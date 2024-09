Moszkvától a Tatárföldig – így támad vissza Ukrajna Oroszország földjén

Május 3-án az orosz hatóságok bejelentették, hogy lelőttek két drónt a moszkvai Kreml felett, és azzal vádolták Kijevet,

hogy ezeket Vlagyimir Putyin orosz elnök meggyilkolására küldték.

Május 22-én fegyveres ukrán csoport lépte át az orosz–ukrán határt a Belgorodi területnél, és számos határ menti települést elfoglaltak.

Augusztus 1-jén ugyancsak Moszkva felett lelőttek több drónt is, az egyik ugyanabba a felhőkarcolóba csapódott be, amelyet július 30-án egy korábbi dróncsapás is megrongált, és amely a szövetségi kormányhivataloknak adott otthont.

Szeptember 24-én a Kurszki terület kormányzójának állítása szerint egy ukrán drón rongált meg egy kormányzati épületet Kurszk városában. Az ukrán katonai hírszerzés azt állította, hogy az ugyanebben a régióban található Khalino repülőteret ért dróncsapás megölte, illetve megsebesítette az orosz 14. gárdista vadászrepülő-ezred parancsnokát és más tisztjeit.

November 26-án a Kijev az orosz erők 24 ukrán drónt lőttek le a Moszkvai, a Tuli, Kalugai, a Szmolenszki és a Brjanszki terület felett. Tulában egy civil megsérült, amikor egy lezuhant drón egy lakóházba csapódott.

December 30-án Belgorod városát lőtték az ukrán fegyveres erők;

legalább 24 ember meghalt és több mint 100 megsebesült.

A háború első évében, 2022-ben történt több tíz hasonló eset közül az egyik legsúlyosabb a december 5-i volt, amikor két légibázisról is érkezett jelentés robbanásokról, amelyeket állítólag ukrán dróntámadások okoztak. A Rjazanyi területen lévő Djagilevo légibázison egy olajkamion robbant fel, három katona meghalt, négy pedig megsebesült.