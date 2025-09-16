„Én moldáv vagyok!” – így hurcoltak el egy még csak nem is ukrán férfit a toborzók (VIDEÓ)

Trump minisztere szerint két hónapon belül véget érhet a háború, de Európa és Magyarország óriási árat fizethet
Washington újabb háborús nyomásgyakorlásra buzdítja Európát.
Megdöbbentő jelenetek Ogyesszából: egy moldáv férfit is besoroztak az ukrán hadseregbe.
Újabb, Telegramra feltöltött videók kerültek elő az Ukrajnában zajló kényszersorozásról. A felvételeken ezúttal egy odesszai férfit látni, aki azzal próbálta menteni magát, hogy ő moldáv állampolgár.
Azonban a férfi szavait, miszerint ő nem is ukrán, a rendőrök és a katonai toborzóközpont emberei figyelmen kívül hagyták.
„Én moldáv vagyok. Egy olyan országért megyek háborúba, amely nem az enyém” – mentegetőzött a férfi.
