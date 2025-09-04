Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!

Rekordérdeklődés az Otthon Start iránt

A kormányfő szerint a fiatalok körében

minden várakozást felülmúló érdeklődés övezi az Otthon Start programot,

amely vissza nem térő lehetőséget kínál saját lakás megszerzésére. Orbán úgy fogalmazott: „Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak.”

Októbertől újabb, nemzetközileg is egyedülálló intézkedést vezetnek be: a háromgyermekes édesanyák élethosszig mentesülnek a jövedelemadó fizetése alól. Orbán szerint ez a világon elsőként Magyarországon valósul meg, és a kormány további adócsökkentésekre készül.

Éles támadás az ellenzék ellen

A miniszterelnök külön kitért a Tisza Pártra, amelynek adóemelési javaslatát „az egész ország elutasította”. Egyúttal az ellenzéki politikusokat „kormányképtelen balhépártnak” nevezte, akik szerinte összevissza beszélnek az adópolitikáról és nem lennének képesek vezetni az országot.

Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot”

– fogalmazott.

Orbán ugyanakkor hangsúlyozta: a kormány következetesen halad előre Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentési és otthonteremtési programjával.

Külpolitikai üzenetek, politikai feszültség

A bejegyzésben kitért arra is, hogy:

Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt kiengedték a kórházból, miután – Orbán szerint – ő is az „agresszív brüsszeli és ukrán-barát politika áldozata” lett.

Robert Fico szlovák miniszterelnök továbbra is kitart, és hamarosan újraindulhat a V4-ek együttműködése.

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter Lengyelországból jó híreket hozott, és megkezdődhet a magyar–lengyel kapcsolatok újjáépítése.

Orbán beszámolt arról is, hogy a Tisza Párt provokációra készül a kötcsei esemény kapcsán, ugyanakkor a Fidesz „békés, polgári összejövetelt” tart. A miniszterelnök bejegyzését a következő üzenettel zárta: „Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! Még 220 nap.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala