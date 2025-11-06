Tényleg Sallai Roland csapattársa lesz Leo Messi?

Az egyik vezető török lap, a Fotomac főszerkesztője úgy értesült, hogy az Inter Miamiban szereplő Lionel Messit szívesen kölcsönvenné a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray.

Messi számára akár már vasárnap véget érhet az idény az Inter Miamival (Fotó: Chandal Khanna/AFP)

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) aktuális idénye a végéhez közeledik, a rájátszásnál tart, így az Inter Miami számára is hamarosan véget ér a küzdelem. A döntőt december elején rendezik, aztán a csapatok pihenőre vonulnak, a következő idény pedig csak tavasszal kezdődik.

Mivel jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, Messi formában tartása miatt a Galatasaray fejesei szívesen látnák a soraikban, így az argentin legenda a téli szünetben sem maradna futball nélkül. Az Inter Miami szereplésétől függően akár egy négy hónapos kölcsönszerződést is felkínálhatnak neki.

Messiék a hétvégén kieshetnek