Kicsi de annál biztonságosabb: kiemelkedőre vizsgázott a szegedi BYD

Sokkoló látvány: Kína megalázóan kenterbe veri a többieket autógyártásban – az amerikaiak is csak kullognak utánuk
Ábrán látható, ahogy az ázsiaiak meghódították az ágazatot.
Ötcsillagos értékelést ért el a Magyarországon összeszerelt autó a passzív biztonsági és vezetőasszisztensi teszten.
Ötösre vizsgázott a BYD Szegeden gyártott modellje biztonsági és vezetőasszisztensi teszten – derül ki a Euro NCAP sajtóközleményéből.
A teszten a BYD Dolphin Surf ötcsillagos értékelést kapott.
A felmérésen az autó passzív biztonsági – azaz, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt – és a vezetőasszisztensi képességeit is tesztelték.
A teszt tanulsága is a szegedi modell mellett szól, kiderült ugyanis, hogy a a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak. Az elmúlt évek kutatási eredményeinek köszönhetően a kis elektromos autók esetében is abszolút lehetséges maximális biztonsági értékelést elérni.
Ezen felül a teszt és a Magyarországon összeszerelt autó bizonyította azt is, hogy Kína gyorsan növekvő autóipara képes világpiaci mértékkel nézve is biztonságos autót gyártani.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP
