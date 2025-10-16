Bizarr jelenetek a portugál–magyaron: senki sem érti, hogy mi történt (VIDEÓ)

Új felvétel jelent meg Cristiano Ronaldóról: így reagált Szoboszlai Dominik góljára (VIDEÓ)
Érdemes vetni egy pillantást a portugál csillagra.
Megismételték a nem mindennapi megoldást.
Egészen szürreális jelenet miatt nevetett az egész stadion a portugálokon a magyarok elleni döntetlen során. Mint ismert, Szalai Attila már a 8. percben fejelt egy gólt, majd Cristiano Ronaldo duplázott az első félidőben a labdarúgó-válogatottunk elleni lisszaboni vb-selejtezőn. Amikor már a vb-re jutást ünnepelték volna a portugálok, a 91. percben Szoboszlai Dominik bevágta a kapuba Lukács Dániel beadását, és ezzel beállította a 2–2-es végeredményt.
Ezt is ajánljuk a témában
Érdemes vetni egy pillantást a portugál csillagra.
Ami viszont a megmosolyogtatta a szurkolókat, az egy egészen bizarr rögzített játékhelyzet. Még az első félidőben szabadrúgáshoz készülődtek a hazaiak a tizenhatos oldalvonala mellett, ám hiába a régi ismeretség, a jó kapcsolat és a közös nyelv, nem értették meg egymást.
Nuno Mendes le akarta gurítani a labdát Cristiano Ronaldónak, aki viszont nem számított erre a megoldásra.
A helyzet különlegessége, hogy nem először vették elő ezt a bizarr figurát: tavaly ősszel a skótok elleni idegenbeli Nemzetek Ligája-találkozón is bemutatták! Érdekesség, hogy az a meccs is döntetlennel zárult.
Ezt is ajánljuk a témában
Csupa nagy betűkkel posztolt a mieink egyenlítő találata után.
A szurkolók nem csak a stadionban, de a közösségi oldalakon is köszörülték a nyelvüket a különleges jelenetet bemutató klasszisokon.
„Ne vitatkozz Ronaldóval, csak tedd, amit mond!”
„Néha el kell fogadni, hogy Ronaldo maga a probléma”
Nem volt meg a kémia!”
„Ezt edzésen kellett volna gyakorolni!”
„Hogy akarnak így világbajnokságot nyerni?”
Fotó: MTI/Illyés Tibor