Autósok, figyelem: megjöttek a friss üzemanyagárak, óriási roham várható

Csütörtökön ismét változás jön az üzemanyagárakban: a hazai kutak nagykereskedelmi áraiban kisebb korrekció várható – írja a holtankoljak.hu. A benzin ára nem módosul, ugyanakkor

a gázolaj literenként bruttó 2 forinttal drágul.

Szeptember 17-én szerdán az átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin 589 forintért, míg a gázolaj 588 forintért kapható literenként a töltőállomásokon.