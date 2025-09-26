Hosszú évekig csodáltuk a játékát, de itt a vége: visszavonul a világbajnok legenda, aki mindent megnyert a Barcelonával

Magyar focistának gratulált Messi – ezt mondták neki a korábbi barcelonai világsztárok
Nem izgult, pedig magyar történelmet írt Amerikában.
Bejelentette visszavonulását az Inter Miami játékosa, Sergio Busquets, aki 15 év alatt mindent megnyert a Barcelonával. A spanyol középpályás érzelmes videóban közölte: már csak az idény végig láthatjuk a pályán, azután visszavonul.
Minden idők egyik legjobb középpályása, a spanyol Sergio Busquets bejelentette: visszavonul a profi labdarúgástól, amint véget ér az idény az Inter Miamival az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS). A Lionel Messi fémjelezte együttes már bejutott a sorozat rájátszásába.
„Köszönök mindent mindenkinek és a futballnak. Mindig részesei lesztek ennek a gyönyörű történetnek” – fogalmazott a megható videóban a 37 éves világklasszis, amit a közösségi oldalain publikált. –
Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a futballpályán. Úgy érzem, eljött a megfelelő pillanat arra, hogy búcsút intsek profi karrieremnek. Majdnem húsz éve élem ezt a hihetetlen történetet, amiről mindig is álmodoztam.”
Hozzátette: nagyon boldogan, büszkén, elégedetten, de mindenekelőtt hálásan vonul vissza. „Nagyon köszönöm mindenkinek! Nemsokára találkozunk. Minden vég egy új kezdet” – jegyezte meg.
Közben azért visszatekintett igen tartalmas pályafutására is.
„Köszönöm a Barcelonának, életem klubjának, ahol megvalósultak gyerekkori álmaim! Több száz meccsen viselhettem azt az imádott mezt. Rengeteg címet ünnepelhettem és felejthetetlen pillanatokat élhettem át a Camp Nouban.”
Hát igen: Busquets 2008. szeptember 13-án Pep Guardiola kezei alatt debütált a Barcában, majd minden létező címet begyűjtött a gránátvörös-kékekkel.
Háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját (2009, 2011, 2015), 9-szer a spanyol bajnokságot (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023) és 7-szer a Király Kupát (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)
– hogy csak a legfontosabbak trófeákat említsük.
A spanyol válogatottban 142 alkalommal lépett pályára, a nemzeti csapattal 2010-ben világbajnokságot, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert.
Busquets 15 éven keresztül játszott a Barcában, mígnem 2023-ban csatlakozott David Beckham klubjához, az Inter Miamihoz, amelynél ismét Lionel Messi csapattársa lett.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem izgult, pedig magyar történelmet írt Amerikában.
Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP