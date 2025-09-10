Lángokban a világ teteje: korrupcióellenes tüntetések taszították káoszba a Himalája országát (VIDEÓ)

Legyünk erősek: igen, a kínaiak csináltak maguknak a „kommunizmusból” valamit, ami nekik tagadhatatlanul működik
Kína nem egy lemaradó kommunista diktatúra, hanem egy elképesztően sikeres államkapitalista fejlesztő rendszer. Kohán Máyás útirajza.
A hadsereget is be kellett vetni az erőszak megfékezésére.
Nepál évtizedek óta legsúlyosabb politikai válságával néz szembe, miközben a tömeges korrupcióellenes tüntetések, amelyeket eredetileg a kormány egyik nagy közösségi média platform betiltására irányuló hirtelen kísérlete váltott ki, széles körű erőszakba csapnak át. A zavargások tucatnyi életet követeltek, több mint 500 embert sebesítettek meg, köztük több mint 100 rendőrt, és végül K.P. Sharma Oli miniszterelnök, valamint több miniszter lemondására kényszerítették.
A tüntetéseket nagyrészt a húszas éveik elején járó fiatalok vezették, amelyek hétfőn robbantak ki, miután a kormány 26 közösségi média platformot, köztük a Facebookot, a YouTube-ot és az X-et tiltotta be. A tiltást, amelyet a digitális szabadság elleni támadásként értelmeztek, a korrupció, a rossz gazdasági helyzet – a 20 százalékos (valójában magasabb) munkanélküliség és az alacsony, Indiáéhoz képest feleakkora egy főre jutó GDP – és a diszfunkcionális politikai rendszer iránti meglévő frusztrációk táplálták.
A tüntetések intenzitása új jelenség, amit a 2022-es választásokon feltörekvő új pártok, például a Rastriya Swatantra Party (11 százalék) és a royalista Rastriya Prajatantra Party (5,5 százalék) erősödése, valamint Katmandu polgármesteri székét elnyerő Balen Shah sikere is táplál.
Bár a tiltást a következő napon feloldották, a tüntetések eszkalálódtak, a demonstrálók pedig felgyújtották a kulcsfontosságú kormányzati épületeket, köztük a történelmi Singha Durbar Palotát, a parlament épületét, a Legfelsőbb Bíróságot és a miniszterelnöki rezidenciát. Politikusok otthonai és a kormányzó párt székhelye is célponttá vált.
Az erőszak káoszba taszította Kathmandut, a nepáli hadsereget kivezényelték a rend helyreállítására.
A katmandui Tribhuvan Nemzetközi Repülőtér határozatlan időre bezárt biztonsági okok miatt, miután a tüntetők elzárták a repülőtérhez vezető útvonalakat. A hadsereg 26 személyt letartóztatott fosztogatás és rongálás miatt.
A ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa, Volker Turk aggodalommal nyilatkozott a történtekről, sürgette a biztonsági erőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet, és független vizsgálatokat követelt a túlzott erő alkalmazásáról szóló jelentések miatt. Turk elítélte a közintézmények, magánlakások és kormányzati tisztviselők elleni támadásokat, a tüntetőket pedig békés demonstrációkra szólította fel. Nepál elnöke, Ramchandra Paudel szintén önmérsékletre és párbeszédre szólítva fel a válság megoldására, miközben saját irodáját is felgyújtották.
A nepáli hadsereg főparancsnoka, Ashok Raj Sigdel tábornok videóüzenetében részvétet nyilvánított a halálos áldozatok miatt, és a tüntetőket párbeszédre szólította fel, hangsúlyozva a polgárok, a tulajdon és a nemzeti örökség védelmének szükségességét. A hadsereg figyelmeztetett, hogy a további zavargások esetén teljes erővel fognak beavatkozni.
A helyzet jeleneg még kaotikus, a régi politikai elit hitelessége megrendült. Rövid távon a nyugalom helyreállhat, de a mélyebb problémák megoldása rendszerszintű reformokat igényel, amire az elit nem hajlandó. A káosz valószínűleg a rend iránti igényt fogja felerősíteni, kérdés, ki lesz képes ezt biztosítani.
Nyitókép forrása: Prabin RANABHAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Kína nem egy lemaradó kommunista diktatúra, hanem egy elképesztően sikeres államkapitalista fejlesztő rendszer. Kohán Máyás útirajza.
***