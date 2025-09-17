Kicsi de annál biztonságosabb: kiemelkedőre vizsgázott a szegedi BYD

A teszten a BYD Dolphin Surf ötcsillagos értékelést kapott.

A felmérésen az autó passzív biztonsági – azaz, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt – és a vezetőasszisztensi képességeit is tesztelték.

A teszt tanulsága is a szegedi modell mellett szól, kiderült ugyanis, hogy a a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak. Az elmúlt évek kutatási eredményeinek köszönhetően a kis elektromos autók esetében is abszolút lehetséges maximális biztonsági értékelést elérni.