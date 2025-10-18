Ft
Kihagyott büntetője után akkora gólt lőtt Cristiano Ronaldo, hogy még a mezét is eldobta örömében (VIDEÓ)

2025. október 18. 22:32

Ismét betalált a portugálok legendája. Cristiano Ronaldo a klubcsapatában szerzett óriási gólt.

2025. október 18. 22:32
Cristiano Ronaldo elvitte a show-t. Csapata, a szaúdi Al-Naszr hazai pályán 5–1-es győzelmet aratott az Al-Fateh ellen, s noha a mérkőzésen Joao Félix triplázni tudott, a találkozó a portugál legenda bombagóljáról marad emlékezetes.

Ronaldo hatalmas gólt lőtt
Ronaldo hatalmas gólt lőtt (Fotó: Fayez Nureldine /AFP, archív)

A 40 éves támadó az 59. percben – csakúgy, mint az írek elleni világbajnoki selejtezőn – kihagyott egy tizenegyest (videó itt). De őt nem úgy ismerhette meg a világ, mint aki ilyenkor a kardjába dől, és egy perccel később egy óriási bombagóllal feledtette hibáját, amivel újra előnybe juttatta a csapatát (2–1).

Ronaldo nagyszerű formában van

Noha az írek ellen és most is kihagyott egy büntetőt, az elmúlt két tétmeccsén összesen négy gólban vállalt szerepet: a magyar válogatott ellen duplázott, az Al-Fetah ellen pedig nyolc perccel a találata után egy gólpasszt is kiosztott.

Fotó: Fayez Nureldine /AFP, archív

 

Okés. De miért van rajta melltartó?
