Tényleg Sallai Roland csapattársa lesz Leo Messi?

Szoboszlai után Sallaiból is jobbhátvédet csináltak – a fejét fogta a magyar válogatott kulcsembere (VIDEÓ)
Remek formában van.
A Galatasaray egy kölcsönszerződést fontolgat. Lionel Messi így Sallai Roland csapattársa lehetne Törökországban.
Az egyik vezető török lap, a Fotomac főszerkesztője úgy értesült, hogy az Inter Miamiban szereplő Lionel Messit szívesen kölcsönvenné a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray.
Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) aktuális idénye a végéhez közeledik, a rájátszásnál tart, így az Inter Miami számára is hamarosan véget ér a küzdelem. A döntőt december elején rendezik, aztán a csapatok pihenőre vonulnak, a következő idény pedig csak tavasszal kezdődik.
Mivel jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, Messi formában tartása miatt a Galatasaray fejesei szívesen látnák a soraikban, így az argentin legenda a téli szünetben sem maradna futball nélkül. Az Inter Miami szereplésétől függően akár egy négy hónapos kölcsönszerződést is felkínálhatnak neki.
A MLS-ben szereplő együttes a rájátszás első párharcában 1–1-re áll a Nashville SC ellen, így a mindent eldöntő harmadik, hazai mérkőzés dönt a továbbjutó kilétéről, amelyet november 9-én rendeznek – nem kizárt, hogy Messiék számára itt ér véget az idény.
Egyelőre a hírt érdemes fenntartásokkal kezelni, mindenesetre már a spanyol sajtó is szemlézte a török oldal cikkét. Ha a 38 éves Messi végül valóban kikötne a Galatasaraynál, úgy értelemszerűen Sallai Roland csapattársa lenne.
Fotó: Chandan Khanna/AFP