Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lionel Messi MLS Galatasaray Inter Miami Sallai Roland

Tényleg Sallai Roland csapattársa lesz Leo Messi?

2025. november 06. 21:47

A Galatasaray egy kölcsönszerződést fontolgat. Lionel Messi így Sallai Roland csapattársa lehetne Törökországban.

2025. november 06. 21:47
null

Az egyik vezető török lap, a Fotomac főszerkesztője úgy értesült, hogy az Inter Miamiban szereplő Lionel Messit szívesen kölcsönvenné a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray.

Messi számára akár már vasárnap véget érhet az idény az Inter Miamival
Messi számára akár már vasárnap véget érhet az idény az Inter Miamival (Fotó: Chandal Khanna/AFP)

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) aktuális idénye a végéhez közeledik, a rájátszásnál tart, így az Inter Miami számára is hamarosan véget ér a küzdelem. A döntőt december elején rendezik, aztán a csapatok pihenőre vonulnak, a következő idény pedig csak tavasszal kezdődik.

Mivel jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, Messi formában tartása miatt a Galatasaray fejesei szívesen látnák a soraikban, így az argentin legenda a téli szünetben sem maradna futball nélkül. Az Inter Miami szereplésétől függően akár egy négy hónapos kölcsönszerződést is felkínálhatnak neki.

Messiék a hétvégén kieshetnek

A MLS-ben szereplő együttes a rájátszás első párharcában 1–1-re áll a Nashville SC ellen, így a mindent eldöntő harmadik, hazai mérkőzés dönt a továbbjutó kilétéről, amelyet november 9-én rendeznek – nem kizárt, hogy Messiék számára itt ér véget az idény.

Egyelőre a hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, mindenesetre már a spanyol sajtó is szemlézte a török oldal cikkét. Ha a 38 éves Messi végül valóban kikötne a Galatasaraynál, úgy értelemszerűen Sallai Roland csapattársa lenne.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Chandan Khanna/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!