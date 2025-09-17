Ft
09. 17.
szerda
Kicsi de annál biztonságosabb: kiemelkedőre vizsgázott a szegedi BYD

Kicsi de annál biztonságosabb: kiemelkedőre vizsgázott a szegedi BYD

2025. szeptember 17. 11:19

Ötcsillagos értékelést ért el a Magyarországon összeszerelt autó a passzív biztonsági és vezetőasszisztensi teszten.

2025. szeptember 17. 11:19
null

Ötösre vizsgázott a BYD Szegeden gyártott modellje biztonsági és vezetőasszisztensi teszten – derül ki a Euro NCAP sajtóközleményéből.

A teszten a BYD Dolphin Surf ötcsillagos értékelést kapott.

A felmérésen az autó passzív biztonsági – azaz, hogy az autó milyen jól védi az utasokat és a többi közlekedőt – és a vezetőasszisztensi képességeit is tesztelték.

A teszt tanulsága is a szegedi modell mellett szól, kiderült ugyanis, hogy a a legnagyobb autók nem feltétlenül a legbiztonságosabbak. Az elmúlt évek kutatási eredményeinek köszönhetően a kis elektromos autók esetében is abszolút lehetséges maximális biztonsági értékelést elérni.

Ezen felül a teszt és a Magyarországon összeszerelt autó bizonyította azt is, hogy Kína gyorsan növekvő autóipara képes világpiaci mértékkel nézve is biztonságos autót gyártani.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

***

hakapeszim
•••
2025. szeptember 17. 13:11 Szerkesztve
"massivement-4 2025. szeptember 17. 11:41 Régóta tolják, és mégse akarnak nagyon kínai ótót venni a népek." Ahhoz képest nem olyan ritkaság már otthon és Nyugat Europában sem a kínai autó. Most voltam Hollandiában, elég sok van, olyan márkák, ami otthon még nincs is. Nem kedvelem az elektromos kocsikat, vannak még fenntartásaim. De ha a japán, koreai márkák meg tudták vetni a lábukat, akkor nem látom, hogy a kínaiak miért ne tudnák? Nekem mindig Hondáim voltak, és nem cserélném le hasonló kategóriájú európai márkára. Valamikor egy Toyota vagy Mitsubishi név is furcsán csengett, vagy a Deawoo, Hyundai. Ma meg az Xpeng, Zeekr, Hongqui a furcsa. Márkák jönnek, mennek. Hol van már mondjuk DKW, NSU, Horch, Autobianchi stb? Nincs kőbe vésve, hogy VW, Merci stb örökké legyen.
massivement-4
2025. szeptember 17. 11:41
Régóta tolják, és mégse akarnak nagyon kínai ótót venni a népek. Ezért a mangyinernek kell megtolni a kínai propagandát és reklámot. Ha az európai autóipar nem szenvedne, az árulómagyarka akkor is odaugrana és jó szabotőrként lökne rajta egyet. Majd panaszkodna a taktaharkányi kocsmában, hogy gyájj, te Máris, hányátlik a nyugát.
pipa89
2025. szeptember 17. 11:34
Ez jó eredmény, amire szüksége van BYD-nek, és nekünk is.
vamonos-4
2025. szeptember 17. 11:32
Mar 20 eve minden auto 5 csillagot er el az NCAP teszten....habar nem azert, mert a magyarok olyan jol szerelik ossze Respekt a kinai mernokoknek
