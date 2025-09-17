Ft
Trump rábólintott: mehetnek az első, NATO által finanszírozott fegyverek Ukrajnába

2025. szeptember 17. 06:13

A NATO-országok pénzéből, az amerikai készletekből biztosítanak felszerelést Ukrajnának.

2025. szeptember 17. 06:13
A Trump-adminisztráció jóváhagyta az első amerikai fegyvercsomagokat Ukrajnának, amelyek a közeljövőben elindulhatnak – erősítette meg két, az ügyet ismerő forrás. Ezzel Washington újraindítja a szállításokat Kijevbe, de ezúttal egy közös szövetségi finanszírozási rendszerben – írta meg a Reuters.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és partnerei a frissen bevezetett mechanizmus alapján juttatnak fegyvereket Ukrajnának. Ennek lényege, hogy NATO-országok pénzéből, az amerikai készletekből biztosítanak felszerelést. A források szerint Elbridge Colby, a védelmi minisztérium politikai ügyekért felelős helyettes államtitkára már

jóváhagyta két, egyenként 500 millió dollár értékű szállítmány indítását. 

Ezek a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) nevű rendszer keretében történnek. A megújított transzatlanti együttműködés célja akár 10 milliárd dollár értékben biztosítani fegyvereket Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök korábban többször hangsúlyozta frusztráltságát az orosz támadások miatt, miközben a háború tárgyalásos lezárását is napirenden tartja. Eddig kormánya csak fegyvereket adott el Ukrajnának, illetve olyan szállítmányokat teljesített, amelyeket elődje, Joe Biden hagyott jóvá.

A források nem részletezték, pontosan milyen fegyvereket tartalmaz a mostani, szövetségesek által finanszírozott csomag, de megerősítették, hogy légvédelmi rendszerek is szerepelnek benne. Ezekre különösen nagy szüksége van Ukrajnának az orosz drón- és rakétatámadások megszaporodása miatt.

Szakértők szerint Ukrajna igényei továbbra is változatlanok: elsősorban légvédelmi rendszerekre, elfogórakétákra, különféle rakétákra, tüzérségi eszközökre és más rendszerekre van szükségük.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

timurida
2025. szeptember 17. 07:01
Tegnap azon ment a nyálverés a globalista sajtóban, hogy Peszkov pontosan definiálta a helyzetet 2 napja: „A NATO háborúban áll Oroszországgal." Mert maga Trump bejelentése is hazugság. 1.: A komolyabb fegyverek, fegyverrendszerek évek alatt kiképzett profik nélkül nem működnek. 2. Felderítés, célmegjelölés, rávezetés nélkül ugyancsak nincs értelme leszállítani. Sajnos évek óta nézzük az utcáról összefogdosott emberek mészárszékre hurcolását. Tessék mondani: ki az a kb. 600 ezer katona aki harcol? Mert azok nem. Ez biztos. Lehúztam a magam 18 hónapját. Pontosan láttam, hogy mik az anyagi és emberi szükségletei, hogy egyáltalán működtetni lehessen egy ilyen gépezetet. Ukrajna gazdasági, katonai ereje, ha ő háborúzott volna, 2 hópapra lett volna elég. Kedves Elnök Úr! Akkor ki is háborúzik Ukrajnában?
kimirszen
2025. szeptember 17. 06:50
vi-ktt 2025. szeptember 17. 06:44 • Szerkesztve A Nyahú rezsim aljas támadása Irán ellen végül a komplett nyugat légvédelmi készleteinek kiürítéséhez vezetett 12 nap alatt. Sőt még a jordán és a szaudi légvédelemek sem maradt rakétája.
vi-ktt
2025. szeptember 17. 06:44 Szerkesztve
A legbiztosabb útja a NATO felszámolásának, ha szisztematikusan lefegyverzi magát! A Nyahú rezsim aljas támadása Irán ellen végül a komplett nyugat légvédelmi készleteinek kiürítéséhez vezetett 12 nap alatt. A háború csakis ezért ért véget, miután Trump "megsemmisítő csapást" mért egy hegyre... Most betolnak minden mozdíthatót a Nudelman rezsim fenntartására, az oroszok meg kibővíthetik a Vörös Teret, hogy legyen majd hova rakni a sok zsákmányolt fegyvert a győzelmi felvonulásukon...
Egyszeriember
2025. szeptember 17. 06:42
Az üzlet az üzlet. Minden más mellébeszélés.
