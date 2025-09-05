Statisztika bizonyítja: e téren is előkelő helyet foglal el Magyarország

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 583 forint volt, ami 6 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 589 forintos átlaga – ismertette közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A gázolaj hazai átlagára pedig, 593 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 597 forint volt

– derült ki a kommünikéből.

A tárca hangsúlyozta, hogy a kormány elvárása teljesült: a magyar családok augusztusban is mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága.

Előre tekintve arra is kitértek, hogy a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos ellátásbiztonság és árstabilitás augusztusban is elsődleges cél maradt – írták.

Ezután leszögezték:

a kormány változatlanul elvárja, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, emellett rendszeres egyeztetéseket folytat az ágazat szereplőivel.

A magyar gazdaság és a családok védelme az első, ennek érdekében a kormány szükség esetén továbbra is kész intézkedni – zárta közleményét a szaktárca.

