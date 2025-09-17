Gyurcsány megtette kötelességét, Gyurcsány mehet. Sőt: Gyurcsányról már bármi mehet

Nem kívánom a hazámat Dobrev Klára kezébe adni. Ennek a mondatnak pont van a végén, nem „de”. Még csak abba az utcába sem szeretnék besétálni, hogy Magyar Péterhez képest bezzeg még a szemlőhegyi Underwoodok is milyenek voltak.

Az ország szempontjából – és ez a lényeg – pont ugyanolyanok: gondolattalan, gerinctelen európai fősodorpolitikusok, akik szívesen úsztatják a hazájukat együtt a halrajjal értelmetlen vagy egyenesen káros célok felé, ha cserébe dobnak nekik odaföntről néha europlanktont.

Fejükben egy Magyarországtól idegen, Magyarországon sikertelen kormányzás ötletei leledzenek, semmi más. Nincs köztük semmiféle lényegi különbség, ami eltérő megítélésüket indokolná.

Ez a cikk tehát nem arról szól, hogy bezzegdobrev, és főleg nem arról, hogy bezzeggyurcsány.