Szijjártó Péter lecsapta a magas labdát: Mindegyikük, egytől egyig elégedett a magyarországi körülményekkel

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítményéhez már nagymértékben járulnak hozzá a japán vállalatok, melyek hosszú évek, sőt évtizedek óta komoly gyárakkal vannak jelen az országbab.

Szijjártó Péter rámutatott arra, hogy

jelenleg 180 japán vállalat több mint 30 ezer embernek biztosít munkát, közülük a Suzuki, a DENSO, az Alpine és a Nissin számítanak a legjelentősebbnek a foglalkoztatás és a gazdasági teljesítmény szempontjából.

„Mindegyikük, egytől egyig elégedett a magyarországi körülményekkel, örülnek, hogy Európa legalacsonyabb adóit Magyarországon kell fizetni, hosszú távra terveznek és újabb beruházásokat készítenek elő” – írta a miniszter.