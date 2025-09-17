Kocsis Máté porig alázta a 444-et és Szily Lászlót, majd Ruszin-Szendi Romuluszt is padlóra küldte

Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, valóban fegyverrel ment a Tisza Párt fórumára (VIDEÓ)
A Tisza Párt politikusa állítása szerint a saját biztonságát tartotta szem előtt.
„Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat” – írta közösségi oldalán a politikus.
Kocsis Máté Facebook-posztjában hevesen kritizálta a 444 újságíróját, Szily Lászlót, amiért az a lőfegyverrel levideózott Ruszin-Szendi Romuluszt azzal az abszurd megjegyzéssel próbálta relativizálni, hogy „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”.
Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat”
– írta a politikus, hozzátéve, hogy a cikk készítőjét láthatóan nem zavarta, hogy maga Ruszin-Szendi sem cáfolta a fegyverviselést a lakossági fórumon, sőt, Magyar Péter is elismerte azt. Mint ismert, a volt vezérkari főnök a történtek után azzal védekezik, hogy a fegyvert bizonyos fenyegetések miatt tartotta magánál.
„Brü-hü-hü. Hát, bizony, ez már csak ilyen” – fogalmazott a politikus, aki szerint a férfi viselkedése szánalmas és ellentmondásos. Kiemelte, hogy miközben Ruszin katonai képzettségére hivatkozik, és arról beszélt, hogy „amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez”, ugyanakkor elfelejtett megtanulni alapvető biztonsági szabályokat:
fegyverrel nem lófrálhat lakossági fórumokon.
A posztban Kocsis Máté ironikusan utalt arra is, hogy a 444 újságírója saját magát próbálta mentegetni az ügy kapcsán. „Szóval ezt az ökröt kezdte el mosdatni a saját kábítószer-fogyasztási szokásairól áradozó Szily László, 444-es propagandista” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy a cikk címe – „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – már-már díjazásra méltó.
„Sem pisztolytáska, sem fegyver, sem bármilyen ilyesmire utaló elem nem látható a felvételen” – bizonygatta Szily László.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád