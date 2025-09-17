Friss hírek érkeztek a két magyar hegymászóról: nagy veszély leselkedett rájuk

Klein Dávid és Nagy Márton, a Magyar Dhaulagiri expedíció két tagja elérte az alaptábort, és várhatóan október 5. és 15. között indulhat el a csúcsmászásra, a 8167 méter magas Dhaulagiri meghódítására – közölték az expedíció szervezői kedden az MTI-vel.

A közleményben emlékeztettek arra, hogy a két magyar hegymászó, aki szeptember 6-án indult Budapestről, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarja elérni a Himalája egyik hegycsúcsát,

a Föld hetedik legmagasabb pontját.

Kiemelték: Klein Dávid és Nagy Márton útja az alaptáborig a vártnál kalandosabban alakult. Mint írták, volt egy pillanat, amikor a nepáli események miatt az egész expedíció megvalósulása kérdésessé vált, hiszen „ha nincs kormány, nincs infrastruktúra és a fiatalok reformmozgalma forradalomba csap át, könnyen lehetett volna, hogy a helyi ügynökség nem vállalja az expedíció logisztikai támogatását”.

A mászópáros Katmanduba, Nepál fővárosába érkezett, majd néhány napra Pokharában ragadt, ahonnan végül szeptember 12-én jutottak ki és terepjáróval indultak tovább a 2670 méter magasan fekvő Marphába, az utolsó olyan faluba, amely még járművel megközelíthető. Innen gyalogosan, három nap alatt, szeptember 16-ára érte el a 4750 méteren található alaptábort jakkaravánjuk.