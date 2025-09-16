Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajnában rendőr moldáv kényszersorozás

„Én moldáv vagyok!” – így hurcoltak el egy még csak nem is ukrán férfit a toborzók (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 19:59

Megdöbbentő jelenetek Ogyesszából: egy moldáv férfit is besoroztak az ukrán hadseregbe.

2025. szeptember 16. 19:59
null

Újabb, Telegramra feltöltött videók kerültek elő az Ukrajnában zajló kényszersorozásról. A felvételeken ezúttal egy odesszai férfit látni, aki azzal próbálta menteni magát, hogy ő moldáv állampolgár. 

Ezt is ajánljuk a témában

Azonban a férfi szavait, miszerint ő nem is ukrán, a rendőrök és a katonai toborzóközpont emberei figyelmen kívül hagyták.

„Én moldáv vagyok. Egy olyan országért megyek háborúba, amely nem az enyém” – mentegetőzött a férfi.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cotowo
•••
2025. szeptember 16. 20:53 Szerkesztve
Akit erőszakkal besoroznak és frontra kerül, keresse a megadás módját és harc helyett az első adandó alkalommal adja meg magát az oroszoknak. Így túlélheti a kényszersorozást és hazatérhet a családjához. Az egyetlen célpontja mindig a parancsnoka legyen. Akit esetleg meg kell ölnie a szabadságához.
Válasz erre
2
0
cotowo
•••
2025. szeptember 16. 20:48 Szerkesztve
Egy ukrán felszabadító hadsereg formálódik Oroszországban. Ukránokból, akik valóban a hazájukat akarják felszabadítani az elnyomás alól. És akiknek egyedül esélyük van visszakapni az elvesztett területeket és szabadon élniük hazájukban, amit az önkény elvett tőlük.
Válasz erre
2
0
cotowo
•••
2025. szeptember 16. 20:44 Szerkesztve
Ahol eldöntheti, hogy harcolni akar-e az őt frontra kényszerítő elnyomói ellen, a hazája szabadságáért, vagy haza akar menni, hogy újra besorozzák és frontra küldjék akarata ellenére.
Válasz erre
1
0
cotowo
2025. szeptember 16. 20:43
A háborút egy ukrán férfinak leginkább orosz hadifogságban lehet túlélnie.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!