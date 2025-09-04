Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!

Hatalmas újítást jelentett be Orbán Viktor, kukázhatja a nagy tervét Magyar Péter
Van egy olyan érzésünk, hogy nem fog tetszeni a tiszásoknak Orbán Viktor új bejelentése.
Lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke legfrissebb Facebook-bejegyzésében a kötcsei találkozó előtt három nappal értékelte a kormány otthonteremtési és adópolitikai lépéseit, valamint élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelési terveit.
A kormányfő szerint a fiatalok körében
minden várakozást felülmúló érdeklődés övezi az Otthon Start programot,
amely vissza nem térő lehetőséget kínál saját lakás megszerzésére. Orbán úgy fogalmazott: „Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak.”
Októbertől újabb, nemzetközileg is egyedülálló intézkedést vezetnek be: a háromgyermekes édesanyák élethosszig mentesülnek a jövedelemadó fizetése alól. Orbán szerint ez a világon elsőként Magyarországon valósul meg, és a kormány további adócsökkentésekre készül.
A miniszterelnök külön kitért a Tisza Pártra, amelynek adóemelési javaslatát „az egész ország elutasította”. Egyúttal az ellenzéki politikusokat „kormányképtelen balhépártnak” nevezte, akik szerinte összevissza beszélnek az adópolitikáról és nem lennének képesek vezetni az országot.
Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot”
– fogalmazott.
Orbán ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány következetesen halad előre Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentési és otthonteremtési programjával.
A bejegyzésben kitért arra is, hogy:
Orbán beszámolt arról is, hogy a Tisza Párt provokációra készül a kötcsei esemény kapcsán, ugyanakkor a Fidesz „békés, polgári összejövetelt” tart. A miniszterelnök bejegyzését a következő üzenettel zárta: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 220 nap.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala