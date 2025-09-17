Szijjártó Péter lecsapta a magas labdát: Mindegyikük, egytől egyig elégedett a magyarországi körülményekkel
Egy keleti ország 180 vállalata jelenleg több mint 30 ezer magyar embernek biztosít munkát.
Az esemény tökéletesen megállta volna a helyét a 40-es évek végén egy akkori vezető elvtárs nevének behelyettesítésével.
„Újabb, a Szabad Nép legsötétebb hagyományait idéző tiszás beszámoló, amely tökéletesen megállta volna a helyét a 40-es évek végén egy akkori vezető elvtárs nevének behelyettesítésével. Egészen elképesztő.
Ez a legjobb: »Falubeliek frissen sült pogácsával fogadták, gyerekek meséltek neki az életükről, az útépítő munkások pedig siettek, hogy műszak után találkozhassanak vele.« Ha nem látom, nem hiszem el. Ilyen létezik?”
Nyitókép: Facebook
