Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupció tüntetés Nepál zavargások

Lángokban a világ teteje: korrupcióellenes tüntetések taszították káoszba a Himalája országát (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 18:50

A hadsereget is be kellett vetni az erőszak megfékezésére.

2025. szeptember 10. 18:50
null

Nepál évtizedek óta legsúlyosabb politikai válságával néz szembe, miközben a tömeges korrupcióellenes tüntetések, amelyeket eredetileg a kormány egyik nagy közösségi média platform betiltására irányuló hirtelen kísérlete váltott ki, széles körű erőszakba csapnak át. A zavargások tucatnyi életet követeltek, több mint 500 embert sebesítettek meg, köztük több mint 100 rendőrt, és végül K.P. Sharma Oli miniszterelnök, valamint több miniszter lemondására kényszerítették.

A tüntetéseket nagyrészt a húszas éveik elején járó fiatalok vezették, amelyek hétfőn robbantak ki, miután a kormány 26 közösségi média platformot, köztük a Facebookot, a YouTube-ot és az X-et tiltotta be. A tiltást, amelyet a digitális szabadság elleni támadásként értelmeztek, a korrupció, a rossz gazdasági helyzet – a 20 százalékos (valójában magasabb) munkanélküliség és az alacsony, Indiáéhoz képest feleakkora egy főre jutó GDP – és a diszfunkcionális politikai rendszer iránti meglévő frusztrációk táplálták.

A tüntetések intenzitása új jelenség, amit a 2022-es választásokon feltörekvő új pártok, például a Rastriya Swatantra Party (11 százalék) és a royalista Rastriya Prajatantra Party (5,5 százalék) erősödése, valamint Katmandu polgármesteri székét elnyerő Balen Shah sikere is táplál.

Bár a tiltást a következő napon feloldották, a tüntetések eszkalálódtak, a demonstrálók pedig felgyújtották a kulcsfontosságú kormányzati épületeket, köztük a történelmi Singha Durbar Palotát, a parlament épületét, a Legfelsőbb Bíróságot és a miniszterelnöki rezidenciát. Politikusok otthonai és a kormányzó párt székhelye is célponttá vált.

Az erőszak káoszba taszította Kathmandut, a nepáli hadsereget kivezényelték a rend helyreállítására.

A katmandui Tribhuvan Nemzetközi Repülőtér határozatlan időre bezárt biztonsági okok miatt, miután a tüntetők elzárták a repülőtérhez vezető útvonalakat. A hadsereg 26 személyt letartóztatott fosztogatás és rongálás miatt. 

A ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa, Volker Turk aggodalommal nyilatkozott a történtekről, sürgette a biztonsági erőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet, és független vizsgálatokat követelt a túlzott erő alkalmazásáról szóló jelentések miatt. Turk elítélte a közintézmények, magánlakások és kormányzati tisztviselők elleni támadásokat, a tüntetőket pedig békés demonstrációkra szólította fel. Nepál elnöke, Ramchandra Paudel szintén önmérsékletre és párbeszédre szólítva fel a válság megoldására, miközben saját irodáját is felgyújtották.

A nepáli hadsereg főparancsnoka, Ashok Raj Sigdel tábornok videóüzenetében részvétet nyilvánított a halálos áldozatok miatt, és a tüntetőket párbeszédre szólította fel, hangsúlyozva a polgárok, a tulajdon és a nemzeti örökség védelmének szükségességét. A hadsereg figyelmeztetett, hogy a további zavargások esetén teljes erővel fognak beavatkozni.

A helyzet jeleneg még kaotikus, a régi politikai elit hitelessége megrendült. Rövid távon a nyugalom helyreállhat, de a mélyebb problémák megoldása rendszerszintű reformokat igényel, amire az elit nem hajlandó. A káosz valószínűleg a rend iránti igényt fogja felerősíteni, kérdés, ki lesz képes ezt biztosítani.

Nyitókép forrása: Prabin RANABHAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petya-806
2025. szeptember 10. 20:26
Régi vicc: Egy serpa kaptat fölfelé a Himalája egyik hágóján. Egyszer csak egy sziklatömb mögül elé toppan egy hatalmas termetű szőrmók alak. A serpa rémülten felkiállt: - Segítség, egy jeti! Mire a szőrmók szintén rémülten: - Te jó ég! Hol van?
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 10. 19:04
Nos akkor mostanában kevesebb nyolcezrest lehet megmászni...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!