Bizarr jelenetek a portugál–magyaron: senki sem érti, hogy mi történt (VIDEÓ)

Ami viszont a megmosolyogtatta a szurkolókat, az egy egészen bizarr rögzített játékhelyzet. Még az első félidőben szabadrúgáshoz készülődtek a hazaiak a tizenhatos oldalvonala mellett, ám hiába a régi ismeretség, a jó kapcsolat és a közös nyelv, nem értették meg egymást.

Nuno Mendes le akarta gurítani a labdát Cristiano Ronaldónak, aki viszont nem számított erre a megoldásra.

A helyzet különlegessége, hogy nem először vették elő ezt a bizarr figurát: tavaly ősszel a skótok elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-találkozón is bemutatták! Érdekesség, hogy az a meccs is döntetlennel zárult.