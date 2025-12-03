Előbb kapaszkodjanak meg: elképesztő elmélettel állt elő a volt SZDSZ-es politikus Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Szerinte nem valóságos üzletről lehet itt szó, hanem egy nagyon kényes történetről. Szent-Iványi szerint Orbánék „frontolhatnak az oroszoknak”, strómanszerepet játszhatnak: átmeneti időre tulajdonrészt szereznek a cégekben, hogy miután tisztul a vihar, visszaadhassák azokat az eredeti orosz tulajdonosaiknak. Az SZDSZ egykori politikusa szerint ebben a folyamatban kulcsszerep jut a Mol-nak is.

Szent-Iványi István nem csak az orosz vagyon védelmével kapcsolatos elképzeléseit osztotta meg, de azt is kifejtette, az oroszok megpróbálják befolyásolni a jövő áprilisi országgyűlési választást is,

mint ahogy tették ezt a térség más olyan országaiban is, ahol ez volt Putyin elnök érdeke. Ennek ellenére úgy véli, amennyiben új kormány jönne, az oroszok – de az amerikaiak és a kínaiak is – pragmatikusan viszonyulnának ahhoz. Vagyis, bár Vlagyimir Putyin és Donald Trump is hitet tett Orbán Viktor mellett, nem állna be szakítás az országok között a szereplők cserélődése esetén. A külügyi szakértőként tevékenykedő egykori balliberális politikus emellett elismerte,

ma közelebb vagyunk a békéhez, mint voltunk egy hónapja.”

Szerinte a személycserék az ukrán tárgyalási kulcspozíciókban ugyanakkor nem hoznak érdemi változást.