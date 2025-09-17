Rázd meg magad és nézz a szemükbe – özönlenek a hozzászólások Dobrev Klára posztja alatt

A poszthoz érkező kommentekben a támogatók kiálltak mellette: „Nem szabad az ilyen vádaskodásokkal, irigyekkel foglalkozni, kitartást kívánok, én biztos, hogy a DK-ra szavazok, mert lehet látni, mit művel a nagy Fidesz és a tanítványa a kis Fidesz. Hajrá Klára, sokan vagyunk veled.” – írta egy követő.
Mások így bíztatták: „Tudom, hogy nagyon nehéz most, de a beszélgetés után rázd meg magad és nézz a szemükbe, tovább nem szabad gyengeséget mutatnod, nagyon sokan veled vagyunk!” – olvasható a kommentek között.
A támogatók további üzenetei így szóltak: „Egyes újságírók nagyon arcátlanok, nem kímélnek senkit, legyen az felnőtt vagy gyerek.”, „Igazán söpörhetnének a saját házuk vagy körük portáján, de úgy látszik, azt nem merik, vagy nem hoz elég pénzt számukra.”, valamint „Kedves Dobrev Klára, pont ezért vagy különb a többi politikusnál, mert csak ilyen csúsztatásokkal, aljassággal tudnak ellened operálni! Más fegyverük nincs! Olyan mélyre süllyedt a független sajtó is, hogy téged is a NER stílusával próbál »elemezni«! Reméljük lesz még normális Magyarország! Hajrá Dobrev Klára! Hajrá DK!”
