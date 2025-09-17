Ft
nép hagyomány műszak esemény Szabad Nép munkás

Ha nem látom, nem hiszem el. Ilyen létezik? Újabb, a Szabad Nép legsötétebb hagyományait idéző tiszás beszámoló

2025. szeptember 17. 08:05

Az esemény tökéletesen megállta volna a helyét a 40-es évek végén egy akkori vezető elvtárs nevének behelyettesítésével.

2025. szeptember 17. 08:05
Szöllősi György
Szöllősi György
„Újabb, a Szabad Nép legsötétebb hagyományait idéző tiszás beszámoló, amely tökéletesen megállta volna a helyét a 40-es évek végén egy akkori vezető elvtárs nevének behelyettesítésével. Egészen elképesztő. 

Ez a legjobb: »Falubeliek frissen sült pogácsával fogadták, gyerekek meséltek neki az életükről, az útépítő munkások pedig siettek, hogy műszak után találkozhassanak vele.« Ha nem látom, nem hiszem el. Ilyen létezik?”

Fotó: György Szöllősi Facebook-oldala

Nyitókép: Facebook

totumfaktum-2
2025. szeptember 17. 10:38
A fizetett PR-team ennyit tud. Nem véletlenül.
totumfaktum-2
2025. szeptember 17. 10:37
Most arról a projektről hazudnak, amely során - 20 ezer forintot kapott egy gyalogló - 10 ezret aki beszervezte - eredeti címe "gyalog Romániába" volt - ütemterv szerint 7-10 nappal indulás előtt kezdte meg a "PR-team" a "közvélemény hergelését" (ezek szó szerinti idézetek!) - "Romániai helyszíneken spontán érdeklődőket szerveztek" - volna, de nem igazán sikerült és amelyen Petike román földön érezte magát?
oberennsinnen49
•••
2025. szeptember 17. 10:24 Szerkesztve
Magyar P. egy nagy hibát elkövetett: És már helyre sem tudná hozni, tekintve, hogy a kombájnba üléses aratási szezonnak vége. Pedig nagy durranás lett volna, Magyar a kombájnon, beindítja a gépet és a vezetőülésből filmezve, ahogyan a kombájn vágórésze vágja és vágja, dönti a gaz Fideszes gabonaszálakat... és Magyar csak megy, megy előre a kombájnnal a végtelen búzatáblába.
diodoro3
2025. szeptember 17. 10:17
“ A Rákosi-beszédek propagálása mellett a sajtó külön hangsúlyt fektetett a főtitkár megközelíthetőségének és közvetlenségének ábrázolására is. Az egyszerű nép és vezére idilli találkozásaiként megjelenített események általában egy meghatározott koreográfia szerint zajlottak le. A Szabad Nép tudósítói szerint Rákosi elvtársat megérkezésekor rendszerint hatalmas lelkesedéssel köszöntötték a jelenlevők, majd átnyújtották a tiszteletüket és szeretetüket kifejező ajándékaikat. Az ajándékátadás gyakori „kelléke” egy kisgyermek volt, aki megható módon nyújtotta át saját ajándékát is. Az ajándékozást általában Rákosi beszéde követte, amelyet a kommunista lapok részletesen – gyakran teljes egészében – közöltek. A beszéd után Rákosi látogatást tett a helyi üzemben, településen stb., majd miután elbeszélgetett a helyiekkel az őket foglalkoztató problémákról – esetleg egy ebéd vagy vacsora keretében –, estefelé elindult haza. "
