Kocsis Máté porig alázta a 444-et és Szily Lászlót, majd Ruszin-Szendi Romuluszt is padlóra küldte

Kocsis Máté Facebook-posztjában hevesen kritizálta a 444 újságíróját, Szily Lászlót, amiért az a lőfegyverrel levideózott Ruszin-Szendi Romuluszt azzal az abszurd megjegyzéssel próbálta relativizálni, hogy „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”.

Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat”

– írta a politikus, hozzátéve, hogy a cikk készítőjét láthatóan nem zavarta, hogy maga Ruszin-Szendi sem cáfolta a fegyverviselést a lakossági fórumon, sőt, Magyar Péter is elismerte azt. Mint ismert, a volt vezérkari főnök a történtek után azzal védekezik, hogy a fegyvert bizonyos fenyegetések miatt tartotta magánál.