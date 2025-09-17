Ft
09. 17.
szerda
09. 17.
szerda
Nissin külügyminiszter teljesítmény vállalat munka Szijjártó Péter Suzuki

Szijjártó Péter lecsapta a magas labdát: Mindegyikük, egytől egyig elégedett a magyarországi körülményekkel

2025. szeptember 17. 07:20

Egy keleti ország 180 vállalata jelenleg több mint 30 ezer magyar embernek biztosít munkát.

2025. szeptember 17. 07:20
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítményéhez már nagymértékben járulnak hozzá a japán vállalatok, melyek hosszú évek, sőt évtizedek óta komoly gyárakkal vannak jelen az országbab.

Szijjártó Péter rámutatott arra, hogy

 jelenleg 180 japán vállalat több mint 30 ezer embernek biztosít munkát, közülük a Suzuki, a DENSO, az Alpine és a Nissin számítanak a legjelentősebbnek a foglalkoztatás és a gazdasági teljesítmény szempontjából.

„Mindegyikük, egytől egyig elégedett a magyarországi körülményekkel, örülnek, hogy Európa legalacsonyabb adóit Magyarországon kell fizetni, hosszú távra terveznek és újabb beruházásokat készítenek elő” – írta a miniszter.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

vamonos-4
2025. szeptember 17. 09:17
remek hir ez a magyar csaladoknak, kakadu
Ergit
2025. szeptember 17. 07:57
Japánok nagyon érzékenyek a jó és precíz munkavégzésre. És éppen ezért rendszeresen meg kell kérdezni a dolgozókat is, ők hogyan érzik magukat. Mert a magyar ember tud fegyelmezetten és precízen dolgozni, de a munkaidő előtt, után, a szünetekben szeret lazítani.
herden100
2025. szeptember 17. 07:26
Jobb ha elégedettek mint ha nem...
kimirszen
2025. szeptember 17. 07:24
És mennyi hasznot visznek ki az országból? Mert ugye 2010 előtt ezzel házaltatok Peti miniszter.
