Kémbotrány: 13 év börtönre ítélte a bíróság a Sziget fesztivál sztárjait

2025. szeptember 17. 09:57

A moszkvai Baszmannyij bíróság távollétükben ítélte el a Pussy Riot orosz punkfeminista kollektíva öt tagját, amiért a vád szerint „hamis információkat” terjesztettek az orosz hadseregről.

2025. szeptember 17. 09:57
A moszkvai Baszmannyij bíróság távollétükben ítélte el a 2015-ben a Szigeten is fellépő Pussy Riot orosz punkfeminista csoport tagjait – számolt be az orosz Kommerstant.

A rockerek 8-tól 13 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak.

Az ítélet szerint hamis információkat terjesztettek az orosz hadsereg tevékenységéről.

A bíróság emellett megtiltotta az együttes tagjainak Marija Aljohinának és Taszó Pletnernek, hogy öt évig weboldalakat üzemeltessenek, míg a maradék három bandatag, Olga Boriszova, Diana Burkot és Alina Petrová esetében ez a tilalom négy évre szól.

Marija Aljohina 13 év általános börtönt, Taszó Pletner 11-et, Boriszova, Burkot és Petrová pedig fejenként 8 évet kaptak.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

londonbaby
2025. szeptember 17. 10:34
na... hát van példa.. mi lenne ha már a törvény megvan rá !!!! meg mindenre !!! ..akkor így gyakorolnák is ????? van példa !!!! nem szaroznak !!!! nem nyafognak.. :_majd , hamár, lehetséges, talán, esetleg, olyan gyomrost kapott, na ezt nem teszi zsebre. !!!! . Uralják a saját törvényeiket.. Itt is az kéne a fele gond már lement volna azért hd kérdezzem már meg ? Mi a Magyar törvény a ..... HAZAÁRULÁSRA .. ÁLLAMFŐ TORKONSZÚRÁSRA, LELÖVÉSÉRE, ÉS AKASZTÁSÁRA VALÓ FENYEGETÉSRE ??? Jaaaaa tudom már.. !!!!! még pár koncert ejnye de ilyet nem szabad.. a kis sznob buzi meg ne csináld már feketén a parfümözést, nyakonszúrás fenyegetéssel együtt, mert szólok anyádnak, stb... Fideszes vagyok voltam meg leszek is, de néha én is ott vagyok hogy a saját törvény nem betartatása már húzós és botrányos is néha !!!!
satrafa-2
2025. szeptember 17. 10:29
Belenéztem a jutubon három klipjükbe. 1 percig bírtam. Nem az én világom, gusztustalan, undort keltő. Ezt csak úgy, politikától függetlenül jegyeztem meg. Arra azért kíváncsi lennék, hogy az oroszok közül kiknek tetszik ez?
namivan-2
2025. szeptember 17. 10:23
Oroszország legalább különbséget tesz ellenségei és barátai között. Nagyhatalom. Sajnos mi magyarok kis nép vagyunk, ezért ezt nem tehetjük meg. Ezért barátságos mosollyal élünk ellenségeink között. (Közép-Európa) A Magyarországon született hazaárulókat sem merjük bíróság elé vinni, mert mit szólnak a férges Európában?
neszteklipschik
2025. szeptember 17. 10:20
13 év börtönt még emberölésért se adnak idehaza. Max. ha különös kegyetlenséggel, előre megfontoltan, aljas indokból... stb. "Hamis információ terjesztéséért" ilyet osztogatni...hát nem tudom...az oroszok úgy tűnik, elfogadják az ilyesmit, de hogy Magyarországon ebből lázadás lenne az biztos.
