Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szolidaritási Alaptörvény Budapest adó Alkotmánybíróság Karácsony Gergely Nagy Márton

Nagy Márton szerint Karácsony Gergely már nem sokáig húzhatja az időt

2025. szeptember 09. 13:50

A nemzetgazdasági miniszter nyomatékosította, a főpolgármesternek felelősséget kell vállalnia a Budapesten kialakult helyzetért.

2025. szeptember 09. 13:50
null

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újra leleplezte Karácsony Gergely főpolgármester csúcstatásait egy friss Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető szerint a főpolgármester „megint csak politizál”, ahelyett, hogy szembenézne a szakmai tényekkel, és ezzel próbálja elterelni a figyelmet Budapest katasztrofális helyzetéről.

Nagy Márton bejegyzésében kiemelte, hogy a szolidaritási adóról az Alkotmánybíróság korábban már kimondta:

az nem ütközik az Alaptörvénybe, semmilyen nemzetközi szerződést nem sért, és nem sérti az Önkormányzati Chartát sem.

Hangsúlyozta, hogy mindenki számára kötelező a törvények betartása, így az adók és a szolidaritási hozzájárulás megfizetése is, és „senki sem állhat a törvények felett”. A miniszter szerint

Karácsony Gergely jelenlegi magatartása nem más, mint időhúzás és figyelemelterelés.

Nagy Márton úgy véli, a főpolgármester ezzel próbálja elfedni, hogy vezetése alatt Budapest katasztrofális helyzetbe került. „Az a kérdés, hogy ezt az átlátszó játékot ki meddig hagyja? Ebben mindenkinek vaskos felelőssége van” – zárta bejegyzését a tárcavezető, nyomatékosítva, hogy a helyzetért való felelősségvállalás nem kerülhető el.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
•••
2025. szeptember 09. 14:45 Szerkesztve
Soroljam, hogy dundi1 és dundi2 mivel próbálja elfedni, hogy a magyar gazdaságot katasztrófális helyzetbe kormányozták? Karácsony is megéri a pénzét, de amit a fidesz művelt az elmúlt években, visszapattanásostul, repülőrajtostul, azért jobb helyeken olyan választói visszajelzést kapnak, hogy amerikába kell költözniük (mondjuk a dundi lánya és közpénzszivattyú hitvese ezt meg is tette, de ez más téma), itt meg reális esélyük van arra, hogy jövőre megint behúzzák. Az ember józan esze megáll…
Válasz erre
0
0
Tiszafa
2025. szeptember 09. 14:37
Már rég le kellett volna csukni.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 09. 14:12
Bpest díszes népe megérdemel mindent amit a választottjától kap... Azt is ha szájukba szarik.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!