Portugália–Magyarország: pénteken indul a jegyértékesítés, ennyiért lehet belépőt venni

Szeptember 19-én, pénteken, délelőtt 10 órakor indul a jegyértékesítés a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőre – számolt be róla az mlsz.hu. A mérkőzést 2025. október 14-én, kedden, magyar idő szerint 20:45-től kezdődik a lisszaboni José Alvalade Stadionban.

Portugália–Magyarország: a Puskás Arénában kétszer ünnepelhettünk gólt. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A találkozóra 2 500 jegyet biztosítottak a magyar szurkolók számára a portugál szervezők, a belépők egységesen 8 500 forintba kerülnek.

A magyar szurkolók számára kijelölt szektorok: B9, B11, B13, B15, B17, B19.

A jegyvásárlás a szokásos módon, voucher formában történik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül. A belépőjegyeket a portugál szövetség egy későbbi időpontban teszi elérhetővé, ezért a jegyeket várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban 3 nappal előtte, e-mailben kapják meg a vásárlók.