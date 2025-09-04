„Az eredmények nem azt jelzik, hogy minden le lett rohasztva” – parázsló viták tarkítják a Közgazdász-vándorgyűlést

Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!
Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.
Adócsökkentés, erősödő forint, MNB-botrány és uniós viták – fontos bejelentésekkel indult a közgazdászok 63. találkozója, amelyen az is kiderült, kik ártanak a magyar gazdaságnak.
A magyar gazdaság helyzete, az MNB-ügy és az uniós források befagyasztása is központi témája volt az idén Veszprémben megrendezett Közgazdász-vándorgyűlés első, csütörtöki napján. A találkozó első napján részt vett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály , az MNB elnöke és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke.
Ez a kormány az adócsökkentés kormánya, ettől nem tér el a jövőben sem
– hangsúlyozta beszédében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Felidézte: az elmúlt négy év egy óriási bizonytalanságba csapott át. Minden hét és hónap meglepetéseket okoz a közgazdászoknak, amire reagálni kell. Egy ilyen közegben kell válaszokat adnia a gazdaságpolitikának, ezeket között említette a családok, illetve a kkv-k támogatását. A tárcavezető a közelmúlt kormányzati munkájára utalva elmondta,
4 + 2 pontban határoztuk meg a kormányzati célokat, amelyek közül kiemelte
Felidézte, mindig is az adócsökkentésben hitt a kormány, aminek az alapja a család. Az adóék Magyarországon jelenleg 41 százalék, ami alacsonyabb az uniós átlagnál. Az adómentesség kiterjesztésével viszont 30 százalék alá kerülünk, ezzel a lengyelekkel kerülünk egy kalapba. Jelezte, hogy
a jelenlegi az nem kétkulcsos adórendszer, a 0 százalék nem másik szja-kulcs.
„Iszonyú pénzeket költünk a családok szja-mentességére és a családi adókedvezmény megduplázására, amely 400-500 milliárdot tesz ki, de megéri” – tette hozzá Nagy Márton.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.
Windisch előadásában felidézte, eluralkodott Magyarországon a minden „rosszizmus” szemlélete, amely nem is csoda, mivel – ahogy fogalmazott –
vannak olyan sajtótermékeik, ha csak azokat olvasnám, rég felvágtam volna az ereimet.
A számvevőszék elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a mindent rossz színben feltüntető hírek determinálják a gazdaságot is, miközben kiemelten fontos a bizalom és a hangulat. Az ÁSZ-elnök ezért külön kitért azokra az eredményekre, amelyekre büszke lehet Magyarország az elmúlt 15 évben:
„Ha ezeket megnézzük, nem azt jelzi, hogy minden le lett rohasztva, hogy minden rossz. A sokat szidott egészségügyről azt látjuk, hogy reálértéken húsz százalékkal többet tud költeni, ami 488 milliárd forintnyi többletráfordítást jelent” – említette példaként Windisch László, aki az uniós források ügyére is kitért. Szerinte
aggályos, hogy az uniós kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötik, mert ez teljesen szubjektív. Civil szervezetek, NGO-k és a sajtó is befolyásolják a brüsszeli döntéseket, amelyek így politikai alapon születnek meg.
Windisch László nyíltan kimondta,
Matolcsy György vezetése idején, 2019 és 2023 között 204 milliárd forintot költött luxusingatlanokra, ráadásul az MNB költségvetését nem ellenőrzi az Országgyűlés. Teljes kontrollnélküliség és szabadság volt, látjuk hova vezetett ez.
A számvitelileg el nem számolt veszteség meghaladhatja a 150 milliárd forintot, viszont ezer- és hatszázmilliárd forintról szó sincs – ezt az ÁSZ-jelentés alapján nem lehet megállapítani – jelezte az ÁSZ-elnök. Az Index összefoglalója szerint kitért arra, hogy minden érintett társaságot testületet vizsgáltak a hatóságok.
Mindenkinek személyes felelőssége van, a kurátoroknak bármilyen alapítványban, igazgatósági tagok személyes felelősséggel tartoznak. Az se tévesszen meg senkit, ha van egy erős ember a szervezeten belül, vagy inkább kívül.
Ilyenkor szerinte érdekes módon mindig csak egy ember a felelős, a többiek hallgatnak – jegyezte meg az ÁSZ vezetője.
„A magas infláció a legkárosabb jelenség, ami egy gazdaságot érinthet, mivel lassítja a gazdaság felzárkózását és lassabb növekedést eredményez” – mondta Varga Mihály. A Magyar Nemzeti Bank elnöke kitért rá, a jegybank józan gazdasági racionalitás miatt törekszik az infláció letörésére.
Varga Mihály egy rendkívül fontos bejelentést is tett, ahogy fogalmazott,
le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető.
Az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:
Hangsúlyozta, ez nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése. Hozzátette: a mostani helyzetben a jegybank számára felértékelődik a stabilitás megőrzése, a nemzeti bank ennek szellemében kommunikál a jövőben is.
Ezt is ajánljuk a témában
Az adójóváírás nem igazi adócsökkentés, Magyar Péter megtéveszti az embereket, amikor azt állítja, a minimálbér után 9 százalék szja-t kellene majd fizetni.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás