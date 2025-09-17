Trump rábólintott: mehetnek az első, NATO által finanszírozott fegyverek Ukrajnába

A Trump-adminisztráció jóváhagyta az első amerikai fegyvercsomagokat Ukrajnának, amelyek a közeljövőben elindulhatnak – erősítette meg két, az ügyet ismerő forrás. Ezzel Washington újraindítja a szállításokat Kijevbe, de ezúttal egy közös szövetségi finanszírozási rendszerben – írta meg a Reuters.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és partnerei a frissen bevezetett mechanizmus alapján juttatnak fegyvereket Ukrajnának. Ennek lényege, hogy NATO-országok pénzéből, az amerikai készletekből biztosítanak felszerelést. A források szerint Elbridge Colby, a védelmi minisztérium politikai ügyekért felelős helyettes államtitkára már

jóváhagyta két, egyenként 500 millió dollár értékű szállítmány indítását.

Ezek a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) nevű rendszer keretében történnek. A megújított transzatlanti együttműködés célja akár 10 milliárd dollár értékben biztosítani fegyvereket Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök korábban többször hangsúlyozta frusztráltságát az orosz támadások miatt, miközben a háború tárgyalásos lezárását is napirenden tartja. Eddig kormánya csak fegyvereket adott el Ukrajnának, illetve olyan szállítmányokat teljesített, amelyeket elődje, Joe Biden hagyott jóvá.

A források nem részletezték, pontosan milyen fegyvereket tartalmaz a mostani, szövetségesek által finanszírozott csomag, de megerősítették, hogy légvédelmi rendszerek is szerepelnek benne. Ezekre különösen nagy szüksége van Ukrajnának az orosz drón- és rakétatámadások megszaporodása miatt.