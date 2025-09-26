Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lionel Messi sergio busquets Inter Miami Barcelona

Hosszú évekig csodáltuk a játékát, de itt a vége: visszavonul a világbajnok legenda, aki mindent megnyert a Barcelonával

2025. szeptember 26. 08:57

Bejelentette visszavonulását az Inter Miami játékosa, Sergio Busquets, aki 15 év alatt mindent megnyert a Barcelonával. A spanyol középpályás érzelmes videóban közölte: már csak az idény végig láthatjuk a pályán, azután visszavonul.

2025. szeptember 26. 08:57
null

Minden idők egyik legjobb középpályása, a spanyol Sergio Busquets bejelentette: visszavonul a profi labdarúgástól, amint véget ér az idény az Inter Miamival az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS). A Lionel Messi fémjelezte együttes már bejutott a sorozat rájátszásába.

Visszavonul
Visszavonul Sergio Busquets. Fotó: Chris Arjoon / AFP

„Köszönök mindent mindenkinek és a futballnak. Mindig részesei lesztek ennek a gyönyörű történetnek” – fogalmazott a megható videóban a 37 éves világklasszis, amit a közösségi oldalain publikált. – 

Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a futballpályán. Úgy érzem, eljött a megfelelő pillanat arra, hogy búcsút intsek profi karrieremnek. Majdnem húsz éve élem ezt a hihetetlen történetet, amiről mindig is álmodoztam.”

Hozzátette: nagyon boldogan, büszkén, elégedetten, de mindenekelőtt hálásan vonul vissza. „Nagyon köszönöm mindenkinek! Nemsokára találkozunk. Minden vég egy új kezdet” – jegyezte meg.

Közben azért visszatekintett igen tartalmas pályafutására is.

„Köszönöm a Barcelonának, életem klubjának, ahol megvalósultak gyerekkori álmaim! Több száz meccsen viselhettem azt az imádott mezt. Rengeteg címet ünnepelhettem és felejthetetlen pillanatokat élhettem át a Camp Nouban.”

Visszavonul egy igazi legenda

Hát igen: Busquets 2008. szeptember 13-án Pep Guardiola kezei alatt debütált a Barcában, majd minden létező címet begyűjtött a gránátvörös-kékekkel. 

Háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját (2009, 2011, 2015), 9-szer a spanyol bajnokságot (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023) és 7-szer a Király Kupát (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)

 – hogy csak a legfontosabbak trófeákat említsük.

A spanyol válogatottban 142 alkalommal lépett pályára, a nemzeti csapattal 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert.

Busquets 15 éven keresztül játszott a Barcában, mígnem 2023-ban csatlakozott David Beckham klubjához, az Inter Miamihoz, amelynél ismét Lionel Messi csapattársa lett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!