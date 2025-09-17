Ft
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Kocsis Máté Szily László 444

Kocsis Máté porig alázta a 444-et és Szily Lászlót, majd Ruszin-Szendi Romuluszt is padlóra küldte

2025. szeptember 17. 12:05

„Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat” – írta közösségi oldalán a politikus.

2025. szeptember 17. 12:05
null

Kocsis Máté Facebook-posztjában hevesen kritizálta a 444 újságíróját, Szily Lászlót, amiért az a lőfegyverrel levideózott Ruszin-Szendi Romuluszt azzal az abszurd megjegyzéssel próbálta relativizálni, hogy „csak a dzsekije vetett hullámot vesetájon”

Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladék-díjat”

– írta a politikus, hozzátéve, hogy a cikk készítőjét láthatóan nem zavarta, hogy maga Ruszin-Szendi sem cáfolta a fegyverviselést a lakossági fórumon, sőt, Magyar Péter is elismerte azt. Mint ismert, a volt vezérkari főnök a történtek után azzal védekezik, hogy a fegyvert bizonyos fenyegetések miatt tartotta magánál. 

„Brü-hü-hü. Hát, bizony, ez már csak ilyen” – fogalmazott a politikus, aki szerint a férfi viselkedése szánalmas és ellentmondásos. Kiemelte, hogy miközben Ruszin katonai képzettségére hivatkozik, és arról beszélt, hogy „amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez”, ugyanakkor elfelejtett megtanulni alapvető biztonsági szabályokat: 

fegyverrel nem lófrálhat lakossági fórumokon.

A posztban Kocsis Máté ironikusan utalt arra is, hogy a 444 újságírója saját magát próbálta mentegetni az ügy kapcsán. „Szóval ezt az ökröt kezdte el mosdatni a saját kábítószer-fogyasztási szokásairól áradozó Szily László, 444-es propagandista” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy a cikk címe – „Orbán bármiféle bizonyíték nélkül ír arról, hogy fegyverrel az oldalán tartott volna lakossági fórumot Ruszin-Szendi” – már-már díjazásra méltó.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

