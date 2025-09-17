Károly királyt vetik be a britek, hogy meggyőzze Trumpot Ukrajnáról

Ukrajna szövetségesei mindent megtesznek, hogy Donald Trumpot a maguk oldalán tartsák. Ezen a héten ez magában foglalja Károly király bevetését is – számolt be a Politico.

Károly király (akkor mégcsak herceg) és Trump 2019-ben. Fotó: Victoria Jones / POOL / AFP

Trump lesz az első amerikai elnök, akit hivatalosan fogadnak a Windsor-kastélyban.

A britek a legnagyobb pompával és fényűzéssel fogadják az elnököt és feleségét: banketttel, tiszteletbeli kísérettel és olyan ünnepélyes repülőparádéval, amely már korábban is lenyűgözte Trumpot, és amely emlékezteti a brit-amerikai katonai együttműködés hosszú történetére.

Abban bíznak, hogy a királyi mosolyhadjárat megteremti az alapot ahhoz, hogy Keir Starmer miniszterelnök és vezető tanácsadói meggyőzzék Trumpot, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.