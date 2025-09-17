Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Már Liverpoolban is elismerik: Szoboszlai biztos pont – Kerkez feje fölött pálcát törtek

2025. szeptember 17. 10:07

Egy liverpooli szakíró szerint Kerkez Milos kimaradhat a kezdőből a Bajnokok Ligája 1. fordulójában. Szoboszlai Dominik viszont biztos pont lehet az Atlético Madrid ellen.

2025. szeptember 17. 10:07
null

Szerda este a Liverpool is megkezdi szereplését a Bajnokok Ligájában, a főtábla 1. fordulójában az Atlético Madrid csapatát fogadja. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt természetesen az egész ország tűkön ülve várja a mérkőzést – pedig sokan le fognak maradni róla –, de a kérdés az, hogy egyáltalán pályára lépnek-e a magyar válogatott játékosai.

Szoboszlai
Szoboszlaival ellentétben Kerkez hiányozhat a kezdőből. Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A thisisanfield.com szerint például biztosra vehető, hogy rotálni fog Arne Slot vezetőedző, hiszen a mérkőzést 3 nappal a Burnley elleni győzelem után, és szintén 3 nappal az Everton elleni városi rangadó előtt rendezik.

Amit a Liverpool nyílt edzése a Slot sajtótájékoztatója alapján a portál tudni vél:

  • Curtis Jones még nem bevethető
  • Stefan Bajcetic továbbra is külön edz a combhajlító-műtétje után
  • Alexis Mac Allister egészséges a Burnley elleni bokasérülése után
  • Federico Chiesát nem nevezték a BL-re
  • Jayden Danns edzett és bevethető

A szerző egyértelműen úgy gondolja, hogy a rotálás egyik áldozata Kerkez Milos lesz, aki így először kezdhet kispadon mérkőzést liverpooli pályafutása során, helyette Andy Robertson lehet ott a kezdőben.

Vasárnap a Burnley ellen is ő váltotta a magyart – még az első félidőben, miután egy műesésért sárga lapot kapott. 

Slot már a lecserélése után azt mondta a balbekknek, hogy butaságot csinált, amikor feldobta magát, de Kerkez azzal védekezett, hogy érzett egy kart a hátában, vagyis volt kontakt – a felvételek ezt egyértelműen cáfolják.

Szoboszlai Dominikre is változás várhat: no nem a helyét veszíti el a kezdőcsapatban, csak visszakerülhet eredeti helyére a középpályára. 

Bár 2 és fél mérkőzésen keresztül jobbhátvédként is világklasszis teljesítményt nyújtott, most Conor Bradley-re várhat ez a feladat, Szoboszlai pedig Alexis Mac Allistertől veheti vissza a helyét a középpályán (ahogy tette azt a Burnley ellen a második félidőben).

Fontos változás lehet még, hogy a 145 millió euróért igazolt Alexander Isak lehet a kezdőcsatár, akinek ez lenne a debütálása a Liverpool színeiben. Slot egy félidőt szánhat neki, Hugo Ekitike a második játékrészben kaphat szerepet.

Ezen elgondolás mentén így nézhet ki szerda este a Liverpool kezdője:

Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Isak.

Szoboszlai a B verzióban is kezd

Van egy B változat is: ebben Jeremie Frimpong veheti vissza Szoboszlaitól a jobbhátvéd posztot, míg a középpályán a magyar társa nem Ryan Gravenberch, hanem Wataru Endo lehet. Emellett bár Isak kezd, Ekitike nem kerül ki a csapatból, hanem Gakpo helyén játszhat a bal szélen.

Akár így is kinézhet a Liverpool kezdője:

Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson – Endo, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Ekitike – Isak.

Mi azért persze bízunk benne, hogy Kerkez is ott lehet a kezdőben. Hogy az Atléticónál miben bíznak, azt nem tudni, mivel szörnyen kezdték a szezont, 11. helyen állnak a spanyol bajnokságban, így bárhogy is áll fel a Liverpool, borzasztóan nehéz dolguk lesz.

A Liverpool–Atlético Madrid rangadót este 9-kor rendezik.

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja

Szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)

 

Nyitókép: Darren Staples / AFP

