Trump elszólta magát: olyat mondott a Putyin–Zelenszkij találkozóról, amit még soha
Az amerikai elnök szerint nélküle nem jöhet létre a személyes tárgyalás.
A moszkvai Baszmannyij bíróság távollétükben ítélte el a Pussy Riot orosz punkfeminista kollektíva öt tagját, amiért a vád szerint „hamis információkat” terjesztettek az orosz hadseregről.
A moszkvai Baszmannyij bíróság távollétükben ítélte el a 2015-ben a Szigeten is fellépő Pussy Riot orosz punkfeminista csoport tagjait – számolt be az orosz Kommerstant.
A rockerek 8-tól 13 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak.
Az ítélet szerint hamis információkat terjesztettek az orosz hadsereg tevékenységéről.
A bíróság emellett megtiltotta az együttes tagjainak Marija Aljohinának és Taszó Pletnernek, hogy öt évig weboldalakat üzemeltessenek, míg a maradék három bandatag, Olga Boriszova, Diana Burkot és Alina Petrová esetében ez a tilalom négy évre szól.
Marija Aljohina 13 év általános börtönt, Taszó Pletner 11-et, Boriszova, Burkot és Petrová pedig fejenként 8 évet kaptak.
