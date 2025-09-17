„Újabb, a Szabad Nép legsötétebb hagyományait idéző tiszás beszámoló, amely tökéletesen megállta volna a helyét a 40-es évek végén egy akkori vezető elvtárs nevének behelyettesítésével. Egészen elképesztő.

Ez a legjobb: »Falubeliek frissen sült pogácsával fogadták, gyerekek meséltek neki az életükről, az útépítő munkások pedig siettek, hogy műszak után találkozhassanak vele.« Ha nem látom, nem hiszem el. Ilyen létezik?”

Fotó: György Szöllősi Facebook-oldala

Nyitókép: Facebook

