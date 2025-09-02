Megszületett a döntés: most már nem játszhatják el a hattyú halálát Karácsonyék

„Megmondtuk előre, senki sem állhat a törvények és a jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie! Bebizonyosodott, hogy Karácsony Gergely és a Főváros részéről csak politikai hangulatkeltés és időhúzás zajlott. Ennek most, a bíróság döntése értelmében vége!

Mondtak ránk mindent. Azt állították, hogy nem értjük a jogszabályokat, nem tudunk olvasni, jogellenesen sarcoljuk meg a Fővárost

és még napestig sorolhatnánk. De nekünk lett igazunk!” – írta Facebook-oldalán Nagy Márton.

„A Magyar Államkincstár a tegnapi napon vette kézhez a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését. Az Ítélőtábla a Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította és megállapította, hogy azonnali jogvédelem vizsgálata során az állított sérelemnek ténylegesen fenn kell állnia, az nem lehet hipotetikus.

A törvényen alapuló fizetési kötelezettség teljesítése, a törvények betartása közérdek.

Megállapította, hogy az azonnali jogvédelem elrendelése megalapozatlan volt, ezért a Fővárosi Önkormányzat kérelmét elutasította” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter, majd hozzátette: „a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania – Budapestnek is!”

A nyitókép illusztráció. Fotó: Attila VOLGYI / AFP