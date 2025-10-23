Ft
10. 23.
csütörtök
Budapesti békecsúcs külpolitika esemény Pottyondy Edina Orbán Viktor

Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

2025. október 23. 06:20

A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.

2025. október 23. 06:20
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A modern magyar politikatörténet legkiemelkedőbb eseménye lenne a Trump–Putyin-békecsúcs, ugyanis arra, hogy nagyhatalmak vezetői egy háborús konfliktus lezárásáról Magyarországon tárgyaljanak, eddig nem igazán volt példa.

Deák Dániel kifejtette, hogy Orbán Viktor külpolitikáját és békepárti álláspontját nemcsak nemzetközi szinten, de itthon is támadták a hazai balliberális pártok. Ilyen párt a Tisza, melynek vezetője, Magyar Péter világossá tette, ő egy teljesen Nyugat-orientált, Brüsszelt követő külpolitikát képvisel, minden szempontból szakítana Oroszországgal, még az orosz energiáról is levágná Magyarországot.

A Magyar zsoldjába szegődött közéleti figurák, megmondóemberek éppen ezért nem bírják megemészteni már a budapesti békecsúcs puszta hírét sem és Orbán Viktor sikerétől pedig egyenesen padlót fogtak.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Obsitos Technikus
2025. október 23. 08:24
"ordenáré proli p*csa"
kimirszen
2025. október 23. 08:17
budapesti békecsúcs puszta híre. Minek a híre ostoba Csépányi? :)))))))))
anna bolena
2025. október 23. 08:17
Ki ez a morci kamaszfiú a fényképen?
Levinya
2025. október 23. 06:40
Ostoba tekintetű Csépányi a celeb ujságíró.
