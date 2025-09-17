Kémbotrány: 13 év börtönre ítélte a bíróság a Sziget fesztivál sztárjait

Börtön után a munka világába – idén is több ezer elítélt ült be az iskolapadba

Szeptember elején nemcsak az iskolákban csöngettek be, a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben is elkezdődött a tanév. Melyek a legnépszerűbb képzések a börtönben? Mennyiben segíti egy új szakma a szabadulás után az elítélteket az újrakezdésben? Ennek jártunk utána.