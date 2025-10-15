„Szoboszlai!” – a világ legismertebb sportújságírója is eksztázisba került a magyaroktól

Ezt írta ki Cristiano Ronaldo a magyarok elleni meccs után – még Szoboszlai is lájkolta a bejegyzését
Az ötszörös aranylabdás vélhetően más hangvételű posztot tervezett.
Fabrizio Romano olasz sportújságírót is lázba hozta a magyar válogatott Portugália elleni bravúrja.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki kedd este Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőn. A mieink Szoboszlai Dominik góljával egyenlítettek a 91. percben. A Liverpool ászának találatakor nemcsak a helyszínen és a televízió képernyője előtt izguló magyar szurkolók kerültek eksztázisba, hanem a világ egyik – ha nem a – legismertebb sportújságírója, a Facebookon 28 millió követővel rendelkező Fabrizio Romano is.
Szoboszlai! Szoboszlai! Szoboszlai egyenlített a magyar válogatottnak Portugália ellen a 91. percben!
– posztolta a transzferguru a közösségi oldalán.
Romano bejegyzésére azóta már 112 ezer reakció és több mint 1600 hozzászólás érkezett.
utalva arra, hogy a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén a Mersey-parti együttes is a hosszabbításban kapott gólt, és azzal szenvedett vereséget (a Crystal Palace és a Chelsea ellen).
Szoboszlainak az 59. meccsén a portugálok elleni volt a 17. találata a magyar válogatottban,
amely november 13-án az Örményország elleni idegenbeli találkozóval folytatja a selejtezősorozatot, majd három nappal később, november 16-án Írországot fogadja a Puskás Arénában.
