Akcióba lépett a Batman-pizsamás floridai: kirontott az ajtón, és gyorsan rendet csapott

Florida egyik csendes városában, Cape Coralban váratlan hős tűnt fel: egy férfi Batman-mintás pizsamájában akadályozott meg egy betörést. A helyi rendőrség beszámolója szerint Kyle Myvett szerdán éjjel aludni készült, amikor biztonsági rendszere jelezte, hogy valaki éppen feltöri az autóját – írja az NBC News.

A férfi egy pillanatot sem habozott: Batman-pizsamájában rontott ki, és tetten érte a gyanúsítottat, aki már javában a teherautóban kutakodott. Myvett nem hátrált meg: követte a betörőt a szomszéd garázsába, ott sarokba szorította, majd feltartóztatta, amíg a rendőrök kiérkeztek.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 20 éves Jystin Schimpl különféle értéktárgyakat tulajdonított el, köztük készpénzt, egy női tárcát, két darab, összesen 600 dollár értékű Ray-Ban napszemüveget, valamint több mint 500 dollárnyi ajándékkártyát. A férfit betörés és lopás vádjával tartóztatták le.

A sikeres akció után Myvett közös fényképen is megörökítette a pillanatot a rendőrökkel – természetesen továbbra is a Batman-pizsamájában.