához hasonlóan rajong az autócsodákért, egy közel 300 ezer euróra taksált luxusjárművet kapott, ám még egy ideig várnia kell, hogy a volánja mögé ülhessen – írta az O Globo.
Ronaldo luxusflottájába korábban Ferrarik, Bugattik, Rolls-Royce-ok, McLarenek és Aston Martinok tartoztak.
Nem dőlt a kardjába.
Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP