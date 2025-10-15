Ft
10. 15.
szerda
magyar válogatott Magyarország Fabrizio Romano vb-selejtező Portugália portugál válogatott Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai!” – a világ legismertebb sportújságírója is eksztázisba került a magyaroktól

2025. október 15. 12:48

Fabrizio Romano olasz sportújságírót is lázba hozta a magyar válogatott Portugália elleni bravúrja.

2025. október 15. 12:48
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki kedd este Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőn. A mieink Szoboszlai Dominik góljával egyenlítettek a 91. percben. A Liverpool ászának találatakor nemcsak a helyszínen és a televízió képernyője előtt izguló magyar szurkolók kerültek eksztázisba, hanem a világ egyik – ha nem a – legismertebb sportújságírója, a Facebookon 28 millió követővel rendelkező Fabrizio Romano is.

Szoboszlai! Szoboszlai! Szoboszlai egyenlített a magyar válogatottnak Portugália ellen a 91. percben!

– posztolta a transzferguru a közösségi oldalán.

 

Romano bejegyzésére azóta már 112 ezer reakció és több mint 1600 hozzászólás érkezett.

  • „Portugál szurkoló vagyok, de Szoboszlai ma nem járt egyedül. Otthon és idegenben is csak a Vörösök!” – írta egy Liverpool-drukker.
  • „A kapitány munkában” – kommentelte egy másik.
  • „Ugyanígy kísértette az Arsenalt is” – emlékezett vissza egy harmadik szurkoló a magyar középpályás káprázatos szabadrúgásgóljára az Ágyúsok ellen. 
  • „A Liverpool-hatás” – írta büszkén egy negyedik. 
  • „Portugália úgy játszik, mint a Liverpool” – jegyezte meg cinikusan egy ötödik, 

utalva arra, hogy a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén a Mersey-parti együttes is a hosszabbításban kapott gólt, és azzal szenvedett vereséget (a Crystal Palace és a Chelsea ellen).

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlainak az 59. meccsén a portugálok elleni volt a 17. találata a magyar válogatottban,

amely november 13-án az Örményország elleni idegenbeli találkozóval folytatja a selejtezősorozatot, majd három nappal később, november 16-án Írországot fogadja a Puskás Arénában.

A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA

  1. PORTUGÁLIA 10 PONT
  2. MAGYARORSZÁG 5
  3. ÍRORSZÁG 4
  4. ÖRMÉNYORSZÁG 3

Nyitókép: Facebook / MLSZ

Portugália–Magyarország 2–2 – a mérkőzés összefoglalója

mapetshow
2025. október 15. 14:19
Azt nem lehet elvitatni Szoboszlaitól, hogy képes döntő gólokat szerezni, ha kell, az utolsó utáni pillanatban is.
