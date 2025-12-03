Ft
12. 03.
szerda
moszkvai Szent-Iványi István szankciók vagyon Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Előbb kapaszkodjanak meg: elképesztő elmélettel állt elő a volt SZDSZ-es politikus Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

2025. december 03. 16:45

Szent-Iványi István szerint a magyar kormányfő meghatározott céllal látogatott Moszkvába.

2025. december 03. 16:45
null

Összeesküvés elmélettel felérő teóriát fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatásáról Szent-Iványi István. 

A volt SZDSZ-es politikus, korábbi EP-képviselő a 24.hu műsorában azt állította, 

Orbán Viktor feladata valójában az amerikai szankciókkal sújtott orosz olaj- és gázipari cégek érdekeltségeinek, tulajdonrészeinek megőrzése.

Szerinte nem valóságos üzletről lehet itt szó, hanem egy nagyon kényes történetről. Szent-Iványi szerint Orbánék „frontolhatnak az oroszoknak”, strómanszerepet játszhatnak: átmeneti időre tulajdonrészt szereznek a cégekben, hogy miután tisztul a vihar, visszaadhassák azokat az eredeti orosz tulajdonosaiknak. Az SZDSZ egykori politikusa szerint ebben a folyamatban kulcsszerep jut a Mol-nak is. 

Szent-Iványi István nem csak az orosz vagyon védelmével kapcsolatos elképzeléseit osztotta meg, de azt is kifejtette, az oroszok megpróbálják befolyásolni a jövő áprilisi országgyűlési választást is,

mint ahogy tették ezt a térség más olyan országaiban is, ahol ez volt Putyin elnök érdeke. Ennek ellenére úgy véli, amennyiben új kormány jönne, az oroszok – de az amerikaiak és a kínaiak is – pragmatikusan viszonyulnának ahhoz. Vagyis, bár Vlagyimir Putyin és Donald Trump is hitet tett Orbán Viktor mellett, nem állna be szakítás az országok között a szereplők cserélődése esetén. A külügyi szakértőként tevékenykedő egykori balliberális politikus emellett elismerte,

ma közelebb vagyunk a békéhez, mint voltunk egy hónapja.”

Szerinte a személycserék az ukrán tárgyalási kulcspozíciókban ugyanakkor nem hoznak érdemi változást.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Silcon
2025. december 03. 18:44
Ha keresünk a bolton, akkor miért ne? A MOL is volt 20%-ban egy orosz cég tulajdona? Kína meg az oroszok persze, hogy pragmatikusan állnak a dolgokhoz, de ne felejtsd el, hogy mindent megjegyeznek. Kapsz olajat meg gázt, csak drágábban, bár még így is olcsóbb lesz a hajón szállítottnál.
ivanmaria
2025. december 03. 18:39
Van benne realitás, de csak a körülöttünk lévő országok esetében ( lásd Szerbia ). Több érdekeltséget is felvásárolni felesleges pénz kidobás, viszont a MOL -nak szurkolok, hogy azért ésszerűen tudjon terjeszkedni, nekünk is jól jöhet. Viszont , ha egyszer " visszakérik" akkor nem biztos, hogy célszerű ellenállni. Egyébként ez mindkét félnek Trump és Putyin is megfelelő lenne, mert megbízható félhez kerülnek az érdekeltségek. Az osztrákok viszont (ÖMW ) nem örülnének, de azt ki nem sz...ja le! Az olaj vezeték a gázzal együtt ( ha egyszer megépül ) , sokat lendítene a függetlenségünkön, és megszűnhetne a kitettség, meg az ukránoktól való függés.
martens
2025. december 03. 18:18
Ez a gazember és bandája mind Soros csicska. Ezek záratták be a bányákat és a cukorgyárakat, de sorolhatnám, hogy mennyi aljasságot követtek el Magyarország ellen. Jobban tenné, ha csendben maradna ez a hányadék tróger.
august
2025. december 03. 18:18
:))) Erről a nyilatkozatról valahogy egyből az egykori SZDSZ 'beceneve, a STRABAG-Demokraták jelző jutott eszembe. Vagyis ki mint él, úgy ítél.
