Rázd meg magad és nézz a szemükbe – özönlenek a hozzászólások Dobrev Klára posztja alatt

„Amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét. És nem csak a politikában. Biztos vagyok benne, hogy sokunk megtapasztalta már ezt az életében. Igazam van?” – fogalmazott Dobrev.

Hozzátette, hogy a Direkt36 nem a munkájáról, hanem a legmélyebb magánéleti részletekről próbálja támadni őt, de büszkeségét és erejét nem tudják elvenni. A portál szerint Gyurcsány Ferencnek évek óta titkos viszonya volt a párt egyik munkatársával. A szerelmi románc pedig fokozatosan nyílt titokká vált a Demokratikus Koalíción belül.

Soha, senki bizalmát nem árultam el. Bátran állok a gyerekeim, a családom és a közösségem elé, mert nincs mit rejtegetnem”

– tette hozzá. A politikus hangsúlyozta, hogy a magánéletében és a politikában is tisztességes maradt, és most a nehéz helyzetben is felemeli a fejét: „Azt teszem, amit a legtöbb nő tesz ebben a helyzetben, felemelem a fejem és megyek tovább.”