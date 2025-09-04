„Az eredmények nem azt jelzik, hogy minden le lett rohasztva” – parázsló viták tarkítják a Közgazdász-vándorgyűlést

„Nem igaz, hogy Magyarország mindent elrontott”

Windisch előadásában felidézte, eluralkodott Magyarországon a minden „rosszizmus” szemlélete, amely nem is csoda, mivel – ahogy fogalmazott –

vannak olyan sajtótermékeik, ha csak azokat olvasnám, rég felvágtam volna az ereimet.

A számvevőszék elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a mindent rossz színben feltüntető hírek determinálják a gazdaságot is, miközben kiemelten fontos a bizalom és a hangulat. Az ÁSZ-elnök ezért külön kitért azokra az eredményekre, amelyekre büszke lehet Magyarország az elmúlt 15 évben:

Az EU átlagánál kétszer nagyobb volt a GDP-bővülés,

40 százalékos reálgazdaság-bővülés volt Magyarországon.

A foglalkoztatás is az uniós átlagnál kétszer jobban nőtt.

Emellett 40 százalékkal nőttek a reálkeresetek – utalt vissza Nagy Márton előadására.

„Ha ezeket megnézzük, nem azt jelzi, hogy minden le lett rohasztva, hogy minden rossz. A sokat szidott egészségügyről azt látjuk, hogy reálértéken húsz százalékkal többet tud költeni, ami 488 milliárd forintnyi többletráfordítást jelent” – említette példaként Windisch László, aki az uniós források ügyére is kitért. Szerinte

aggályos, hogy az uniós kifizetéseket jogállamisági feltételekhez kötik, mert ez teljesen szubjektív. Civil szervezetek, NGO-k és a sajtó is befolyásolják a brüsszeli döntéseket, amelyek így politikai alapon születnek meg.

MNB-ügy: kontrollálatlanság és szabadság, érdemi felügyelet nélkül

Windisch László nyíltan kimondta,

Matolcsy György vezetése idején, 2019 és 2023 között 204 milliárd forintot költött luxusingatlanokra, ráadásul az MNB költségvetését nem ellenőrzi az Országgyűlés. Teljes kontrollnélküliség és szabadság volt, látjuk hova vezetett ez.

A számvitelileg el nem számolt veszteség meghaladhatja a 150 milliárd forintot, viszont ezer- és hatszázmilliárd forintról szó sincs – ezt az ÁSZ-jelentés alapján nem lehet megállapítani – jelezte az ÁSZ-elnök. Az Index összefoglalója szerint kitért arra, hogy minden érintett társaságot testületet vizsgáltak a hatóságok.

Mindenkinek személyes felelőssége van, a kurátoroknak bármilyen alapítványban, igazgatósági tagok személyes felelősséggel tartoznak. Az se tévesszen meg senkit, ha van egy erős ember a szervezeten belül, vagy inkább kívül.

Ilyenkor szerinte érdekes módon mindig csak egy ember a felelős, a többiek hallgatnak – jegyezte meg az ÁSZ vezetője.

Csodát tett a forinttal a jegybank új vezetése

„A magas infláció a legkárosabb jelenség, ami egy gazdaságot érinthet, mivel lassítja a gazdaság felzárkózását és lassabb növekedést eredményez” – mondta Varga Mihály. A Magyar Nemzeti Bank elnöke kitért rá, a jegybank józan gazdasági racionalitás miatt törekszik az infláció letörésére.

Varga Mihály egy rendkívül fontos bejelentést is tett, ahogy fogalmazott,

le kell számolni azzal a hittel, hogy a felzárkózás és a növekedés pörgetése a forint gyengülésén keresztül elérhető.

Az elmúlt éveket két szakaszra lehet osztani a forint szempontjából:

2020 őszén a forint alulteljesítő lett a régiós devizákhoz képest,

ez a tendencia megfordult, köszönhetően az utóbbi fél évnek.

Hangsúlyozta, ez nem öncél, arra törekszenek, hogy fokozatosan beépüljön az árakba a forint erősödése. Hozzátette: a mostani helyzetben a jegybank számára felértékelődik a stabilitás megőrzése, a nemzeti bank ennek szellemében kommunikál a jövőben is.