Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Florida betörés Batman

Akcióba lépett a Batman-pizsamás floridai: kirontott az ajtón, és gyorsan rendet csapott

2025. augusztus 29. 07:31

Az amerikai kisváros rövid időre Gotham Cityvé változott.

2025. augusztus 29. 07:31
null

Florida egyik csendes városában, Cape Coralban váratlan hős tűnt fel: egy férfi Batman-mintás pizsamájában akadályozott meg egy betörést. A helyi rendőrség beszámolója szerint Kyle Myvett szerdán éjjel aludni készült, amikor biztonsági rendszere jelezte, hogy valaki éppen feltöri az autóját – írja az NBC News

A férfi egy pillanatot sem habozott: Batman-pizsamájában rontott ki, és tetten érte a gyanúsítottat, aki már javában a teherautóban kutakodott. Myvett nem hátrált meg: követte a betörőt a szomszéd garázsába, ott sarokba szorította, majd feltartóztatta, amíg a rendőrök kiérkeztek.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 20 éves Jystin Schimpl különféle értéktárgyakat tulajdonított el, köztük készpénzt, egy női tárcát, két darab, összesen 600 dollár értékű Ray-Ban napszemüveget, valamint több mint 500 dollárnyi ajándékkártyát. A férfit betörés és lopás vádjával tartóztatták le. 

A sikeres akció után Myvett közös fényképen is megörökítette a pillanatot a rendőrökkel – természetesen továbbra is a Batman-pizsamájában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: nbcnews.com

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. augusztus 29. 08:55
Lehet hogy álmodta..
Válasz erre
0
0
shicta
2025. augusztus 29. 08:44
"rendet csapott..." Meg vagytok ti bolondulva ??
Válasz erre
1
0
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. augusztus 29. 08:05
Öcsééééééém! Egy 35-40 év körüli férfi Batman-mintás pizsamát hord alváshoz! Már ez tiszta amerika! Ezután házában betörőt észlel --- OK, ez máshol is megeshet néha. Kiront a betörőre --- ez az USA-ban egyrészt viszonylag természetes, másrészt viszont igencsak "tökös" cselekedet, mert az USA-ban a betörőnek simán lehetett volna pisztolya, amit arrafelé a betörők is elsütnek. Szóval, tényleg tiszta amerika!
Válasz erre
2
0
Syr Wullam
2025. augusztus 29. 07:43
És Tisza-szigetet alapított már? 🙈
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!