Károly királyt vetik be a britek, hogy meggyőzze Trumpot Ukrajnáról

Trump elszólta magát: olyat mondott a Putyin–Zelenszkij találkozóról, amit még soha
Az amerikai elnök szerint nélküle nem jöhet létre a személyes tárgyalás.
A britek kiterítik a vörös szőnyeget az amerikai elnöknek. Keir Stamer tanácsadói ugyanis abban bíznak, hogy Károly király tud úgy hatni az elnökre, ahogy az európai politikusok nem.
Ukrajna szövetségesei mindent megtesznek, hogy Donald Trumpot a maguk oldalán tartsák. Ezen a héten ez magában foglalja Károly király bevetését is – számolt be a Politico.
Trump lesz az első amerikai elnök, akit hivatalosan fogadnak a Windsor-kastélyban.
A britek a legnagyobb pompával és fényűzéssel fogadják az elnököt és feleségét: banketttel, tiszteletbeli kísérettel és olyan ünnepélyes repülőparádéval, amely már korábban is lenyűgözte Trumpot, és amely emlékezteti a brit-amerikai katonai együttműködés hosszú történetére.
Abban bíznak, hogy a királyi mosolyhadjárat megteremti az alapot ahhoz, hogy Keir Starmer miniszterelnök és vezető tanácsadói meggyőzzék Trumpot, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.
Egy magas rangú védelmi tisztviselő, szerint a király „nagyon közel áll” Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.
Az amerikai elnök tisztelettel és szeretettel viseltetik a királyi család iránt, amit Starmer ki is akar használni.
Amikor Nagy-Britanniába indult, Károlyt „elegáns úriembernek” nevezte, és második látogatását „nagy megtiszteltetésnek” minősítette.
Károly meghívta Zelenszkijt teára Sandringhambe az Ovális Iroda-botrány után, majd ebédre a windsori kastélyba, közvetlenül a júniusi NATO-csúcstalálkozó előtt.
Egy volt brit diplomata szerint bár a király nem beszél nyilvánosan kormányzati ügyekről, „jól ért ahhoz, hogy más módon mutassa ki véleményét”.
És erre bőven lesz ideje: az elnök Windsor kastélyában tölt majd egy éjszakát, ahol kocsikázással körbevezetik a birtokon, majd ebédet szolgálnak fel neki az állami étkezőben, mielőtt az állami bankett megkezdődik.
„Nem lenne meglepő, ha magánjellegű beszélgetés keretében arra ösztönözné az elnököt, hogy hatékonyabban támogassa Ukrajnát”
– mondta ugyanez a volt diplomata.
A királyi tanácsadó elismerte a király érdeklődését Ukrajna iránt, és megjegyezte, hogy a király a múlt hónapban, az ország függetlenségének napján egy szolidaritási üzenetben „igazságos és tartós békét” szorgalmazott Ukrajnában.
