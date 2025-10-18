Kihagyott büntetője után akkora gólt lőtt Cristiano Ronaldo, hogy még a mezét is eldobta örömében (VIDEÓ)

Bizarr jelenetek a portugál–magyaron: senki sem érti, hogy mi történt (VIDEÓ)
Megismételték a nem mindennapi megoldást.
Ismét betalált a portugálok legendája. Cristiano Ronaldo a klubcsapatában szerzett óriási gólt.
Cristiano Ronaldo elvitte a show-t. Csapata, a szaúdi Al-Naszr hazai pályán 5–1-es győzelmet aratott az Al-Fateh ellen, s noha a mérkőzésen Joao Félix triplázni tudott, a találkozó a portugál legenda bombagóljáról marad emlékezetes.
A 40 éves támadó az 59. percben – csakúgy, mint az írek elleni világbajnoki selejtezőn – kihagyott egy tizenegyest (videó itt). De őt nem úgy ismerhette meg a világ, mint aki ilyenkor a kardjába dől, és egy perccel később egy óriási bombagóllal feledtette hibáját, amivel újra előnybe juttatta a csapatát (2–1).
Noha az írek ellen és most is kihagyott egy büntetőt, az elmúlt két tétmeccsén összesen négy gólban vállalt szerepet: a magyar válogatott ellen duplázott, az Al-Fetah ellen pedig nyolc perccel a találata után egy gólpasszt is kiosztott.
