magyar válogatott Cristiano Ronaldo Portugália

Bizarr jelenetek a portugál–magyaron: senki sem érti, hogy mi történt (VIDEÓ)

2025. október 16. 18:23

Megismételték a nem mindennapi megoldást.

2025. október 16. 18:23
Egészen szürreális jelenet miatt nevetett az egész stadion a portugálokon a magyarok elleni döntetlen során. Mint ismert, Szalai Attila már a 8. percben fejelt egy gólt, majd Cristiano Ronaldo duplázott az első félidőben a labdarúgó-válogatottunk elleni lisszaboni vb-selejtezőn. Amikor már a vb-re jutást ünnepelték volna a portugálok, a 91. percben Szoboszlai Dominik bevágta a kapuba Lukács Dániel beadását, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt.

Ami viszont a megmosolyogtatta a szurkolókat, az egy egészen bizarr rögzített játékhelyzet. Még az első félidőben szabadrúgáshoz készülődtek a hazaiak a tizenhatos oldalvonala mellett, ám hiába a régi ismeretség, a jó kapcsolat és a közös nyelv, nem értették meg egymást.

Nuno Mendes le akarta gurítani a labdát Cristiano Ronaldónak, aki viszont nem számított erre a megoldásra.

A helyzet különlegessége, hogy nem először vették elő ezt a bizarr figurát: tavaly ősszel a skótok elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-találkozón is bemutatták! Érdekesség, hogy az a meccs is döntetlennel zárult.

A szurkolók nem csak a stadionban, de a közösségi oldalakon is köszörülték a nyelvüket a különleges jelenetet bemutató klasszisokon.

„Ne vitatkozz Ronaldóval, csak tedd, amit mond!”

„Néha el kell fogadni, hogy Ronaldo maga a probléma”

Nem volt meg a kémia!”

„Ezt edzésen kellett volna gyakorolni!”

„Hogy akarnak így világbajnokságot nyerni?”

Fotó: MTI/Illyés Tibor

