Kihagyott büntetője után akkora gólt lőtt Cristiano Ronaldo, hogy még a mezét is eldobta örömében (VIDEÓ)

Cristiano Ronaldo elvitte a show-t. Csapata, a szaúdi Al-Naszr hazai pályán 5–1-es győzelmet aratott az Al-Fateh ellen, s noha a mérkőzésen Joao Félix triplázni tudott, a találkozó a portugál legenda bombagóljáról marad emlékezetes.

Ronaldo hatalmas gólt lőtt (Fotó: Fayez Nureldine /AFP, archív)

A 40 éves támadó az 59. percben – csakúgy, mint az írek elleni világbajnoki selejtezőn – kihagyott egy tizenegyest (videó itt). De őt nem úgy ismerhette meg a világ, mint aki ilyenkor a kardjába dől, és egy perccel később egy óriási bombagóllal feledtette hibáját, amivel újra előnybe juttatta a csapatát (2–1).

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/YYjGrBQjyT — TC (@totalcristiano) October 18, 2025

Ronaldo nagyszerű formában van