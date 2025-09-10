Lángokban a világ teteje: korrupcióellenes tüntetések taszították káoszba a Himalája országát (VIDEÓ)

Nepál évtizedek óta legsúlyosabb politikai válságával néz szembe, miközben a tömeges korrupcióellenes tüntetések, amelyeket eredetileg a kormány egyik nagy közösségi média platform betiltására irányuló hirtelen kísérlete váltott ki, széles körű erőszakba csapnak át. A zavargások tucatnyi életet követeltek, több mint 500 embert sebesítettek meg, köztük több mint 100 rendőrt, és végül K.P. Sharma Oli miniszterelnök, valamint több miniszter lemondására kényszerítették.

A tüntetéseket nagyrészt a húszas éveik elején járó fiatalok vezették, amelyek hétfőn robbantak ki, miután a kormány 26 közösségi média platformot, köztük a Facebookot, a YouTube-ot és az X-et tiltotta be. A tiltást, amelyet a digitális szabadság elleni támadásként értelmeztek, a korrupció, a rossz gazdasági helyzet – a 20 százalékos (valójában magasabb) munkanélküliség és az alacsony, Indiáéhoz képest feleakkora egy főre jutó GDP – és a diszfunkcionális politikai rendszer iránti meglévő frusztrációk táplálták.

A tüntetések intenzitása új jelenség, amit a 2022-es választásokon feltörekvő új pártok, például a Rastriya Swatantra Party (11 százalék) és a royalista Rastriya Prajatantra Party (5,5 százalék) erősödése, valamint Katmandu polgármesteri székét elnyerő Balen Shah sikere is táplál.

Bár a tiltást a következő napon feloldották, a tüntetések eszkalálódtak, a demonstrálók pedig felgyújtották a kulcsfontosságú kormányzati épületeket, köztük a történelmi Singha Durbar Palotát, a parlament épületét, a Legfelsőbb Bíróságot és a miniszterelnöki rezidenciát. Politikusok otthonai és a kormányzó párt székhelye is célponttá vált.