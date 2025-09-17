Már Liverpoolban is elismerik: Szoboszlai biztos pont – Kerkez feje fölött pálcát törtek

Szoboszlai Dominikre is változás várhat: no nem a helyét veszíti el a kezdőcsapatban, csak visszakerülhet eredeti helyére a középpályára.

Bár 2 és fél mérkőzésen keresztül jobbhátvédként is világklasszis teljesítményt nyújtott, most Conor Bradley-re várhat ez a feladat, Szoboszlai pedig Alexis Mac Allistertől veheti vissza a helyét a középpályán (ahogy tette azt a Burnley ellen a második félidőben).

Fontos változás lehet még, hogy a 145 millió euróért igazolt Alexander Isak lehet a kezdőcsatár, akinek ez lenne a debütálása a Liverpool színeiben. Slot egy félidőt szánhat neki, Hugo Ekitike a második játékrészben kaphat szerepet.

Ezen elgondolás mentén így nézhet ki szerda este a Liverpool kezdője:

Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Isak.