08. 26.
kedd
Felfoghatatlan mennyiségű kokaint füleltek le Floridánál – országnyi halálos túladagoláshoz is elég lett volna

2025. augusztus 26. 08:34

Rekordfogás Amerikában.

2025. augusztus 26. 08:34
null

Rekordmennyiségű, mintegy 38 tonna lefoglalt kábítószerrel a rakterében érkezett vissza Floridába az amerikai parti őrség járőrhajója hétfőn – jelentették be a Miamihoz közeli Front Lauderdale kikötőjében tartott fogadáson a hatóságok vezetői.

Az Everglades kikötőben lehorgonyzott Hamiton járőrhajó rakteréből több mint

 30 tonna kokaint és 7 tonnát meghaladó súlyú bálás marihuánát tettek partra, 

ami az amerikai hatóságok Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti medencéjében végrehajtott összehangolt több hónapos járőrtevékenységének eredménye.

Adam Chamie, ellentengernagy, az Egyesült Államok Parti Őrségének délkeleti kerületparancsnoka hangsúlyozta, hogy a járőrhajó legénysége két hónapig járta a vizeket és közvetlenül 23 tonnányi kokaint foglalt le, a fennmaradó mennyiséget pedig a drogkereskedelem elleni műveletben részt vevő társhatóságok kerítették kézre. Elhangzott, hogy a hatósági akcióban az amerikai parti őrség további regionális parancsnokságainak járőrei, valamint az amerikai hadsereg és a belbiztonsági minisztérium alá tartozó egységek vettek részt.

A parancsnok megjegyezte, hogy az Egyesült Államok parti őrségének történetében is 

rekord a most partra szállított kábítószer mennyisége, 

aminek értéke megközelíti a félmilliárd dollárt (473 millió dollár).

„A mintegy 30 tonna kokain 

összesen 23 millió potenciálisan halálos adagnak fele meg, ami elegendő lenne Florida állam teljes lakosságának halálát okozni túladagolás formájában”

 – fogalmazott Adam Chamie ellentengernagy, hozzátéve, hogy a kábítószerkereskedelem ellen a tengeren végrehajtott beavatkozás a leghatékonyabb eszköz abban, hogy megakadályozzák a drog eljutását az állampolgárok közösségeihez.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

herden100
2025. augusztus 26. 10:40
NAGYON NEHÉZ LEJÖNNI RÓLA: napfenyes.hu/eletmod-gyogyitas/taplalkozas/cukor-edes-mereg
chief Bromden
2025. augusztus 26. 08:59
A front az Ukrajnában van. Fort Lauderdale.
herden100
2025. augusztus 26. 08:42
"John Stith Pemberton gyógyszerész 1884-ben készített egy Pemberton's French Wine Coca névre hallgató, borból és kokainból álló italt, egy úgynevezett cocawine-t.[2] Italát valószínűleg egy Angelo Mariani nevű korzikai vállalkozó hasonló összetételű és nagy népszerűségnek örvendő Vin Mariani-ja alapján keverte ki. 1885-ben Atlanta városa és a környező Fulton megye alkoholtilalmat vezetett be, így hát Pemberton nekiállt egy alkoholmentes, szénsavas változat kidolgozásának.[3] Az új italt először 1886. május 8-án adták el az atlantai Jacob's Pharmacy gyógyszertárban.[4] Az eredetileg gyógyhatású készítményként árult italt poharankénti öt centes áron[5] árulták, mivel abban az időben Amerikában úgy vélték, hogy a szénsavas italok használnak az egészségnek.[6] Pemberton azt állította, hogy a Coca-Cola egy sor betegségre jelent gyógyírt, többek között a morfinizmusra, az emésztési zavarokra, a neuraszténiára, a migrénekre és az impotenciára." wikiwand.com/hu/articles/Coca-Cola
herden100
2025. augusztus 26. 08:37
hu.m.wikipedia.org/wiki/Florida
