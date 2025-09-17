Ft
09. 17.
szerda
Ukrajna bankett Donald Trump Volodimir Zelenszkij Károly király

Károly királyt vetik be a britek, hogy meggyőzze Trumpot Ukrajnáról

2025. szeptember 17. 12:19

A britek kiterítik a vörös szőnyeget az amerikai elnöknek. Keir Stamer tanácsadói ugyanis abban bíznak, hogy Károly király tud úgy hatni az elnökre, ahogy az európai politikusok nem.

2025. szeptember 17. 12:19
null

Ukrajna szövetségesei mindent megtesznek, hogy Donald Trumpot a maguk oldalán tartsák. Ezen a héten ez magában foglalja Károly király bevetését is – számolt be a Politico. 

Károly király (akkor mégcsak herceg) és Trump 2019-ben. Fotó: Victoria Jones / POOL / AFP
Károly király (akkor mégcsak herceg) és Trump 2019-ben. Fotó: Victoria Jones / POOL / AFP

Trump lesz az első amerikai elnök, akit hivatalosan fogadnak a Windsor-kastélyban.

A britek a legnagyobb pompával és fényűzéssel fogadják az elnököt és feleségét: banketttel, tiszteletbeli kísérettel és olyan ünnepélyes repülőparádéval, amely már korábban is lenyűgözte Trumpot, és amely emlékezteti a brit-amerikai katonai együttműködés hosszú történetére.

Abban bíznak, hogy a királyi mosolyhadjárat megteremti az alapot ahhoz, hogy Keir Starmer miniszterelnök és vezető tanácsadói meggyőzzék Trumpot, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

Egy magas rangú védelmi tisztviselő, szerint a király „nagyon közel áll” Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.

Az amerikai elnök tisztelettel és szeretettel viseltetik a királyi család iránt, amit Starmer ki is akar használni. 

Amikor Nagy-Britanniába indult, Károlyt „elegáns úriembernek” nevezte, és második látogatását „nagy megtiszteltetésnek” minősítette.

Károly király Ukrajna csendes támogatója 

Károly meghívta Zelenszkijt teára Sandringhambe az Ovális Iroda-botrány után, majd ebédre a windsori kastélyba, közvetlenül a júniusi NATO-csúcstalálkozó előtt.

Egy volt brit diplomata szerint bár a király nem beszél nyilvánosan kormányzati ügyekről, „jól ért ahhoz, hogy más módon mutassa ki véleményét”.

És erre bőven lesz ideje: az elnök Windsor kastélyában tölt majd egy éjszakát, ahol kocsikázással körbevezetik a birtokon, majd ebédet szolgálnak fel neki az állami étkezőben, mielőtt az állami bankett megkezdődik.

„Nem lenne meglepő, ha magánjellegű beszélgetés keretében arra ösztönözné az elnököt, hogy hatékonyabban támogassa Ukrajnát”

 – mondta ugyanez a volt diplomata. 

A királyi tanácsadó elismerte a király érdeklődését Ukrajna iránt, és megjegyezte, hogy a király a múlt hónapban, az ország függetlenségének napján egy szolidaritási üzenetben „igazságos és tartós békét” szorgalmazott Ukrajnában.

Összesen 10 komment

pipa89
2025. szeptember 17. 13:41 Szerkesztve
Hümm, a City of London tologatja a királyt a sakktáblán. Ebből is látszik, hogy a király is lekötelezett, zsebben van. Nem véletlenül titkos II. Erzsébet örökségének a mértéke...
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 17. 13:40
A királyt az ász mindig üti!
Da Vinci
2025. szeptember 17. 13:30
Károly király egy elkényeztetett, nagyképű, beképzelt bolond, akit egy Camilla nevű cemende befolyásolt egész életén át. Trump sem Károlyért van oda, legfeljebb Erzsébet királynőt tisztelte. Remélem Trump nem hagyja magát befolyásolni ettől a “ a királytól, aki „nagyon közel áll” Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.”
auditorium
2025. szeptember 17. 13:22
Ne várjunk csodákat. Tr. a kereskedelmi kapcsolatát akarja erősiteni NB-val. Ukrajnánért mindent, további fegyverszállitás az EU számlájára. Ez a briteket a BREXIT miatt nem érinti. Az európaiak vegyék az USA folyékonygázát és létesitsenek tengereikben gázositó berendezéseket. A közelkeleti külpolitikában továbbra is: 2 nép, 2 országot tartanak jónak, de majd csak akkor, ha a túszokat kiadja a Hamas és a jövőbeli palesztin terület (nem tudni pontosan hol ?) Hamas és más terrorszervezet mentes lesz. Ez azonban még hipotetikus.
