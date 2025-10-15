„Szoboszlai!” – a világ legismertebb sportújságírója is eksztázisba került a magyaroktól

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki kedd este Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőn. A mieink Szoboszlai Dominik góljával egyenlítettek a 91. percben. A Liverpool ászának találatakor nemcsak a helyszínen és a televízió képernyője előtt izguló magyar szurkolók kerültek eksztázisba, hanem a világ egyik – ha nem a – legismertebb sportújságírója, a Facebookon 28 millió követővel rendelkező Fabrizio Romano is.

Szoboszlai! Szoboszlai! Szoboszlai egyenlített a magyar válogatottnak Portugália ellen a 91. percben!

– posztolta a transzferguru a közösségi oldalán.