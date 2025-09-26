Hosszú évekig csodáltuk a játékát, de itt a vége: visszavonul a világbajnok legenda, aki mindent megnyert a Barcelonával

Minden idők egyik legjobb középpályása, a spanyol Sergio Busquets bejelentette: visszavonul a profi labdarúgástól, amint véget ér az idény az Inter Miamival az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS). A Lionel Messi fémjelezte együttes már bejutott a sorozat rájátszásába.

Visszavonul Sergio Busquets. Fotó: Chris Arjoon / AFP

„Köszönök mindent mindenkinek és a futballnak. Mindig részesei lesztek ennek a gyönyörű történetnek” – fogalmazott a megható videóban a 37 éves világklasszis, amit a közösségi oldalain publikált. –

Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a futballpályán. Úgy érzem, eljött a megfelelő pillanat arra, hogy búcsút intsek profi karrieremnek. Majdnem húsz éve élem ezt a hihetetlen történetet, amiről mindig is álmodoztam.”

Hozzátette: nagyon boldogan, büszkén, elégedetten, de mindenekelőtt hálásan vonul vissza. „Nagyon köszönöm mindenkinek! Nemsokára találkozunk. Minden vég egy új kezdet” – jegyezte meg.