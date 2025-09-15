Felkerültünk az MI világtérképére 

A Városligetben a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum és az RTL Liget Center falai között nyitotta meg kapuit az AI Summit 2025, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb mesterségesintelligencia (MI)-konferenciája. A kétnapos esemény első napja nemzetközi szakértők, kutatók és iparági vezetők részvételével a mesterséges intelligencia legújabb trendjeit és gyakorlati alkalmazásait mutatta be, több mint tíz tematikus szekcióban. A konferencia központi kérdése: „Még az ember tanítja a gépet? De meddig?” A több mint 300 előadó, kerekasztal-beszélgetések és interaktív workshopok vizsgálták az MI szerepét az egészségügytől az űrkutatásig, a pénzügyi szektortól az oktatásig. Az alábbiakban az első nap legkiemelkedőbb, legérdekesebb előadásait és témáit villantjuk fel.

Magyarország az MI élvonalába tör

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos előadásában bemutatta Magyarország új, már elfogadott MI-stratégiáját, amely tíz kulcsfontosságú területre fókuszál. Ezek között szerepel a történeti adatvagyon hasznosítása, egy nagy magyar nyelvi modell fejlesztése, adatközpontok és szuperszámítógépek telepítése, valamint a robotika, különösen a humanoid robotok fejlesztése. Kiemelte, hogy a hazai iparnak – az autó- és akkumulátorgyártástól a gépiparig – minden adottsága megvan az új iparágakba való bekapcsolódáshoz, az oktatásban pedig már az ősszel megjelennek az MI-alapú tananyagok, míg az egészségügyben a diagnosztikai algoritmusoktól a robotsebészetig zajlanak fejlesztések.

Palkovics hangsúlyozta, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára jogi és üzleti döntéstámogató eszközök biztosítanak segítséget, az energetikában és az agráriumban pedig az előre jelző modellek hozhatnak áttörést. Zárásként aláhúzta: „Nem az MI-től kell félni, hanem attól, ha Magyarország nem használja ki időben az abban rejlő lehetőségeket.” Ez a gondolat az egész konferencia egyik vezérmotívuma lett, hangsúlyozva a proaktív megközelítés fontosságát.