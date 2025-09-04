Ft
Otthon Start balhépárt Orbán Viktor Kötcse

Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!

2025. szeptember 04. 12:45

Lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.

2025. szeptember 04. 12:45
null

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke legfrissebb Facebook-bejegyzésében a kötcsei találkozó előtt három nappal értékelte a kormány otthonteremtési és adópolitikai lépéseit, valamint élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelési terveit.

Rekordérdeklődés az Otthon Start iránt

A kormányfő szerint a fiatalok körében 

minden várakozást felülmúló érdeklődés övezi az Otthon Start programot, 

amely vissza nem térő lehetőséget kínál saját lakás megszerzésére. Orbán úgy fogalmazott: „Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak.”

Októbertől újabb, nemzetközileg is egyedülálló intézkedést vezetnek be: a háromgyermekes édesanyák élethosszig mentesülnek a jövedelemadó fizetése alól. Orbán szerint ez a világon elsőként Magyarországon valósul meg, és a kormány további adócsökkentésekre készül.

Éles támadás az ellenzék ellen

A miniszterelnök külön kitért a Tisza Pártra, amelynek adóemelési javaslatát „az egész ország elutasította”. Egyúttal az ellenzéki politikusokat „kormányképtelen balhépártnak” nevezte, akik szerinte összevissza beszélnek az adópolitikáról és nem lennének képesek vezetni az országot. 

Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot”

 – fogalmazott.

Orbán ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány következetesen halad előre Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentési és otthonteremtési programjával.

Külpolitikai üzenetek, politikai feszültség

A bejegyzésben kitért arra is, hogy:

  • Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt kiengedték a kórházból, miután – Orbán szerint – ő is az „agresszív brüsszeli és ukrán-barát politika áldozata” lett.
  • Robert Fico szlovák miniszterelnök továbbra is kitart, és hamarosan újraindulhat a V4-ek együttműködése.
  • Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter Lengyelországból jó híreket hozott, és megkezdődhet a magyar–lengyel kapcsolatok újjáépítése.

Orbán beszámolt arról is, hogy a Tisza Párt provokációra készül a kötcsei esemény kapcsán, ugyanakkor a Fidesz „békés, polgári összejövetelt” tart. A miniszterelnök bejegyzését a következő üzenettel zárta: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 220 nap.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. szeptember 04. 13:33
Hehe, most ha Klári csak egy kicsivel kevésbé népnyúzó adózási programmal jön elő, máris visszaszerzi az elcsábított szavazóit Poloskától.
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 04. 13:27 Szerkesztve
Vajon tróger viktor hova menekül 2026 ban.A szutykos rühelke után, a nagyonhanyatló nyugatra,vagy az oroszokhoz, esetleg kína? Megvan, kitoloncolják az ukránokhoz,amúgy is ott szeretik.DDDDDD
Válasz erre
0
2
Bogdán
2025. szeptember 04. 13:24
Hajrá Tisza.....még tovább, hogy ássátok el örökre magatokat!
Válasz erre
1
0
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 04. 13:21 Szerkesztve
Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!" DDD Nem megy ez nekik,már próbálkoztak mindennel most ez.A kevlár mangalica érzi, közeleg a vég ,és az bármi lehet,akár egy ukrán katona is.Ja és az egész ország nem a mandiner.DDDDDD
Válasz erre
2
2
