Direkt36 DK Gyurcsány Ferenc Dobrev Klára

Rázd meg magad és nézz a szemükbe – özönlenek a hozzászólások Dobrev Klára posztja alatt

2025. szeptember 17. 11:14

A Demokratikus Koalíció elnöke nyíltan beszélt a családi és magánéleti kihívásairól.

2025. szeptember 17. 11:14
Dobrev Klára Facebook-posztjában nyíltan beszélt a családi és magánéleti kihívásairól, miután a Direkt36 egy róla szóló cikket tett közzé, amelyet a magát függetlennek nevező sajtó több portálja is átvett. 

„Ma este van egy nehéz beszélgetésem a 10 éves kisfiammal. Ezt senkinek nem kívánom. Beszélnünk kell arról, ami normális esetben nem rá tartozott volna, de nem akarom, hogy mások beszéljenek vele erről. Erre nem lehet felkészülni. Én sem készültem fel rá. De ezt is meg kell oldanom” – írta a politikus.

A posztban Dobrev kiemelte, hogy 

politikusként hozzászokott a támadásokhoz és a hazugságokhoz, ugyanakkor most a magánéletét célozzák. 

„Amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét. És nem csak a politikában. Biztos vagyok benne, hogy sokunk megtapasztalta már ezt az életében. Igazam van?” – fogalmazott Dobrev. 

Hozzátette, hogy a Direkt36 nem a munkájáról, hanem a legmélyebb magánéleti részletekről próbálja támadni őt, de büszkeségét és erejét nem tudják elvenni. A portál szerint Gyurcsány Ferencnek évek óta titkos viszonya volt a párt egyik munkatársával. A szerelmi románc pedig fokozatosan nyílt titokká vált a Demokratikus Koalíción belül. 

Soha, senki bizalmát nem árultam el. Bátran állok a gyerekeim, a családom és a közösségem elé, mert nincs mit rejtegetnem”

– tette hozzá. A politikus hangsúlyozta, hogy a magánéletében és a politikában is tisztességes maradt, és most a nehéz helyzetben is felemeli a fejét: „Azt teszem, amit a legtöbb nő tesz ebben a helyzetben, felemelem a fejem és megyek tovább.” 

Dobrev felhívta a figyelmet, hogy a családért vívott harc univerzális, és mindenkinek meg kell küzdenie ezekkel a nehézségekkel.

A poszthoz érkező kommentekben a támogatók kiálltak mellette: „Nem szabad az ilyen vádaskodásokkal, irigyekkel foglalkozni, kitartást kívánok, én biztos, hogy a DK-ra szavazok, mert lehet látni, mit művel a nagy Fidesz és a tanítványa a kis Fidesz. Hajrá Klára, sokan vagyunk veled.” – írta egy követő. 

Mások így bíztatták: „Tudom, hogy nagyon nehéz most, de a beszélgetés után rázd meg magad és nézz a szemükbe, tovább nem szabad gyengeséget mutatnod, nagyon sokan veled vagyunk!” – olvasható a kommentek között. 

A támogatók további üzenetei így szóltak: „Egyes újságírók nagyon arcátlanok, nem kímélnek senkit, legyen az felnőtt vagy gyerek.”, „Igazán söpörhetnének a saját házuk vagy körük portáján, de úgy látszik, azt nem merik, vagy nem hoz elég pénzt számukra.”, valamint „Kedves Dobrev Klára, pont ezért vagy különb a többi politikusnál, mert csak ilyen csúsztatásokkal, aljassággal tudnak ellened operálni! Más fegyverük nincs! Olyan mélyre süllyedt a független sajtó is, hogy téged is a NER stílusával próbál »elemezni«! Reméljük lesz még normális Magyarország! Hajrá Dobrev Klára! Hajrá DK!”

További hozzászólásokat ide kattintva olvashat. 

Bencsik Gábor

Facebook

Idézőjel

Kevés ellenszenvesebb magyar politikust ismerek, mint Dobrev Klára

Ám az a gátlástalanság, ahogy az ellenzéki sajtó most megpróbálja lejáratni és eltakarítani Dobrev Klárát, az egészen gyomorforgató.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

