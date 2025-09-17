Autósok, figyelem: megjöttek a friss üzemanyagárak, óriási roham várható

Statisztika bizonyítja: e téren is előkelő helyet foglal el Magyarország
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből kiderült, a magyar családok augusztusban is olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakói.
Kiderült, mennyibe fog kerülni a benzin és a gázolaj csütörtöktől.
Csütörtökön ismét változás jön az üzemanyagárakban: a hazai kutak nagykereskedelmi áraiban kisebb korrekció várható – írja a holtankoljak.hu. A benzin ára nem módosul, ugyanakkor
a gázolaj literenként bruttó 2 forinttal drágul.
Szeptember 17-én szerdán az átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin 589 forintért, míg a gázolaj 588 forintért kapható literenként a töltőállomásokon.
Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak