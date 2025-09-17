Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
benzin gázolaj átlagár

Autósok, figyelem: megjöttek a friss üzemanyagárak, óriási roham várható

2025. szeptember 17. 10:02

Kiderült, mennyibe fog kerülni a benzin és a gázolaj csütörtöktől.

2025. szeptember 17. 10:02
null

Csütörtökön ismét változás jön az üzemanyagárakban: a hazai kutak nagykereskedelmi áraiban kisebb korrekció várható – írja a holtankoljak.hu. A benzin ára nem módosul, ugyanakkor 

a gázolaj literenként bruttó 2 forinttal drágul.

Szeptember 17-én szerdán az átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin 589 forintért, míg a gázolaj 588 forintért kapható literenként a töltőállomásokon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2025. szeptember 17. 10:16
Nekem a Mandinertől lesz rohamom ... :DDDD
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. szeptember 17. 10:14
Ezt a szar Mandínert is csak azért nyitom meg, mert a többi még ennél is szarabb Az újságírás hihetetlen mélységekbe süllyedt.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2025. szeptember 17. 10:13
Hoppá! Brutális rohamot látunk jönni a kutaknál. Elmentek ti a .....ba.
Válasz erre
3
0
pesztor
2025. szeptember 17. 10:13
Biztos nagyon nagy roham lesz a kutaknál. 45 literes az üzemanyag tartályom. Az 90 Ft emelés. Azonnal indulok tankolni…. Béla
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!